Gaby denunció al padre de sus hijas por violencia vicaria ante Fiscalía de EdoMex

Gaby está amenazada, el padre de sus gemelas quiere que se suicide o le advierte, las niñas de poco más de 2 años de edad sufrirán las consecuencias. Cansada del círculo de violencia que vive desde noviembre del 2021, decidió interponer una denuncia por violencia vicaria en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de México. La primera en su tipo del país.

Arropada por la colectiva Cam-Cai, aún con miedo, Gaby llegó para romper el silencio e impedir que sus hijas continúen conviviendo sin supervisión con el padre biológico, pues incluso las ha expuesto a la actividad sexual que mantiene con su nueva pareja.

Las agresiones

Gaby, su expareja y sus hijas fueron al médico en Toluca en noviembre del año pasado, ese día comenzó todo.

"Me bajó del coche, me golpeó. Ese día comenzó una pesadilla, me quitó mi dinero, mi negocio, me dejó en la calle, me quitó todo, apenas pude recuperar a mis hijas en abril de este año", relató Gaby para La Silla Rota.

Además de vaciar sus cuentas bancarias, el dejar de ver a sus hijas fue el verdadero sufrimiento. Ahora teme que las pequeñas sufran de violencia pues un juez le otorgó convencías al hoy denunciado.

La violencia vicaria en Edomex

En abril de este año, mes en el que Gaby recuperó a sus hijas pues un juez le otorgó la custodia, el Estado de México y Zacatecas se convirtieron en los dos primeros estados de la República Mexicana en tipificar la violencia vicaria en sus códigos civiles, con el fin de proteger a las mujeres e hijos de la violencia que atenta con su integridad física y emocional.

En el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México quedó establecido que la violencia vicaria es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, matrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima.

La perredista Viridiana Fuentes Cruz presentó la iniciativa de ley frente a las juntas legislativas del Congreso del Estado de México, donde el dictamen unánime, se incluyó en las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género.

Falta que llegue al Código Penal

Pese a que está reconocida en la ley, la violencia vicaria no está tipificada como delito en el Estado de México, es por ello que la colectiva Cam-Cai, que da acompañamiento a más de 250 víctimas en la entidad, espera que se siente precedente para que los diputados locales la tipifiquen como delito.

"La denuncia se va a presentar por el daño que han hecho en contra de la señora Gabriela a través de sus hijas, a través de vídeos le pedían que si ella no terminaba con su vida, o ella hace ciertas cosas no volverá a ver a sus hijas".

?#VIDEO | Gaby denunció al padre de sus hijas por violencia vicaría ante Fiscalía de EdoMex. https://t.co/0Is9ev2V5D pic.twitter.com/FIv30Kx9X8 — La Silla Rota (@lasillarota) July 12, 2022

Asimismo, Mildred Sáenz, presidenta de la colectiva de Amorosas Madres en Contra de la Violencia Vicaria, señaló que pedirán penas que van desde los cuatro años de prisión por manipulación en contra de la madre hasta 70 años cuando haya casos de feminicidio o suicidio.