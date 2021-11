Generación de empleos en 2022 será difícil en Edomex, prevén empresarios

NAUCALPAN.- Empresarios del Estado de México pidieron a legisladores locales la creación de políticas públicas que les permita enfrentar los difíciles tiempos que se avecinan el próximo año, ya que la Miscelánea Fiscal aprobada tiene "una clara tendencia a impulsar el asistencialismo y desalentar la creación de nuevas empresas y más empleos".

En el foro "Va por la reactivación económica del Estado de México" realizado este miércoles, la diputada federal Johana Felipe Torres explicó que en el tema de la Ley de Ingresos se aplicará un incremento de 50 por ciento al ISR lo que afectará al sector empresarial, "es un aumento significativo pero también se incrementa hasta un 56 por ciento a los programas asistenciales, notando una agenda con clara tendencia al asistencialismo o paternalismo. Se contempla una disminución al presupuesto de la secretaría de economía del 46 por ciento para programas de emprendimientos y generación de empleos", dijo la legisladora.

Enrique Aparicio, presidente del Consejo de Coordinación Empresarial e Industria Nacional

Felipe Torres agregó que el sector empresarial es "la piedra angular del desarrollo económico de nuestro país. El gobierno no genera los empleos, genera las condiciones necesarias para que se establezcan las empresas", señaló la legisladora federal.

José Antonio Monroy, presidente del Consejo Agropecuario del Estado de México, pidió buscar políticas públicas para enfrentar la debacle originada por la pandemia y la inseguridad en el país.

"Que los empresarios podamos que seguir creando empleos pagando una justa contribución, y que no se busque cómo pagar más impuesto estatal de nómina o impuestos que al final sólo se cobra más a quienes pagan de manera ordinaria", pidió.

Beatriz Gómez, ex presidenta de la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite por su parte explicó que aunque la miscelánea fiscal ya fue aprobada, la incertidumbre respecto a algunas variables macroeconómicas, como el crecimiento esperado, sigue pendiente y podría verse afectada la recaudación del próximo año.

Gómez señaló que en el año 2022 se espera un del PIB 4.1%, una deflación anual de 3.4 por ciento; el precio promedio de barril del crudo se contempla a 55.1 dólares por barril, además de un tipo de cambio del 20.30 por cada dólar.

Destacó que no hay expectativa de que los ingresos por recaudación aumenten y hay una mayor tolerancia al endeudamiento. Desaparece la idea de una reforma integral o de cambios profundos en la estructura. "Los ingresos proyectados, difícilmente cubrirán las necesidades de pensiones, salud, educación y seguridad, e incluso mantener un balance en los siguientes años puede ser un gran reto para el sistema fiscal mexicano y una fuente de riesgo para la economía nacional en su conjunto", dijo la ex presidenta de colonos de Satélite.

Enrique Vargas del Villa, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Estado de México

En su turno durante el foro del Consejo de Coordinación Empresarial e Industrial Nacional, (COCEMIN), "Va por la reactivación económica en el Estado de México 2022, organizada por su presidente Enrique Aparicio, el coordinador de diputados panistas del estado de México Enrique Vargas Del Villar, aseguró que las empresas no buscan que les regalen dinero, únicamente necesitan las condiciones económicas y de seguridad propicias para que inviertan en nuestro estado y que se les permita trabajar sin restricciones ni trabas, aseguró .

"Este es un sexenio perdido para la economía de nuestro país, yo les quiero reiterar que en el PAN estamos a favor del crecimiento, de los empleos, de los empresarios, porque es la única manera de salir adelante, comparto lo que es tener una empresa, no tener como pagar una nómina, sé lo que es arriesgar el patrimonio de la familia en un proyecto y por eso, vamos a legislar para que al estado de México y a nuestro país le vaya bien", dijo Vargas del Villar.

Vargas comentó a los empresarios de diversas organizaciones que la llamada "Cuarta Transformación", ignora a los empresarios.

"Por eso desde aquí, le digo al presidente de la República con mucho respeto, que las empresas son las que sacan adelante a los países, yo quiero un México donde podamos competir contra las principales economías del mundo, no un México donde el presidente de la República diga que con un par de zapatos es suficiente, México no es Cuba, no es Venezuela, aquí en México tenemos muchos casos de éxito", destacó .

"La miscelánea fiscal aprobada favorece a los empresarios informales, y no a los formales. Esperamos que para el año venidero el gobierno federal sea más que no nos perjudiquen, hay interés del sector empresarial por seguir avanzando pero que no nos perjudique", finalizó el organizador del foro, Enrique Aparicio López, presidente del Consejo de Coordinación Empresarial e Industria Nacional (COCEMIN).





