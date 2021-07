Fustiga Fiscalía CDMX que Congreso salve a Toledo y Huerta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fustigó la determinación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de eliminar del orden del día del periodo extraordinario de sesiones el análisis y votación de los dictámenes de al Sección Instructora para revisar las declaratorias de procedencia para retirar el fuero a los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta.

Benjamín Saúl Huerta Corona, está acusado de violación y abuso sexual contra menores de edad, y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, por enriquecimiento ilícito y corrupción.

En un hilo en Twitter, la dependencia encabezada por Ernestina Godoy manifestó su rechazo a esta determinación que "niega el acceso a la justicia a las víctimas y alienta la impunidad".

"Como Fiscalía presentamos ante la Cámara de Diputados una investigación profesional y objetiva que establece, sin lugar a dudas, la responsabilidad de las personas señaladas en delitos graves", escribió en la cuenta oficial de la dependencia.

Esta Fiscalía no acepta, y la sociedad tampoco debería de hacerlo, que la política se interponga entre las víctimas y el acceso a la justicia.

Frente a la determinación adoptada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de excluir de la orden del día del período extraordinario de sesiones el análisis y votación de los dictámenes de la Sección Instructora relativos a la declaración de procedencia.

HUERTA Y TOLEDO SE SALVAN DEL DESAFUERO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión votó por convocar a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados en la que no se discutirá si quitarle o no el fiero a Mauricio Toledo y Saúl Huerta, acusados de enriquecimiento ilícito y abuso sexual de menores, respectivamente.

Los temas que discutirán los diputados serán los relacionados con el outsourcing y la revocación de mandato. Luego de que esto se aprobara, el pleno discutió una reserva presentada por la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) que planteaba incluir en el orden del día del periodo extraordinario el desafuero de Saúl Huerta, Mauricio Toledo y lo relativo al caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Sin embargo la reserva fue desechada por los legisladores.

La presidenta de la comisión, Ana Lilia Rivera, informó que el dictamen contaba con el acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso; sin embargo, los legisladores de la oposición negaron eso y afirmaron que en realidad, lo único que había generado acuerdo entre las distintas bancadas legislativas era el tema de los desafueros de los diputados.

La propuesta de dictamen que la comisión aprobó fue presentada por el diputado morenista Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de su partido en San Lázaro.

Los legisladores de oposición manifestaron durante el debate del dictamen que si Morena no quería desaforar a los diputados, lo dijeran con claridad pero que no se modificaran las cosas a último minuto con los temas que no son acuerdo de todas las bancadas.





