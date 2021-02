Funcionario de Tlalne ocultó que fue inhabilitado de cargos públicos

TLALNEPANTLA.- Jonás Nephtalí Sandoval Orozco, quien, hasta el pasado 5 de enero de 2021, se habría desempeñado como director del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) de Tlalnepantla, habría incurrido en omisiones y faltas administrativas y, en su caso, penales, al haber presentado un documento apócrifo del Gobierno de Hermosillo para acreditar su experiencia en el cargo para el que fue designado por dos años, además de que también contaba con una inhabilitación que le impedía ocupar un cargo público en México.

El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, denunció que el exfuncionario de su gobierno aparentemente habría usado documentos falsos para llegar al cargo, además de que no presentó la constancia de no inhabilitación ante el Órgano de Control del organismo que encabezaba, por lo que se inició una investigación en su contra que pudiera derivar en procesos legales, por las faltas administrativas en las que incurrió de manera dolosa.

En conferencia de prensa, el edil aseveró que, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realizara una auditoría de obra y financiera hacia el Gobierno de Tlalnepantla y el OPDM durante 2020 y con base en el ejercicio fiscal 2019, se observó que el extitular del organismo de agua potable no presentó la constancia de no estar inhabilitado, tal y como lo mandata el Artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal de esta entidad.

Y es que, de acuerdo con un documento expedido por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Jonás Sandoval habría quedado inhabilitado por un periodo de 10 años y un día, desde el 30 de mayo de 2017 y en seguimiento al procedimiento que inició el propio Ayuntamiento de Tlalnepantla, en 2010, con el expediente CM/SR/EXRS/156/2010, por lo que, para el 1 de enero se 2019, cuando llegó al cargo, estaba imposibilitado para hacerlo.

Oficio que presentó para darse de alta de Tlalnepantla

TAMBIÉN FALSEÓ EXPERIENCIA EN EL CARGO

Raciel Pérez explicó que, tras el hallazgo y que no fue reportado por el entonces titular del órgano de control del OPDM, Héctor Alfredo Fragoso Castañeda, se ordenó una nueva investigación acerca del cumplimiento de los requisitos que tenía que acreditar con base en la ley existente y se detectó que tampoco contaba con la experiencia mínima necesaria.

Raciel Pérez aseveró que, derivado de una solicitud de información al Gobierno de Hermosillo, el director de Recursos Humanos de la administración 2018-2021, Guillermo Muñoz Fierro, informó que, con base en la revisión de la base de datos de la Gerencia de Personal y en el Archivo General, Sandoval Orozco no habría laborado como servidor público entre los años 1993 y 1997, como cita el documento que presentó el extitular del OPDM.

Oficio del Ayuntamiento de Hermosillo

Tras los hallazgos sobre las irregularidades en las que incurrió Jonás Sandoval, el alcalde Raciel Pérez dio a conocer que las indagatorias alcanzan al ex ontralor de este organismo de agua, Héctor Fragoso y a quien habría nombrado el propio extitular del OPDM, por omisión al no reportar la carencia de los documentos, así como por no detectar la inhabilitación, aunque se continúa con el proceso para sancionar a quien o quienes resulten responsables por este hecho.

Oficio de inhabilitación

ALCALDE JUSTIFICA CONFIANZA

El alcalde de Tlalnepantla justificó que el nombramiento de Jonás Sandoval como titular del organismo de agua de esta localidad, el cual corrió a cargo del propio edil, se debió a un acto de confianza que tuvo hacia uno de los personajes que participaron en su campaña política y que se sustentó con los documentos que presentó al momento de su alta ante la administración pública local y de los que no fue advertido por el excontralor del organismo de que hubiera alguna falla.

Apuntó que su gobierno le dará seguimiento al proceso que deberá seguirse por parte del OSFEM y aportará los elementos que sean necesarios para concluir la investigación, la cual podría derivar en sanciones del tipo penal que establecerá el OSFEM.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el funcionario que designe en un cargo a una persona inhabilitada podrá hacer acreedora a una sanción administrativa y las decisiones que se tomen durante este periodo, quedarán sin efecto o nulas, por lo que las indagatorias y sanciones podrían alcanzar al propio alcalde morenista.

En las últimas semanas, Jonás Sandoval se ha promocionado en espectaculares, bardas y vallas móviles por el territorio local, pues pretende ser candidato a la alcaldía de Tlalnepantla por el partido Morena, el mismo que postuló al actual alcalde Raciel Pérez Cruz.

Hasta ahora, el exdirector del OPDM no se ha pronunciado sobre dichas acusaciones.





(Sharira Abundez)