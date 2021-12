"Fui la madre no biológica de Toto, su muerte me quebró"

"Esta muerte si me quebró, no le puedo ocultar mi dolor", expresa María Elena Hoyo, ex directora del Zoológico de Chapultepec, luego de enterarse de la muerte del orangután Toto, acaecida este 8 de diciembre, dos semanas antes de que cumpliera 30 años.

La también columnista recuerda que tuvo la dicha de criarlo, desde que nació y hasta los seis años. También conoció al hermano mayor, Jambi, pero sus palabras ahora son dedicadas a Toto.

"Mi hijito. De los dos era el más pícaro. Imagínese que lo críe a los minutos de nacido y durante 6 años. Alimentándolo cada hora y sin dejarlo un minuto, al ser el mamífero que más tiempo depende de la madre, incluida nuestra especie", comparte.

(Foto: SEDEMA)

La última vez que pudo ver a Toto fue el 24 de julio de 2015, cuando falleció Jambi, de 24 años, en medio de una polémica por las acusaciones de organizaciones animalistas en contra de los encargados del zoológico, de que hubo maltrato y negligencia en la muerte del orangután.

"Lo vi y lo toqué y me reconoció, fue la fecha en que murió Jambi en el 2015", rememora.

(Foto: SEDEMA)

"Yo estaba en lágrima viva cuando lo vi en su exhibidor exterior. Lo llamé. Se me acercó. Le toqué su carita como pude y le hablé, de inmediato se chupó el dedito gordo de la manita como solía hacerlo siempre al verme. Por eso supe que me había reconocido totalmente", describe la escena, ocurrida hace seis años y medio.

El reencuentro la emocionó, pero también la dejó alarmada.

"Me estremeció y me dejó más preocupada porque su recinto era una pocilga", dice, aún indignada.

"FUI LA MADRE NO BIOLÓGICA DE TOTO"

Este 8 de diciembre, cuando murió Toto, se enteró por terceras personas, y no por el director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, Fernando Gual. Reconoce que no tenía por qué informarle, pero le hubiera gustado que lo hubiera hecho porque sabía del cariño que ella les tenía a los hermanos orangutanes, pues en el caso de Jambi, hasta conserva sus cenizas en su casa.

(Foto: SEDEMA)

"Fui la madre no biológica de la criatura y he respetado en absoluto no acercarme al lugar. Sin embargo, mereció esa cortesía otra persona", dice en alusión a que una de las primeras en enterarse fue la influencer @LetyStahl, quien en sus redes había acusado que Toto padecía depresión y no se había hecho nada por él.

"Fueron como mis hijitos, 24 horas los 7 días de la semana, estuve con ellos por 7 años, y todo ese esfuerzo de ellos y mío para que sobrevivieran y luego que terminaron encerrados bajo condiciones muy lamentables. Imaginará cómo me lo reclamo. Y encima esta información, que me deja muy inquieta y sin poder hacer ya nada".

En medio de su tristeza, una persona le envió una foto del orangután cuando era menor, y aparece chupándose el dedo, "típico de Toto", expresa María Elena Hoyo.

FUE BAUTIZADO A MANO ALZADA

La ex directora del zoológico de Chapultepec recuerda que Toto fue bautizado a mano alzada.

"Resulta que, a Jambi, sus abuelos, o sea mis papás, le decían ´chiquitito´ cada que me preguntaban cómo iba. De ahí surgió el diminutivo de ´Tito´, y al nacer Toto, mi papá dijo ´pues este será Toto´ y así Tito y Toto, y cuando Jambi cumplió un año, a la semana de nacido Toto, lo celebramos en grande con un pastel al que se invitó al público, pensando que asistirían un aproximado de 100 personas y cuál fue nuestra sorpresa, que se juntaron más de 500, la mayoría niños que le llevaron dibujos, plátanos y no sé cuánta cosa más de regalos.

(Foto: SEDEMA)

"Cuando me di cuenta del número tan grande de personas, no salí con Jambi a nivel de piso, sino que me ubiqué en una azotea cercana a la oficina para que la gente lo viera cargado en mis brazos. Fue entonces que les conté a grito pelado sobre el nacimiento de su hermanito, compartiéndoles la propuesta de mi papá de llamarlo Toto. Al preguntarles si les gustaba ese nombre, lo empezaron a corear y así fue como se le quedó", como en una asamblea, continúa Hoyo.

"Su nombre fue impuesto bajo absoluta democracia. Me pregunto qué habrá sido de toda esa chiquillada que hace 30 años me acompañó tan cariñosamente en ese esfuerzo", reflexiona.

JAMBI PROTEGÍA A TOTO

A la activista por los derechos de los animales le gustaría tener las cenizas de Toto junto a las de su hermano Jambi, que se distinguía por su carácter protector.

"Jambi fue gran protector de su hermano y por eso creció más inseguro Toto. Dependía al 100 por ciento de su hermano mayor".

Cuestionada sobre la edad en que murieron ambos, Jambi de 24 años y Toto de 29, Hoyo afirma que su longevidad va de los 35 a 45 años e incluso hay casos documentados de algunos ejemplares que han llegado a 60.

(Foto: SEDEMA)

Por ello critica que en el boletín de la Secretaría del Medio Ambiente sobre la muerte de Toto se informe que viven entre 30 a 45 años.

De Jambi asegura que sus últimos días fueron en la inmundicia, encerrado sin ningún entretenimiento, cuando sus primeros años creció sobreestimulado de olores, sabores, juguetes y socialización.

"Pasó a purgar una condena en la más absoluta soledad".

La anterior administración también es recordada porque en 2016 murió Bantú, orangután espalda plateada, cuando iba a ser trasladado a Guadalajara, Jalisco, con fines reproductivos. La causa oficial de su deceso fue una fibrosis miocárdica y atrofia muscular, pero organizaciones animalistas denunciaron negligencia en su atención.

DE QUÉ MURIÓ

De acuerdo con la Sedema, Toto nació el 26 de diciembre de 1991. Se trataba de un orangután híbrido, cuyos padres Lisa y Woody también eran híbridos, procedentes de madres de la especie de orangután de la Isla de Borneo y padres de la especie de la Isla de Sumatra.

Desde el 6 de diciembre, el equipo médico veterinario y los cuidadores de Toto observaron una disminución en su apetito, por lo que se inició un tratamiento médico para atender trastornos gastrointestinales que entonces manifestó.

Un día después, Toto volvió a presentar falta de apetito y dolor abdominal, por lo que se obtuvieron muestras biológicas para realizar pruebas diagnósticas de laboratorio y así poder monitorear su salud. Comenzó a consumir su alimento y se mantenía bajo observación permanente y con tratamiento médico.

"Hoy (8 de diciembre), se observó a Toto sumamente deprimido, recostado en su tarima y, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, lamentablemente falleció" se lee en el comunicado.

Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue la influencer Lety Stahl, de quien se dice es amiga de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Veo los videos hace 35 semanas cuando pedía ayuda para #toto, manifestando que se veía muy deprimido, seguramente es la razón por la que murió", escribió en su cuenta @LetyStahl.

Veo los videos hace 35 semanas cuando pedía ayuda para #Toto, manifestando que se veía muy deprimido; seguramente es la razón por la que murió. https://t.co/wCvpkg4htI@RescateAnimal @_AnimalHeroes_ @PROFEPA_Mx @senadomexicano https://t.co/7MWoVaItwb — Leticia Stahl (@LetyStahl) December 9, 2021

El boletín informó que cuando Toto nació fue necesario criarlo artificialmente ´con biberón´, ya que su madre no producía leche para alimentar a sus crías.

"Por ello, durante sus primeros 7 años de vida estuvo en contacto directo con los humanos. Su aprendizaje, el reconocimiento de su entorno y experiencias dio como resultado lo que se conoce como una ´improntación´ con el ser humano y no con su propia especie".

aemz