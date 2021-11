"Fue un padre ejemplar"; familia de Alberto lo recuerda en reapertura de panteones

VALLE DE CHALCO.– A nueve meses de la partida de su padre, María Concepción regresó este lunes al panteón municipal de Valle de Chalco, al oriente del Valle de México, para adornar su tumba.

Con flores de cempasúchil, le agradeció por tantos años de cuidados que le brindó en vida y que le permitieron salir adelante junto a sus 14 hermanos.

Lo hizo en compañía de su madre Juventina, "para recordar las enseñanzas" que le dejó en vida Alberto Sánchez, un adulto de 72 años que perdió la batalla contra el cáncer de próstata.

(Fotografía: Manuel López)

"Los recordamos bien porque fue un padre muy ejemplar, muy querido para todos nosotros y de alguna manera le agradecemos a Dios porque no sufrió como otras personas", dice.

"Gracias a Dios fue muy rápido, hace dos años le detectaron el cáncer, le dimos tratamiento y todo, pero fue muy rápido. No sufrió y hasta sus últimos momentos estuvo feliz"

Alrededor de ella, decenas de familias colocaron arreglos florales en las tumbas de sus seres queridos, muchos fallecidos a consecuencia de la pandemia, a quienes recordaron en este Día de Muertos.

"Al término los doctores nos dijeron que su muerte probablemente haya sido por el covid, pero todos los estudios que se le hicieron arrojaron que fue por la próstata"

#Video | El panteón municipal de Valle de Chalco se llenó de decenas de familias que colocaron arreglos florales en las tumbas de sus seres queridos, muchos fallecidos a consecuencia de la pandemia, a quienes recordaron en este Día de Muertos. #yn https://t.co/vnD421vS37 pic.twitter.com/EKh6pgqX3e — La Silla Rota (@lasillarota) November 1, 2021

PANTEÓN SATURADO

A lo largo de la emergencia sanitaria este campo santo, ubicado a un costado de la Laguna de Xico, registró saturación por el incremento de fallecimientos relacionados al nuevo coronavirus.

De acuerdo con las autoridades locales, en abril de 2020 las instalaciones se quedaron sin espacio para sepultar a los pacientes que perdieron la batalla contra la covid-19.

Por ello, tuvieron que adquirir un terreno ejidal aledaño al cementerio, de una hectárea aproximadamente, como zona alterna para sepultar los cuerpos de las personas muertas a causa de complicaciones respiratorias.

#Video | Este camposanto se saturó en abril de 2020 a consecuencia de los fallecimientos por covid; las autoridades tuvieron que adquirir una hectárea ejidal aledaña al cementerio para dar sepultura a los cuerpos. Hoy cuenta con alrededor de 900 fosas. https://t.co/vnD421vS37 pic.twitter.com/UalgcHep5f — La Silla Rota (@lasillarota) November 1, 2021

Irving Martínez, empleado del área de panteones de Valle de Chalco, indicó que a la fecha el nuevo terreno ya cuenta con alrededor de 900 fosas, en su mayoría registrados por decesos relacionados a la pandemia.

Esto, debido a que el panteón municipal registra una saturación severa con cerca de 24 mil cuerpos enterrados desde su creación en los a finales de la década de los 90 y cuyo espacio ya es insuficiente.

TEMOR A LOS CONTAGIOS

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en el municipio de Valle de Chalco se han registrado 560 defunciones durante la crisis sanitaria y más de 7 mil contagios.

Por ello, la familia de María tuvo temor a que la salud de su padre empeorara por la covid-19 debido al incremento de casos en esta localidad, colindante con Chalco y la alcaldía Tláhuac.

"Si teníamos temor a que se contagiara, pero era una persona muy positiva, muy luchona y gracias a Dios no se contagió"

"Él se cuidaba y andaba siempre muy libre de esto, era obrero y a todo le hacía"

Frente a su tumba dice que su padre fue uno de los mayores ejemplos de vida, la honradez por el trabajo como obrero lo llevó a educar a 14 hijos en una de las zonas más marginadas del Estado de México.

"Mis hermanos van a venir más tarde y otros mañana, porque en los trabajos muchos no respetan estas festividades, pero en mi trabajo mi patrón me dio un poco de tiempo para venir a saludar a mi papi y dejarle flores para que no se sienta triste".





na