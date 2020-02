Funcionario de Valle de Chalco es denunciado por acoso

"Perla" es madre soltera y con necesidad de conservar su empleo en el ayuntamiento de Valle de Chalco, en donde ha sufrido el acoso sexual de su jefe, el subdirector de Ecología municipal, Miguel Márquez Macedonio, así como la discriminación de sus compañeros por atreverse a denunciarlo.

Ya había sufrido insinuaciones sexuales por parte de su jefe para que a cambio fuera incluida en la nómina municipal y su sueldo se incrementará; sin embargo, nunca le hizo caso.

"Perla" - así la llamaremos para respetar su identidad-, participó en la campaña del entonces candidato a la alcaldía de Valle de Chalco por Morena, Francisco Tenorio Contreras, quien ganó la elección.

Ella, tuvo que trabajar sin cobra un salario en el ayuntamiento de Valle de Chalco durante los primeros cuatro meses del 2019, luego fue ingresada a la lista de raya, en la que recibía un salario de dos mil pesos a la quincena.

Para poder ser incluida en la nómina municipal y recibir los beneficios de un empleado, recibió insinuaciones de su jefe Miguel Márquez, de "irse a la cama con él".

"El señor Miguel Márquez Macedonio me estaba acosando él me decía que me fuera acostar con él para que me pudiera subir el sueldo y para que me subiera a la nómina porque yo estaba en lista de raya", explicó la empleada municipal.

El pasado 15 de noviembre, de las insinuaciones verbales pasó a los hechos, ya que como subdirector de Ecología municipal llegó a los viveros y pidió platicar con "Perla".

"Pasamos ahí adentro en los arbolitos , yo estaba ahí trabajando y me da explicaciones de cómo tenía yo que tener los arbolitos respecto a eso termina termina de darme su indicación y yo camino al frente de él y él me agarra descuidadamente me abraza con las dos manos y por la parte de atrás".

"Perla" reconoce que cada vez que recuerda "me da mucho coraje y la impotencia de no poderle hacer nada".

La mujer al sentir que el funcionario municipal se le pega a su cuerpo, le dio un codazo.

"Él me dijo con estas palabras y que las recuerdo muy bien lo que me dijo, ¡ay cabrón pareciera que mi otra vida fui burro o conejo porque nada más quiero estar pisando! ".

La mujer se zafó del hombre después que le dio el codazo.

"En ese momento, sentí mucho coraje y a la vez pues me puse a llorar por la impotencia y por qué no se me hace justo que malos funcionarios como él estén ahí trabajando en presidencia", expresó.

"Perla" intentó hablar con el actual presidente municipal, Armando García Méndez, para denunciar el acoso sexual de uno de su subdirector de Ecología.

Ella no pudo conseguir una cita con el alcalde pues cada vez que solicitaba hablar con él, le ponían pretextos.

"Quise hablar personalmente con él, porque digo, eso no es cualquier cosa, yo lo quise hablar personalmente con él y nunca me nunca me dieron la cita con el presidente", dijo.

Aparte de que "Perla" no fue escuchada por el alcalde, también sufrió un accidente - un choque - durante horas laborales; pero su jefe Miguel Márquez, se negó a apoyarla.

Como estaba en la lista de raya, no quiso respaldarla, además, junto con su hijo Jorge Alberto Márquez que también trabaja en Ecología le dijeron que "habían sobornado al médico para me me diera una incapacidad".

"Me presente con Miguel Márquez con collarín y silla de ruedas, le lleve todas mis notas médicas y todo el proceso, pero entonces él se deslindó", narró.

Pero el caso de "Perla" no es el único en la subdirección de Ecología, hubo dos casos más pero las las empleadas decidieron no denunciar y mejor dejaron su empleo

La empleada municipal tuvo que recurrir ante la Fiscalía General de Justicia del estado de México a presentar una denuncia por acoso sexual, para protegerse y defenderse, ya que el subdirector de Ecología inició una campaña de desprestigio y de discriminación en contra de ella.

Miguel Márquez, reunió a su personal y les aconsejo que públicamente dijera que todo era mentira y que la acusación fue "por motivos políticos".

La afectada aún espera ser citada en la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS) de Valle de Chalco para ser escuchada.

Mientras la chica busca ser escuchada por las autoridades correspondientes, el subdirector de Ecología, Miguel Márquez, junto con su personal hizo una rueda de prensa "para desmentir la acusación".

"Ya todos me atacaron y todos están a favor de Miguel Márques Macedonio. Ahora ya me voltearon todo, dicen que yo fui la acosadora", expresó.

Ahora, "Perla" no sólo se enfrenta al acoso sexual sino también a expresiones de odio y de discriminación en el ayuntamiento de Valle de Chalco, promovido por su jefe Miguel Márquez.

Ella teme ser agredida en cualquier momento por su jefe o cualquiera de su personal que por conservar su empleo se preste a una venganza.

LA ACUSACIÓN "POR MOTIVOS POLITICOS", PRESUNTO ACOSADOR

En una conferencia de prensa que dio el subdirector de Ecología declaró que la imputación que se le hace es "cuestión política".

Para limpiar su nombre, dio un informe de sus actividades y la de su personal desde que llegó a la subdirección; además, de presentar ante periodistas a su personal para que todos "desmintieran a la acusadora".

Además dijo que "se sentía libre de culpa y exhortó a sus detractores a dedicarse a trabajar".

LA DENUNCIA EN LA FGJEM

El pasado 24 de enero, "Perla" acudió a las oficinas de la FGJEM en Valle de Chalco para iniciar la denuncia CHA/FVG/JMA/009/021721/20/01 por el delito de hostigamiento y acoso sexual en contra de Tomás Miguel Márquez Macedonio.

A su vez la agente del ministerio público del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Amecameca giró un oficio al jefe de la policía de Valle de Chalco para que diera protección a la denunciante con domicilio en el mismo domicilio, pero sólo por 60 días.





(Sharira Abundez)