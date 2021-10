Frente a la Fiscalía Edomex, colectivas exigen la liberación de Roxana

La noche del 8 de mayo de este año, Roxana fue víctima de violación, en un acto de confianza, dejó pasar a un hombre que acaba de conocer a su casa, ubicada en Ciudad Neza, Estado de México. Él la sometió, la agredió sexualmente y ella, se defendió. El agresor perdió la vida y hoy Roxana, está presa.

Para exigir que no se le criminalice por haberse defendido, este lunes se manifestaron integrantes de distintas colectivas y sus asesores jurídicos frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la capital mexiquense.

Roxana, desde aquella noche de mayo, pasa las noches en el penal de Neza-Bordo. Fue detenida en flagrancia por la policía municipal.

Ella es originaria de Pionotepa, Oaxaca, tiene 21 años y es madre soltera, antes de la noche que cambió su destino, vendía papas fritas. En sus propias palabras, que se conocen a través de una carta que redactó para la colectiva Nos Queremos Vivas Neza, su único delito fue defenderse del hombre que la violó, aunque mediáticamente es conocida como la mujer que fue atrapada con el cuerpo de un hombre en un costal.

LA VERSIÓN DE ROXANA

"Cuando fui detenida, nunca me realizaron pruebas periciales en psicología, ni medicina, me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme, la abogada que contratamos en ese momento no ayudo mucho al caso, se ha creído todo lo que los medios dicen de mí, (...) muy seguramente seré condenada por los delitos de homicidio simple y el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación".

Relató que la noche del 8 de Mayo, salió de trabajar como de costumbre, aunque hizo una parada antes de llegar a casa, tomó una cerveza en el local "El Zorro" ubicado frente al puesto de papas en el que ella trabajaba.

"Iba pasando por ahí y una de las muchachas que trabajan en ese lugar me invitó a tomar una cerveza, accedí, estaba cansada y mi peor error fue confiar en ella, no lo justificó, pero no tengo casi amigas y accedí (ese fue el peor error), sólo tomé una cerveza y les dije que me iba, en eso llegó un muchacho que trabaja en el lugar, sólo lo conocía de vista, conozco a algunos de ellos de vista".

El sujeto, señaló, ofreció a acompañarla a su domicilio, al llegar insistió en que vivía muy lejos por lo que le pidió que lo dejara quedarse en el cuarto que rentaba.

"Insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, ´es su culpa, ella lo dejó entrar´, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar, me acosté y pasados unos minutos se subió a mi cama y me empezó a quitar la ropa me golpeó, me violó, yo estaba en shock, sólo quise defenderme, pasé momentos horribles".

EL HOMICIDIO

Para defenderse, golpeó a su agresor en la nariz, tomó una playera y lo asfixió.

"Sentí miedo, terror, sólo no quería que él lastimara a nadie más, me sentí sola, denigrada, sentí que no valía nada, sentí que todo era culpa mía por haber confiado en esas personas, crecí en un pueblo en donde todos las personas se conocen, se saludan, las puertas de las casas están abiertas para quien lo necesite. Sí créanme una tonta, eso soy y ahora esa confianza me tiene recluida en el Penal del Bordo de Xochiaca, (...) no sabía qué hacer, estaba todavía en shock, lo metí en un costal y lo iba a dejar tirado en la calle, me había ultrajado, acabo con mi dignidad, me sentía humillada, lastimada, me sentía vacía, lo deje en una esquina, pero un vecino me vio y en ese momento pasó una patrulla, los oficiales, abrieron el costal y me hablaron con groserías".

Desesperada, pues es el único sustento de su hijo, Roxana busca recuperar su libertad y reconoce que, hace siete años cuando dejó su pueblo natal, jamás imaginó que sería víctima de la violencia de género en el Edomex, entidad a la que llegó para terminar la secundaria y formar una familia.

LA LUCHA POR SU LIBERTAD

Para Abigail Escalante, defensora de Roxana, existen los elementos suficientes para demostrar que Roxana N. actuó en legítima defensa pues se tiene certificado que fue víctima de una "breve pero violenta violación".

"Pareciera que el Estado prefiere a las mujeres muertas, antes de que actúen para defender su vida. El Estado no puede garantizar la seguridad de las mujeres, entonces, tampoco nos deja actuar. Roxana pudo haber sido una cifra más, un feminicidio más de todos los que se han ventilado en el Estado de México. Ella nunca intentó evadirse de la justicia, lo que hizo fue defender su vida y, en un estado de shock, fue encontrada con el cuerpo de su agresor".

Protesta en la FGJEM en Toluca

Destacó que en la Fiscalía General de Justicia mexiquense se cuenta con los elementos y peritajes para corroborar la versión de la joven madre, lo que no ha sido suficiente para frenar el proceso legal en su contra.

LA PROTESTA

En las inmediaciones de las instalaciones centrales de la FGJEM, colectivas e incluso niños, protestaron.

Colocaron una carpa en la que frases como "Libertad para Roxana" resaltaban. Gritaron que la quieren libre y fuerte, que si hubiese muerto, quizás su agresor no siquiera estaría

detenido.

El caso, ahora está en manos de un juez de control de Nezahualcóyotl, quien determinará si la joven oaxaqueña recupera su libertad o es condenada por el delito de homicidio simple.









(SAB)













(SAB)