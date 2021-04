Gobierno CDMX no intervendrá en campañas para pedir que respeten medidas sanitarias

A 15 días de haber iniciado las campañas electorales en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades locales no intervendrán en el proceso para pedir que se respeten las medidas sanitarias a menos que lo solicite el Instituto Electoral local.

Durante la conferencia de este lunes, la mandataria aclaró que aunque estemos en pandemia se mantendrá al margen para evitar confusiones. "No queremos intervenir en el proceso electoral, no, no queremos que haya algún tema relacionado con lo sanitario que parezca que es un tema electoral; entonces, no queremos intervenir en este proceso, a menos que nos lo solicite el Instituto Electoral de la Ciudad de México o el Instituto Nacional Electoral, o el Tribunal".

Por ello, hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a las candidatas y candidatos a seguirse cuidando durante esta etapa de campañas en la capital que se desarrollan hasta el momento en semáforo epidemiológico naranja,

Al inicio de las campañas en algunas alcaldías se realizaron actos masivos en las explanadas o en las calles al aire libre en donde no se respetó la sana distancia.

En la Ciudad de México el próximo 6 de junio se elegirán 16 alcaldes, 66 diputados del Congreso local y 204 concejales.





(Sharira Abundez)