Fuerza por México será un partido incondicional de AMLO: Gerardo Islas

Gerardo Islas, presidente del nuevo partido Fuerza Por México, lo tiene claro: son aliados incondicionales del presidente Andrés Manuel López, pero no así de Morena, partido del que dice no corre a la velocidad del primer mandatario.

Con registro a nivel nacional y también en la ciudad, Islas fue cuestionado sobre si apoyará de la misma manera a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y respondió que será distinto para los mandatarios.

Al preguntarle sobre su postura sobre la legalización de las drogas, dijo que es momento de hacerlo con la marihuana. Sobre las manifestaciones de mujeres contra la violencia feminicida, contestó que no son las formas.

"Siempre estaremos contra cualquier tipo de violencia y eso es una forma de violentar a nuestro país, la mejor forma de cambio es mediante el voto".

EN LA CIUDAD DIRIGIRÁ UN EX PRIÍSTA

Islas define a su partido como joven, incluso presume su propuesta de que se modifique la Constitución para que se pueda ser ciudadano y votar a partir de los 16 años.

El nuevo partido tendrá en la presidencia de su representación capitalina a Manuel Jiménez Guzmán, ex dirigente del PRI en la ciudad y quien integró la primera legislatura de la Asamblea Legislativa, entre 1997 y 2000.

Aunque se ha ligado a la nueva institución con el senador con licencia, el morenista Pedro Haces, Islas dijo que el legislador tiene las puertas abiertas en Fuerza por México.

-¿Fuerza por México qué ofrece distinto a los demás partidos?

-No somos el partido de los jóvenes, sino el partido joven y que implica atraer a los chavos de 18 a 30 años para aspirar a procesos abiertos de selección de candidatos para aspirar a candidaturas en municipios. Tenemos el propósito de romper récords de más mujeres, más aspirantes. Traemos muy claro el concepto de que se tiene que ampliar el Padrón electoral a jóvenes de 16 años en adelante, una edad en que, por el avance de la tecnología, ya les permite identificar muchos problemas relacionados con la juventud.

-¿Cuál es su fuerza en la ciudad?

-En la Ciudad de México tenemos presencia en todas las alcaldías más de 60 mil afiliados en la Ciudad de México, el presidente Manuel Jiménez Guzmán, primer asambleísta de esta ciudad y una secretaria general, Carla Rojo de la Vega, que tendrá un comité que nos permitirá hablar con todos los nichos poblacionales.

LEJOS DE MORENA

-Ha dicho en otras entrevistas que será un partido para quienes creyeron en López Obrador y no se sienten cobijados en ninguna institución, ¿cerca de AMLO, pero lejos de Morena?

-Cerca del presidente y lejos de Morena. No somos ningún partido satélite, no nacimos para ser complemento, vamos a crecer solos y en todo el país, con una gran representación y desde nuestra trinchera vamos a acompañar a López Obrador hasta el último día de gobierno, creemos en la 4T y que nos vamos a distinguir de los demás partidos.

-¿Qué los distingue de Morena?

-Es el partido que fundó el presidente y que se distanció. No es un partido que corre a la velocidad del presidente. En muchos estados los candidatos que lo acompañaron le quedaron a deber.

INCONDICIONALES

-¿Podrían ser incondicionales del presidente?

-Incondicionales del presidente y abrazamos sus causas y somos portavoces de llevarle el sentir de la ciudadanía y hacerle propuestas al presidente y como en todos los temas, señalaremos, cuando no compaginemos con algún tema.

-¿Cómo evalúan a Claudia Sheinbaum?

-No somos los partidos los que debemos ser parte de eso. Ella entrará en una etapa en que las alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México estarán haciendo referéndum.

-¿Son incondicionales de ella?

-Son posturas diferentes, al presidente vamos a acompañarlo, encontramos nichos de oportunidad en aliados del presidente y nunca nos enfocamos si de gobernantes había simpatías.

A FAVOR DE LEGALIZAR LA MARIHUANA

-¿Cuál es su postura sobre la legalización de las drogas?

Es un tema que tenemos que abordar, estamos a favor de legalizar la marihuana, que tenga incentivos fiscales, que haya regularización de la venta y del consumo. Es un tema que no se puede frenar. Vi un reportaje donde en Ciudad Valles, San Luis Potosí, campesinos ya le piden al gobierno poder vender marihuana. Tendremos que subirnos al debate de un tema que no podemos dejar atrás, ya no tiene cómo hacerle revés.

-¿Cuál es su postura sobre las marchas feministas en contra de feminicidios pero que pintan monumentos y dañan negocios?

-Creo en las libertades y en los derechos de las mujeres. Toda expresión se debe escuchar y atender y resolver, pero no es la vía el afectar la historia de nuestro país. Siempre estaremos contra cualquier tipo de violencia y eso es una forma de violentar a nuestro país, la mejor forma de cambio es mediante el voto.





(Sharira Abundez)