"Gobierno de CDMX debe una explicación por uso de ivermectina": Alejandro Macías

El gobierno de la Ciudad de México deberá explicar por qué implementó el uso de ivermectina en pacientes con covid-19 a pesar de estar contraindicado por la propia Secretaría de Salud federal, dijo el infectólogo Alejandro Macías, quien estuvo encargado de llevar la pandemia de influenza en 2009.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para W Radio, Macías señaló que la desesperanza ante una enfermedad poco conocida provocó que se utilizara ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina, pero cuatro meses después de su uso se determinó que no era útil y en algunos casos hubo evidencia de daño.

-¿Es decir, el gobierno de la Ciudad de México estaba recetando ivermectina cuando ya se sabía que no solamente no funcionaba, sino que hasta podría provocar daño?, preguntó Loret de Mola.

-Sí así es, en pocas palabras eso es, replicó el infectólogo.

Para el doctor, el segundo punto que las instancias involucradas en el estudio deberán explicar con mayor detalle son los resultados y aclarar a qué se refieren con "diferencias estadísticamente significativas", pues para el experto eso no necesariamente quiere decir que las diferencias sean críticamente significativas.

Lo anterior puesto que en el estudio titulado "La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por covid-19" que realizaron en conjunto la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip) se informó que de los 135 mil pacientes que participaron en el estudio, el 68% tuvo menor probabilidad de hospitalización.

En la conferencia de hoy además presentamos este análisis que hicimos SEDESA/IMSS/ADIP sobre el impacto de la Ivermectina en la probabilidad de hospitalización en la CDMX. https://t.co/ydH6D06sA1



Les cuento contexto y principales hallazgos (1) pic.twitter.com/LEY6brwuRM — José Merino (@PPmerino) May 14, 2021

EL USO DE LA IVERMECTINA EN CDMX

La implementación de la ivermectina en los kits covid que el gobierno capitalino repartió a quienes resultaron positivos a la enfermedad comenzó el 23 de diciembre de 2020 y siguió durante todo el 2021.

Sin embargo, a nivel federal en junio de 2020 la Secretaría de Salud federal emitió un comunicado respaldado por la Organización Panamericana de la Salud en el que advirtió "La ivermectina no debe ser usada para el tratamiento de covid-19".

"La revisión concluyó que los estudios sobre ivermectina tenían un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños".

Por otro lado, en entrevista con el periodista Salvador García Soto para El Heraldo Radio, el titular de medicina familiar del IMSS, Héctor Raúl Vargas informó que hasta ahora no ha habido reportes de daño en los pacientes que integraron el estudio.

En tanto, el doctor Macías aclaró que su uso en humanos no es malo, siempre y cuando se utilice para tratar otras enfermedades ajenas al covid; también deberá estar bajo supervisión médica y dosificada.

"En el ser humano es un medicamento muy útil, pero tiene sus indicaciones, sobre todo en parasitosis, como piojos, liendres... y algunos parásitos interiores, pero no hay que usarlo fuera de sus indicaciones. Cuando lo empiezas a usar por decenas de miles ya puedes hablar de que vas a tener efectos colaterales y no sólo esos, sino también la Azitromicna, que también es un antibiótico, no es como tomar dulces, ni mucho menos".

BAJAN DE PLATAFORMA ARTÍCULO COVID REALIZADO POR EL GOBCDMX

El comité directivo de la plataforma estadounidense de divulgación científica "SocArXiv" bajó el estudio "La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por covid-19" de su repositorio tras determinar que sus realizadores cometieron una falta de ética al no avisar a los participantes que estaban siendo utilizados para el estudio.

Además, los directivos coincidieron con que no existe evidencia científica que pruebe la eficacia del uso de la ivermectina en el tratamiento para pacientes covid y que incluso podría provocar daños.

Al respecto, el titular de la Adip José Merino acusó al titular de la plataforma de haber bajado el estudio por razones colonialistas, autoritarias y poco éticas.

Mientras que en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo puso en tela de juicio las críticas hacia el estudio, al referir que quienes critican el uso de la ivermectina son "bots".

"Las acusaciones sobre el uso de la ivermectina son parte de un experimento, parte de una campaña de desprestigio para el gobierno de la Ciudad", dijo.

Sheinbaum aseguró que las acusaciones hacia el tratamiento están asociadas a quienes señalaron un aumento en las cuotas por uso de agua en las alcaldías de la Ciudad de México.





