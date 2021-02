Gasta Tlalnepantla en trotapista que a los 3 meses está deteriorada

TLALNEPANTLA.- A poco menos de tres meses de que el Gobierno de Tlalnepantla rehabilitara la trotapista del camellón de Calzada de los Jinetes, en el fraccionamiento Arboledas, la obra luce severamente deteriorada, a pesar de que se invirtieron cerca de nueve millones de pesos en ella, aunque solo estaban proyectados tres millones inicialmente.

Y es que, en noviembre de 2019, el gobierno que preside Raciel Pérez Cruz anunció que rehabilitaría completamente el camellón de esta avenida y el Parque de los Niños que se encuentra en los límites con el municipio de Atizapán, ambos pertenecientes al fraccionamiento Arboledas; trabajos que se realizaron por cerca de seis meses.

Sin embargo, a pesar de que la obra fue entregada a los vecinos en mayo de este mismo año, en plena contingencia sanitaria, la pista deportiva presenta agujeros y se ha comenzado a desprender la capa de poliuretano con la que se pretendía garantizar un mejor entrenamiento para los deportistas y las familias que se dan cita en este lugar todos los días.

PRESENTABA FALLAS DESDE EL INICIO

De acuerdo con Myrna Toledo, líder vecinal de Arboledas, desde que la obra fue entregada para la recreación de las familias, ésta contaba con al menos 50 desperfectos, a pesar de que es una pista de no más de un kilómetro de longitud; no obstante, el Ayuntamiento de Tlalnepantla decidió recibirla con esas averías y, a su vez, inaugurarla para que al terminar la contingencia sanitaria del covid-19, las familias pudieran disfrutarla.

Trotapista del camellón de Calzada de los Jinetes

La obra consistió en la rehabilitación de la trotapista existente, con la colocación de una superficie de caucho que sustituyó al tezontle existente por años en el sitio, lo cual presuntamente beneficiaría a los corredores, al tener un impacto menor en sus articulaciones en cada paso que daban; al tiempo en que se instalarían nuevas bancas, luces de piso y luminarias, además de la sustitución del adoquín, la creación de un nuevo sendero y la instalación de un módulo juegos infantiles en el Parque de los Niños.

Y aunque la empresa Proyectos Ingenieros y Asfaltos, S.A. de C.V. aparentemente cumplió con lo solicitado, en estos trabajos se usaron materiales de mala calidad que no se adaptaron al terreno y que ocasionaron que la obra no haya cumplido con su objetivo.

"Queremos que nos regresen la pista como estaba, esto es una porquería que no nos duró ni medio año, a pesar del dinero que invirtieron. No nos consultaron a los vecinos si la queríamos y cuando regresamos a las calles esto ya estaba mal hecho, es el elefante negro de Raciel, quien aseguraba que ellos eran diferentes", comentó Jaime, vecino de Arboledas.

CUBREN DESPERFECTOS

Los colonos señalan que, desde este lunes y ante las denuncias que han hecho por el mal estado en que se encuentran la pista, personal de una empresa arribó al sitio para darle un nuevo mantenimiento a ésta, pero solo han tratado de cubrir los agujeros con una mezcla de resina con caucho que a las siguientes horas nuevamente queda separada del material original.

Trotapista del camellón de Calzada de los Jinetes

"Cuando nos entregaron la obra, los ingenieros nos explicaron que cuando se hacían hoyos, lo mejor era sustituir todo el bloque para garantizar la calidad de la obra y hoy vemos que solo están resanando los desperfectos que seguramente regresarán en pocos días", destacó Myrna Toledo.

Los vecinos agregaron que integrantes del ayuntamiento les han externado que la obra cuenta con una garantía de un año por parte de la empresa y, si bien ya comenzaron a hacer reparaciones mínimas, existe preocupación porque transcurra el tiempo y la obra solo se vaya deteriorando ante la falta de una rehabilitación integral que otorgue la certeza de que no tendrá más deficiencias.

Trotapista del camellón de Calzada de los Jinetes

"El Parque Las Marinas de Naucalpan tiene casi cuatro años rehabilitado, pero sigue bien a pesar del tiempo, en cambio aquí luce como si tuviera más de 20 años; ahorita, nos dice el gobierno que ellos se encargarán de que se le dé el mantenimiento, pero qué pasará cuando se vayan y llegue alguien a quien no le interese la obra. No vamos a permitir que nos dejen un problema", resaltaron.

SE USARON MATERIALES DE MALA CALIDAD

Al realizar un recorrido por el espacio deportivo, La Silla Rota constató que la pista cuenta con al menos 150 desperfectos a lo largo del trayecto, entre los que se incluyen diferencias en el grosor de la capa de caucho perceptibles al caminar o trotar y el desprendimiento del caucho de la corteza.

En el lugar, un trabajador de la empresa Palme, aparentemente subcontratada por Proyectos Ingenieros y Asfaltos, S.A. de C.V., quien también creó el Parque La Mexicana, en Santa Fe, en la Ciudad de México, aseveró que, a pesar de que se usó el mismo material en ambos espacios, en la trotapista de Arboledas, las resinas que fueron usadas para pegar el caucho, no cumplieron con la calidad recomendada.

Trotapista del camellón de Calzada de los Jinetes

Además, atribuyó las condiciones de la pista a la omisión en que han incurrido los vecinos para no pasar cuando se ha remozado alguno de los desperfectos; no obstante, reconoció que la obra presenta severas deficiencias que no tendrían que registrarse a tan solo tres meses de haberse inaugurado.

"Ahorita estamos haciendo pruebas para colocarle un impermeabilizante a la pista que consiste en colocar una capa de resina de un milímetro de espesor para ver si funciona, y si las pruebas sirven, lo aplicaremos a una parte de la pista, pero sí estamos trabajando doble", subrayó.

La Silla Rota solicitó al Ayuntamiento de Tlalnepantla información sobre el costo de la obra, el seguimiento que se le estaba dando a la misma, así como el estatus en que se encontraba con respecto a procedimientos legales en contra del o los responsables, sin que al momento de la publicación de esta nota se haya obtenido alguna respuesta.

(Sharira Abundez)