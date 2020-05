Funcionario con posible covid manda SMS y le dicen que no hay pruebas

A través de la red de SMS 51515 -que habilitó el Gobierno de la Ciudad de México para dar información a las personas que presenten síntomas similares a los que dan por la enfermedad SARS-COV-2 (problemas respiratorios, fiebre y tos)- a un servidor público le fue informado en ese momento no contaban con pruebas de coronavirus, por ello no pudo ser diagnosticado si era portador o no del covid-19.

En un informe de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México al que obtuvo acceso La Silla Rota, se lee que uno de sus elementos notificó a sus superiores que el fin de semana pasado empezó a sentirse mal de salud, por eso llamó a los servicios de emergencia, los cuales lo asesoraron vía telefónica y le indicaron que por los malestares que padecía, debía quedarse aislado en su casa, ya que presenta síntomas de coronavirus.

Con el fin de seguir los protocolos que establecieron las autoridades capitalinas sobre las personas que presenten una sintomatología similar a la del covid-19, el servidor público envió un mensaje de texto con la palabra "covid19" al 51515 , donde le contestaron que por "el momento no tenían pruebas", según el testimonio que rindió el funcionario ante sus jefes.

Por esta vía, también le fue entregado un folio que asentó en el oficio, con el que notificó a sus superiores sobre su estado de salud y que desconocía si padecía o no coronavirus, debido a dicha circunstancia.

El pasado 17 de mayo pasado, el Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), presentó un servicio gratuito de información oficial vía mensaje de texto (SMS) sobre coronavirus (covid-19), con el fin de que la ciudadanía se pueda orientar, enviar indicaciones e informar en caso de presentar síntomas relacionados con esta enfermedad.

Al enviar el mensaje, las personas reciben un breve cuestionario sobre síntomas y factores de riesgo asociados con el covid-19. Además se les hace llegar las indicaciones sobre qué hacer en cada caso, de acuerdo con las respuestas otorgadas en el cuestionario, y si es necesario, las autoridades se pondrán en contacto con ellas para que reciban la debida atención.

Este medio de comunicación consultó a la ADIP sobre este caso, sin embargo, el organismo no dio una postura oficial.

fmma