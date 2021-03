Gobierno de CDMX sepulta plan de taxis eléctricos de Mancera

El gobierno de Claudia Sheinbaum retiró la flotilla de taxis eléctricos que daba servicio en la calle de Guatemala, en el Centro Histórico. El programa, creado por la administración de Miguel Ángel Mancera, buscaba que hubiera taxis de ese tipo en toda la ciudad y hasta colocó 30 estaciones de recarga eléctrica, una de ellas precisamente ahí.

Pero la estación de recarga de Guatemala luce abandonada y de acuerdo con un vendedor de periódicos que tiene su puesto a unos metros, hace un año dejó de dar servicio. Ahora las conexiones y sus cables con el logo de General Electric están descuidadas y polvosas.

La Silla Rota consultó al Servicio de Transportes Eléctricos (STE) sobre si los taxis eléctricos ya no circulaban y confirmó que la flotilla ya no funciona. Sobre las terminales de recarga no dio información, aunque prometió hacerlo en unos días.

El gerente de Movilidad de la organización El Poder del Consumidor, Víctor Alvarado dijo que hasta el 2019 sólo había 31 taxis eléctricos en la ciudad y que ese parque tenía destinado para su uso esas centrales de carga que ahora están sin usar y descuidadas.

"Es prácticamente tirar el dinero y no buscar capitalizarlas. Se están empolvando y cuando se requiera retomar el tema nuevamente, o se convierte en gasto perdido o bien se va a requerir una suma importante para su mantenimiento y funcionamiento correcto", lamentó.

"Estas centrales de carga abandonadas dejan de manifiesto que se tiene el pendiente de esta administración de acelerar la migración hacia vehículos más sustentables y amigables con el medio ambiente".

NI ELÉCTRICOS NI HÍBRIDOS

Los taxis eléctricos que tenían su base en la calle de Guatemala, tenían un banderazo de 27 pesos, y generalmente sólo daban servicio en la zona del Centro Histórico. Formaban parte del plan de electromovilidad del gobierno de Mancera, y la idea era que con unidades eléctricas o híbridas, a partir de 2016 se sustituyeran 10 mil taxis que ya no podrían circular porque cumplían 10 años de hacerlo. El plan era que fueran chatarrizados y los concesionarios recibieran un bono de 40 mil pesos -que luego se incrementó hasta llegar a los casi 100 mil- para comprar las unidades, cuyo costo era de hasta 400 mil pesos.

El ambicioso proyecto buscaba sustituir 10 mil taxis cada año durante una década y alcanzar las 100 mil unidades y así contribuir a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, tan dañinas para el medio ambiente. Sin embargo, como diversos proyectos de la era mancerista, la realidad mostró su poca viabilidad.

Hasta 2019, del padrón de 131 mil 699 taxis que circulaban en la ciudad, la mayoría eran de gasolina, con 131 mil 047, equivalentes al 99.5 por ciento del padrón, de acuerdo con la respuesta a una solicitud hecha a la Secretaría de Movilidad, por parte de la organización El Poder del Consumidor.

Del resto de los taxis, 507 eran híbridos, 54 de diésel y 45 de gas LP, equivalentes al 0.38, 0.04 y 0.03 por ciento, respectivamente. En contraste, sólo había 31 eléctricos, equivalentes al 0.02 por ciento, y luego 15 de gas natural, equivalentes al 0.01 por ciento.

Esos 31 eran prácticamente el equivalente a las 30 unidades de recargas que el gobierno de Mancera tenía proyectadas para 2016, y que aseguraba se pagarían con recursos de la iniciativa privada.

INVERSIÓN ABANDONADA

Alvarado se refirió al fiasco que representó la estrategia del gobierno capitalino anterior para sustituir taxis de gasolina por unidades eléctricas.

"El gran pendiente de esta estrategia para sustituir los taxis por unidades eléctricas, de acuerdo con lo que decían los taxistas, es que les pedían que compraran un vehículo eléctrico de medio millón de pesos y sólo había una bonificación de 100 mil pesos y la compensación es que su anterior unidad se iba a la chatarrización. El abandono de los centros de carga lo que deja en evidencia ahora es el poco interés de la actual Subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Movilidad por el tema", agregó.

Consideró que también tiene responsabilidad el STE, que estaba a cargo de los taxis eléctricos que operaba el gobierno.

"Habría que preguntarles por qué no se le ha dado seguimiento al tema de la electromovilidad, que no debe quedar trunca a solo los sistemas de transporte masivo como el metro, el tren ligero o los semimasivos como los trolebuses, autobuses y ahora el cablebús".

FUERA DE SU ALCANCE

El 30 de julio de 2018 el dirigente de taxistas, Ignacio Rodríguez explicó a La Silla Rota por qué fracasó el programa de sustitución de taxis en el gobierno mancerista.

"Los vehículos eléctricos están fuera de nuestro alcance, han sido pocas las unidades que han ingresado. Es de observarse más el híbrido, el modelo Toyota Prius, pero en el sistema de crédito sale en 600 mil con seguro y a crédito por seis años, está fuera de nuestras posibilidades, sobre todo tomando en cuenta las tarifas, no hacen rentable un proyecto así", indicó.









(Sharira Abundez)