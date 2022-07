Giovanna, menor desaparecida en Ecatepec, es encontrada con vida en Neza

Ecatepec.- Tras varios días de búsqueda, la menor de edad identificada como Angélica Giovanna fue encontrada con vida en el municipio de Nezahualcóyotl el pasado martes por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Asimismo, las autoridades indicaron que la menor realizó una llamada a su padre en la cual indicó que su ausencia se dio a partir de su propia voluntad.

"A.G.L.H fue localizada sobre la Avenida Río de los Remedios, municipio de Nezahualcóyot, refiriendo que se encontraba bien. La menor fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía Regional de Ecatepec, a efecto de presentarla ante el Ministerio Público", señaló la fiscalía.

De igual forma, con el fin de garantizar el interés superior de la niñez y a través de una perspectiva de género, las autoridades continúan con las investigaciones para así verificar si la menor fue víctima de algún delito.

¿QUÉ OCURRIÓ CON GIOVANNA?

Una partida del videojuego "Free Fire" le cambió la vida a la familia López Hernández residente de la colonia Prizo 1, en el municipio Ecatepec.

Desde el domingo pasado buscaban a su hija menor Angélica Giovanna, de apenas 12 años, quien aparentemente fue enganchada por uno de sus compañeros de partida para conocerse en persona, y desde entonces no había regresado a casa.

"Se quedó de ver con un chico que conoció a través de 'Free Fire', ahí contactó a mi hija y le mandaba mensajes diciéndole que dónde la veía y se le hizo fácil salir", explicó Angélica, madre de Giovanna.

Fue a través de un mensaje que recibió la menor en su celular que olvidó en la mesa de la vivienda que sus padres descubrieron la cita con el desconocido y de inmediato comenzaron a buscarla con amigos y vecinos.

Tras recorrer calles y avenidas cercanas lograron tener acceso a grabaciones de cámaras de videovigilancia de la zona donde ubicaron a la menor y al sospechoso.

"En las cámaras se ve como ella se atraviesa y el chico se baja de la parte de atrás de un carro blanco mi hija se sube y de ahí no supimos a saber nada de ella", agregó su madre.

"Tuvimos que recurrir a todas las casas que tenían cámaras para que nos dieran la facilidad de ver por dónde pasó el carro".

En un video se muestra a la pequeña salir de su domicilio hacia las tres de la tarde, cruzar la calle y abordar un vehículo blanco donde ya lo esperaba su compañero de "misiones".

Desde entonces, sus familiares se dedicaron a recolectar pistas para ayudar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para lograr ubicarla; sin embargo, ante supuestos retrasos la familia decidió bloquear Avenida Central este martes.

"Tuvimos que recurrir a esto porque la verdad no nos escuchan, no se paran de su silla, la verdad. Se les mando videos, se les mando fotografías y se les mandó todo lo que quisieron y lo único que les dije que me apoyarán con sus cámaras del C5 para que se vieran las placas y es hora que nada", lamentó Angélica.

La protesta afectó el paso de vehículos y unidades del Mexibus Línea 1, cuyos pasajeros tuvieron que continuar sus trayectos a pie ante el cierre vial.

Recientemente, las indagatorias realizadas por los propios familiares descubrieron cambios en el perfil de la menor dentro del videojuego que alertaron aun más a sus padres.

Tres más de cinco horas de bloqueo autoridades de la Fiscalía presentaron avances en las indagatorias donde especificaron que realidad en el vehículo involucrado viajaban por al menos dos sujetos y una mujer.

También autoridades municipales informaron que ya se había identificado al auto involucrado, el cual se trata de un vehículo de la marca Chevrolet tipo Beat de color blanco con matrícula PEH 1731 del Estado de Mexico.

"El rastreo del auto sospechoso, apunta a que salieron de la calle Badina rumbo a la avenida Adolfo Ruiz Cortines, continuaron sobre la avenida Central y el último avistamiento del vehículo fue a la altura de la estación Olímpica de la línea B del Metro", informaron.

En tanto, la fiscalía mexiquense aclaró que elementos de Investigación han realizado diversas tareas que permitan su ubicación incluyendo el análisis de redes sociales y de material videográfico.

Tras los avances, los padres de Giovanna decidieron levantar la manifestación alrededor de la una de la tarde, aunque pidieron el regreso pronto de la pequeña ante el temor de que fuera víctima de algún delito.

