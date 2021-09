"Fue instintivo y salió bien", así el rescate de una madre y su bebé en Ecatepec

ECATEPEC.- El rescate de un bebé en brazos de su madre, ambos amenazados por el caudal que cayó de la parte alta del municipio de Ecatepec, captado en video y viralizado en redes sociales, fue instintivo y rápido, según relataron las personas que participaron.

Abelardo Castillo Pinedo, empleado del Ayuntamiento y uno de los sujetos que participó en el rescate comentó con La Silla Rota cómo se llevó a cabo el rescate.

"Si lo pienso, a lo mejor no me meto, fue instintivo y todo salió bien", relató

"Me comentaron que se había desbordado (La Cañada). Estaba llevándose un carro y me asome, bajé, y una persona que estaba adentro cargando un bebé, gritó que salvaran a su bebé", agregó.

#Metrópoli | ¡La unión hace la fuerza! En #Ecatepec personas se unieron para ayudar a rescatar a un bebé que se encontraba en un puesto que estaba siendo arrastrado por la corriente que se generó tras las fuertes lluvias. #ep https://t.co/JSkF5zJT2V

?? @rcastillop pic.twitter.com/57sidiEhgQ — La Silla Rota (@lasillarota) September 7, 2021

"En realidad fue demasiado rápido, en el momento en que yo bajo con la soga y me amarré, les dije que me sujetaran, que tensaran la soga, otro camarada, muy valientemente dijo ´amárrenme también, yo me voy a meter´ y al final del día él fue el que llegó y rescató al bebé", dijo.

EL RESCATE DEL BEBÉ

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Palmas, colonia La Mora, justo frente a las oficinas del Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) municipal.

Ahí, el caudal bajó con fuerzas desde la parte alta de la cañada de la Sierra de Guadalupe hasta las zonas más bajas y amenazó a varios peatones que se encontraban en el sitio, entre ellos tres mujeres y un menor recién nacido.

En la tromba, la joven y su bebé quedaron atrapados y ante el riesgo de ser jalados por la corriente, habitantes que estaban en el lugar decidieron apoyar y rescatarlos con ayuda de una cuerda.

La acción fue grabada en video por parte de habitantes que se encontraban frente al establecimiento, que al final fue arrastrado por la corriente de agua pluvial que dejó dos personas sin vida en Ecatepec.

Tras su rescate, el menor fue atendido en el lugar y abrigado por vecinos de la colonia La Mora y entregado a su madre.





