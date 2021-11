Giras de Sheinbaum: a alcaldes de oposición no le interesa la foto

Los desencuentros entre los alcaldes de la oposición y la jefa de Gobierno, que iniciaron desde que los primeros eran electos, continúan.

A un mes de la toma de protesta de los nueve alcaldes de la oposición, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho actos en dichas demarcaciones, pero sin invitarlos, lo que ha generado la molestia de algunos, que lo han considerado una descortesía.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, es una de las que se quejó por no ser tomada en cuenta. El 20 de octubre hizo patente su molestia en su cuenta de Twitter, al enterarse de un evento de entrega de tarjetas de Mi beca para empezar en la escuela primaria Zimbabwe, en la demarcación, al día siguiente.

Claudia Sheinbaum durante la entrega de tarjetas Mi Beca para Empezar, en la Primaria de la Alcaldía Álvaro Obregón (Foto: Cuartoscuro)

"Jefa de Gobierno, sé que mañana viene a un evento de la alcaldía que encabezo y no fui convocada. Invitar a una autoridad local es parte de la cortesía política que debe prevalecer entre quienes gobernamos la ciudad", escribió en su cuenta de Twitter.

La mandataria capitalina le respondió el 21 de octubre y justificó que, en el caso de programas federales, no es necesario invitar a los alcaldes.

"No van de ninguna de las 16 alcaldías, ni alcaldes de Morena ni de otro partido político; es un evento directo del gobierno de la Ciudad con la SEP, en donde nos están permitiendo explicar el programa y entregar las tarjetas", dijo el 21 de octubre.

Pero ha tenido otros eventos y tampoco ha invitado a los alcaldes. El 10 de octubre inauguró el Parque Lomas, en Bosque de Chapultepec, en Miguel Hidalgo, donde no invitó a Mauricio Tabe, quien gobierna la alcaldía, y quien lo mismo que Limón, fue postulado por la alianza Va por la Ciudad de México, y además ambos pertenecen a la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, que agrupa a los alcaldes de oposición.

La Jefa de Gobierno junto con el presidente del Consejo de Administración del equipo de fútbol Toluca, el presidente del Consejo de Administración de Televisa y presidenta del fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec durante el acto inaugural del Parque Lomas (Foro: Cuartoscuro)

Se trata del mismo grupo de alcaldes que reclamaron el atraso en el proceso de entrega de transición, que inició hasta septiembre, y que Sheinbaum tampoco los recibiera sino hasta el mismo mes.

Aunque el vocero de la UNA, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó a La Silla Rota que no se lo toma personal y le interesa más que haya apoyo presupuestal que salir en la foto con Sheinbaum, también dejó claro que lo del tema de que, por ser eventos federales, no es necesario invitarlos, "es puro cuento".

RIESGOSO

Aunque la falta de invitaciones hacia los alcaldes forma parte de los desencuentros entre Sheinbaum y los integrantes de la UNACDMX desde que eran alcaldes electos, analistas políticos consideran que la actitud de la jefa de Gobierno busca minar a sus opositores en la Ciudad de México, y además de no invitarlos, podría castigarlos presupuestalmente, a través del Congreso local, cuya mayoría es de Morena, partido al que pertenece la mandataria.

Pero esa conducta puede ser riesgosa, luego de que su partido y ella perdieron la elección de este 2021, al retroceder en el número de alcaldías ganadas respecto a 2021, lo que significa que hubo un rechazo hacia su trabajo en la capital, aunque ella culpe a otros factores, consideró Jorge Márquez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Cree que ha heredado el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue vapuleada en la elección anterior. No admite que lleva mal estos tres años, culpa al partido, a los operadores y a los traidores. No da crédito a los opositores, todo triunfo es crédito de Morena. Pero puede terminar hundiendo al partido en la ciudad", alertó Márquez.

MUESTRA FALTA DE CAPACIDAD DE DIÁLOGO

También se trata de una estrategia que muestra falta de capacidad de diálogo y conciliación con la oposición, que a la larga puede pesar en contra de la imagen de Sheinbaum, y pesarle en sus aspiraciones a la presidencia de la República, y ese hándicap podría favorecer a sus rivales dentro de Morena, el senador Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard, y ni siquiera sería mérito de la oposición, opinó por su parte Víctor Alarcón, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard (Foto: Cuartoscuro)

"A estas alturas del partido no es tan rentable, porque en un determinado momento puede ser punto a favor de Monreal o Ebrard, quienes tienen más interlocución con la oposición y esto podría significar una forma argumentativa o discursiva de ambos para decir que tienen la experiencia, los modos, mecanismos e interlocución, cosa que no presenta esta candidata, más que jugar a ser el clon de López Obrador.

"Es lo que no le puede redituar y en 3 años de polarización y desgaste esa rentabilidad puede ir hacia la baja, y la misma falta de resultados que se pudieran presentar en situaciones como las que se está viviendo en este momento sí sería un punto que progresivamente irá conduciendo a un declive de preferencias a favor de Sheinbaum, sobre todo porque no hay claridad si se puede mantener el gobierno para Morena, a menos que sea repartiendo becas y programas sociales, sin mayor expectativa de crecimiento económico y medidas contra la inseguridad y el desempleo", dijo Alarcón.

SUCESIÓN

A 3 años de que comience su gobierno, pero a dos de que inicie formalmente el proceso para elegir candidata a la presidencia, la sucesión presidencial es algo que pesa en la actitud de Sheinbaum.

El riesgo que corre de mostrarse cerrada ni siquiera es el mérito de la oposición, sino por la falta de creatividad, lo que muestra que la jefa de Gobierno no puede ir más allá del desarrollo de la política y tratar con los opositores, lo que revelará una lectura limitada de cara al electorado con miras a sus aspiraciones presidenciales y muestra un margen de maniobra limitado, derivado de que no ha ampliado su espacio político y se seguirá acotando conforme vaya avanzando el proceso.

Sheinbaum y Obrador (Foto: Cuartoscuro)

"No queda muy claro sobre cuál base lo está haciendo, si estará confiada en que con el apoyo presidencial es suficiente para ganar una elección, pero si estamos bajo una premisa clásica que ponga a quien ponga López Obrador, ganará, es ya confiar demasiado sobre lo que el sistema político hace. En el PRI clásico el dedazo bastaba, pero ya tuvo su tiempo y no hay forma de revertirlo, pero además ahora ha quedado claro que López Obrador no siempre tiene el control de las variables", indicó el doctor en Ciencias Sociales.

En el punto de vista de Márquez, hay una lectura de Sheinbaum de que por tener la posibilidad de ser candidata de Morena ganará como lo hizo López Obrador en 2018, pero la situación luce diferente en la Ciudad de México, que era un bastión de Morena.

"Morena aún tiene capital político de López Obrador y tiene chance de ganar 2024, pero lo que sueña Sheinbaum es que ganará y lo hará como AMLO, pero la elección de 2021 adelanta que no va a ganar como en 2018. Si gana no será bajo un modelo hegemónico. No se va a repetir y menos con ella como candidata. Debe asumir que es la candidata en un contexto del pluralismo y no del agandalle, como ocurrió en 2018; si asume eso le irá muy bien".

Recordó que antes de Sheinbaum ningún jefe de Gobierno había ignorado a los alcaldes de oposición, lo que atribuye a que no eran una amenaza.

"Es primera vez que la Jefa de Gobierno se hace jefa de campaña para reconquistar la ciudad, porque no la habían perdido".

También planteó que hay un intento de cerrar filas en torno a los radicales de Morena y por eso cualquier rasgo de tolerancia o apertura les molesta y cree que con eso le va a alcanzar.

"Ni siquiera es descortesía, sino trabajo para su partido, siente que se le va de las manos la candidatura, tiene que ver con la base, con las lealtades. Está tratando de amarrar su base radical, ninguneando sin voltear a ver a los de oposición, dar la señal de aquí estamos".

LO IMPORTANTE ES CUMPLIR A LOS VECINOS

El vocero de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, expresó a La Silla Rota, y quien es uno de los que no ha sido invitado, que no le preocupa salir en la foto con la jefa de Gobierno, mientras no los dejen sin recursos presupuestales y no se afecte a los vecinos.

"No me tomo las cosas de manera personal, si está en la agenda de gobierno de excluir a unos porque son de oposición, está bien si al final las decisiones que se toman son para cumplirle a vecinos. A mí no me importa la foto, sino que tengamos cómo responderles a los vecinos.

Esto dicho por la jefa de Gobierno de que no invita a los alcaldes porque se trata de eventos federales, ¿aplica?

La jefa de gobierno (Foto: Cuartoscuro)

"Es puro cuento lo federal. En todos los eventos oficiales siempre se tiene cortesía con el gobernador o alcalde para acompañarlo, pero a mí me tiene sin cuidado el tema de la cortesía o la foto, lo que me interesa es que trabajemos juntos, que no nos dejen abandonada la seguridad, que haya recursos para las obras, el drenaje, el reforzamiento hidráulico para muchos pendientes del gobierno de la ciudad en la alcaldía".

¿Teme castigo en materia presupuestal?

"El castigo no sería para las alcaldías, sería para los vecinos. Si quieren castigarlos sería un balazo en el pie que cometería el gobierno de la ciudad, no sé si la jefa de Gobierno esté dispuesta a dar ese balazo, lo dudo".

OTRAS DESCORTESÍAS

El 5 de octubre Sheinbaum acudió a la escuela Francisco Díaz de León, en Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán, para hacer entrega de tarjetas de Mi beca para empezar. El alcalde, Giovanni Gutiérrez no fue invitado.

El 12 de octubre acudió a la escuela Amador Nervo en Azcapotzalco, también sin invitar a la alcaldesa Margarita Saldaña. Ese día será recordado porque el titular de la autoridad educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes llamó a la tarjeta para niñas y niños Mi beca para empezar "Tarjeta Sheinbaum".

La mandataria durante la entrega de las tarjetas (Foto: Cuartoscuro)

El 25 de octubre la jefa de Gobierno entregó tarjetas bancarias de la pensión para el bienestar de adultos mayores -un programa federal- en la Alberca Olímpica, en la alcaldía de Benito Juárez, evento al que no fue invitado el alcalde, Santiago Taboada.

El 26 de octubre también acudió a la escuela secundaria 312 Arquímedes Caballero, en Magdalena Contreras, donde también entregó tarjetas de Mi beca para empezar, y donde no fue invitado el alcalde Luis Gerardo Quijano.

POSTURA

La Silla Rota buscó una postura del gobierno capitalino y la solicitó a la Secretaría de Gobierno, encabezada por Martí Batres, dependencia encargada de la relación con los alcaldes. La respuesta fue que la postura es la que ha declarado la jefa de Gobierno.

aemz