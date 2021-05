Gaby Osorio propone ollas de captación para dotar agua en zonas altas de Tlalpan

La candidata a la alcaldía de Tlalpan de la coalición Juntos Hacemos Historia, Gaby Osorio tiene entre sus propuestas de gobierno hacer ollas de captación para almacenar agua y proporcionársela a los habitantes de la demarcación de zonas altas, donde por cuestiones de orografía no hay infraestructura hidráulica y dependen de las pipas.

Osorio, quien es diputada local con licencia, dice que los otros principales problemas son la inseguridad, la falta de servicios urbanos y la reactivación económica de negocios afectados por la pandemia. Pero su programa de gobierno también contempla trabajar en detener las invasiones de zonas de conservación, ya que es un problema que afecta no sólo a Tlalpan, sino a toda la ciudad.

Entrevistada por La Silla Rota, la candidata de los partidos Morena y del Trabajo reconoció que la actual alcaldesa emanada de Morena, Patricia Aceves, dejó en el abandono los servicios urbanos de Tlalpan y además apenas ganó, perdió cercanía con la gente. Pese a ello, considera que eso no será un hándicap en su campaña para impedir su triunfo y que vuelvan a ganar la alcaldía otros partidos, la cual tiene un valor simbólico porque ahí fue jefa delegacional la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una casa ahí.

"Tlalpan es de izquierda, se va a pintar de Morena, no hay ningún riesgo porque más allá de la cuestión simbólica de que aquí es la jefa y que Andrés Manuel aquí tiene su casa, más allá de eso es que las y los tlalpenses siempre hemos tenido esta vocación de lucha, trabajo comunitario y eso se ve reflejado en un proyecto de izquierda real que en estos momentos los representa Morena".

BUSCA COORDINARSE CON LA GUARDIA NACIONAL

-¿Cuáles son los principales problemas de la demarcación?

-Las principales demandas de la población de Tlalpan y son comunes en colonias y pueblos a los que vamos, son seguridad, abasto de agua y servicios urbanos. Ha habido abandono de calles y colonias de la alcaldía, también demandan la reactivación económica y por último un gobierno cercano a la gente, son sobre todo estas 5 demandas.

-Díganos sus 3 principales propuestas.

-En el tema de seguridad tienen que ver con la coordinación con las distintas instancias que se dedican a cuidar a las y los vecinos de Tlalpan. A nivel federal es la Guardia Nacional, a nivel Ciudad de México, es la Secretaría de Seguridad y en la alcaldía la policía auxiliar. Es invertirle un buen presupuesto a la obra pública y servicios urbanos, implementación de senderos seguros que le llamaríamos colonias seguras, porque no solo queremos caminos o calles, sino invertirle para que más colonias cuenten con iluminación. La poda de árboles, pavimentación, esto va muy relacionado con la seguridad; en una calle que está muy bien iluminada se reducen los delitos y la delincuencia.

"La segunda tiene que ver con el agua, invertir en la obra pública, la infraestructura para el agua, los sistemas de captación de agua pluvial y el tercero tiene que ver con la niñez de Tlalpan que los vamos a incorporar en la toma de decisiones del gobierno, en la recuperación de espacios públicos, pero también como un indicador de que estamos haciendo bien el trabajo en el sentido de que si vemos a los niños jugando en las calles, quiere decir que son colonias seguras con buenos servicios urbanos.

FALTÓ PRESENCIA DEL GOBIERNO DE LA ALCALDÍA

-En el debate entre varios de los candidatos usted reconoció que hubo errores de parte de la actual alcaldesa, Patricia Aceves, emanada de Morena, ¿qué errores son los que cometió?

-Más allá que seamos compañeras de partido, hay que ser autocríticas y lo he comentado en otras ocasiones como parte de esta nueva generación de servidores representantes populares; debemos señalar cuando las cosas no se están haciendo bien, más allá de que seamos del mismo partido porque no hay que cometer esos errores. No es algo que me surgió nada más de mi pensamiento, sino porque hemos estado recorriendo las calles y los vecinos nos lo han estado comentando. ¿En qué áreas? Un abandono en las calles, colonias, por un lado, el tema de servicios urbanos y por otra presencia del gobierno.

"La gente nos dice ´vinieron en campaña, pero ya después en los 3 años de gobierno no vimos presente al gabinete´. Obviamente a la gente de base sí, pero al gabinete, a los directores a la misma alcaldesa les faltó más presencia en Tlalpan para saber el estatus de las promesas que se hicieron en campaña. Esos son los dos puntos débiles que de nuestra parte estaremos reforzando.

-¿Teme que el mal trabajo de Aceves pueda impactar su campaña?

-No, al contrario, el recibimiento de la gente es caluroso, sigue respaldando con mucha fuerza al proyecto de Morena, sobre todo porque reconocen que es un proyecto distinto a todo lo que se ha venido presentando a nivel nacional y a nivel ciudad de México se están llevando a cabo estos cambios. Reconocemos que hace falta mucho por hacer, pero aun así con la pandemia y varias cuestiones que se han presentado, se ha podido lograr compromisos que se hicieron cuando estuvimos en campaña en 2018. La gente sigue respaldando, estoy confiada en que el triunfo es nuestro el 6 de junio.

PROPONE RECICLAJE DE AGUA

-¿Qué propuestas tiene para abastecer de agua a zonas como Topilejo, donde el agua llega a mucha gente sólo por pipas?

-Por la misma zona, tanto pueblos originarios como colonias del Ajusco medio hay lugares que por su propia orografía es muy complicado ampliar la infraestructura hidráulica y se tienen que buscar alternativas, que van por un lado los sistemas de captación y que vamos a ampliar este programa. Por otro lado están las ollas de captación, resumideros, lo que tenemos que impulsar es el reciclaje del agua y si llueve, que no lo esta haciendo como normalmente debe, aprovechar esta poca lluvia al máximo y aquí hay alternativas en ese sentido, así como hacer más rápida y eficiente la distribución del agua de las pipas y que esto no es nada del otro mundo, se puede hacer. Ya con la doctora Claudia se logró y es hacer rápido el trámite de pagos y que las pipas estén llegando a los domicilios en 3 a lo mucho 5 días.

-La propuesta de ollas suena innovadora, ¿nos puede ampliar más la propuesta?

-Identificar los puntos en las zonas donde más falta el agua y se puede hacer una cuestión de obra donde se pueda captar agua. En muchos lugares se llaman ollas de captación, hay ejemplos incluso a nivel nacional, es invertirle en obra pública y es aprovechar el agua de lluvia, la poca que se tiene captarla y de ahí distribuir a los distintos hogares.

-¿Qué propuestas tiene para combatir la invasión de zonas de reserva?

-Es un tema muy complejo porque tanto la tala como las invasiones es gran parte del crimen organizado que no solo es de la ciudad sino nacional e internacional; vamos a terminarlo y tiene que ver con trabajo coordinado con la Guardia Nacional que debe estar muy presente y haciendo su chamba y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces de nuestra parte tenemos un eje en nuestro proyecto de gobierno que se llama Alcaldía sustentable donde aparte de esta coordinación en el cuidado y protección de los bosques, hay también un programa de vigilancia ambiental donde la alcaldía tiene que hacer estos rondines, pero las denuncias pertinentes se tienen que presentar y por otro lado apoyar esta zona en varios temas.

"Tenemos un programa de desarrollo agropecuario, apoyar al campo en toda esta zona para que la gente no tenga que vender esas tierras porque ya no son redituables y por otro lado un programa de sustentabilidad, donde además de la protección estemos haciendo campañas de educación ambiental, de reforestación en estas zonas y sensibilizar a la población de que lo que pasa en este suelo de conservación no afecta sólo a quienes viven ahí sino a los que viven en la alcaldía y la Ciudad de México".

-¿Qué problema es más urgente en Tlalpan: agua, inseguridad, invasión de terrenos?

-Son sobre todo seguridad, agua, servicios urbanos y reactivación económica porque muchas personas se quedaron sin empleo por la pandemia y también hay varias áreas dentro de la alcaldía que son comerciales; un ejemplo, la Isidro Fabela, que es la avenida principal, que tiene muchos pequeños comercios, tlapalerías, tienditas y varias de estas debieron cerrar porque ya no tuvieron la oportunidad de continuar por la pandemia; dentro de nuestro proyecto está contemplada la reactivación.

-¿Por qué tendría que votar la gente por usted?

Por dos cosas. La primera porque representamos un proyecto de transformación que busca cambiar la situación de la alcaldía y que vemos al servicio público como una vocación de servir a las y los demás, que nos vamos a entregar por completo a esta gran labor. Por otro lado, nuestro proyecto de gobierno es innovador, creativo y ve la problemática desde una perspectiva integral y nuestra historia y trayectoria nos respaldan como una joven que va a gobernar y a hacerlo bien.

