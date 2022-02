Frustran robo de tráiler con 39 toneladas de azufre en Ecatepec

ECATEPEC.- Dos sujetos fueron detenidos en el municipio de Ecatepec tras participar en el robo de un tractocamión y la privación de la libertad de su conductor.

La unidad, de la empresa Transportes Santa Fe Del Sureste SA DE C.V., circulaba sobre la carretera federal Lechería-Texcoco cuando fue interceptada por varios sujetos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos privaron de la libertad al chofer y huyeron con el tráiler cargado con 39 toneladas de azufre.

Aparentemente el conductor fue obligado a subir a vehículo particular, sin embargo fue interceptado por la policía a la altura de la avenida Prolongación Primero de Mayo.

El conductor estaba amordazado y refirió no conocer al conductor ni al copiloto gritando, "yo no vengo con ellos, me bajaron de mi camión y me tienen aquí encerrado".

?#VIDEO | Policía del Estado de México frustra el intento de robo de un tráiler cargado con 39 toneladas de azufre. https://t.co/h2ehtcA9W3 pic.twitter.com/tIGRCsukvC — La Silla Rota (@lasillarota) February 10, 2022

En el operativo participaron agentes de la policía municipal, quienes fueron alertados a través del centro de monitoreo sobre el incidente e implementaron un cerco de seguridad.

En el sitio fueron asegurados Andrés "N" y Hassen "N", a quienes se les confiscó una réplica de arma de fuego, así como las identificaciones y teléfono del operador que mantenían privado de su libertad.

Ambos fueron trasladados al Ministerio Público de San Cristóbal donde quedaron a disposición de las autoridades por el delito de secuestro exprés .

En tanto, la víctima logró comunicarse con su empresa y logró recuperar la unidad en la carretera México-Pachuca, a la altura del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Primera Sección.





(SAB)