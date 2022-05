Frente a fieles, políticos y empresarios se presenta el próximo arzobispo de Toluca

La transición para que Monseñor Raúl Gómez González, asuma el liderazgo de la Iglesia de Toluca comenzó este miércoles, llegó desde Tenancingo donde era obispo de Tenango donde el aún arzobispo Francisco Javier Chavolla Ramos lo esperaba.

En medio de un ambiente de fe, el que será el próximo arzobispo fue recibido con beneplácito por su comunidad religiosa, se detuvo a platicar con algunos feligreses y continuó con el protocolo.

"Me siento muy favorecido por el Señor, en el sentido de que encuentro esta amabilidad en ustedes. (...) Quien me va a poner en ese ámbito y en ese contexto es el Señor, de tal forma que podamos colaborar para atender los desafíos y seguir colaborando para hacer de esta nuestra Iglesia una Iglesia que va en camino".

(Foto: Fernanda García)

Luego de una breve reunión en Tenango, se enfiló al municipio de San Antonio La Isla donde lo recibieron con un camino de flores y tapete de aserrín pintado, de más de 15 metros de largo. El júbilo por ver a las dos figuras eclesiásticas que son sinónimo de liderazgo, se sintió con los aplausos, los rezos, las sonrisas.

"Reconocemos en usted a un líder, lleno de calidez, le deseamos el mayor de los éxitos y tenga la certeza que tendrá un ejército de adoraciones detrás de usted", señaló Lizeth Sandoval, alcaldesa de esa demarcación.

"Solamente en el Señor podré hacer camino con huestes, yo vengo con esa disposición, con ese espíritu, no me siento solo en medio de la expresión y la manifestación de todos ustedes, me siento muy acompañado.

Tras las muestras de agradecimiento a Monseñor Francisco Chavolla Ramos y al arzobispo electo, permitieron siguieran su camino hacia Metepec, donde fueron recibidos en la primera sesión solemne de Cabildo por el presidente Municipal Fernando Flores, ahí, a Monseñor Raúl Gómez se le fueron entregadas las llaves de la ciudad.

"¿Qué mejor que servir e involucrar la fe? ¿Qué mejor que servir e involucrarnos y sentir también esa carencia que tienen nuestros vecinos din criticar sin denostar, que vayamos y celebremos siempre la alegría de este pueblo Mágico?".

(Foto: Fernanda García)

Al finalizar una comida privada, llegó a la capital mexiquense, en donde fue recibido por el alcalde Raymundo Martínez Carbajal y el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar. En el acto, las llaves de la ciudad de Toluca también le fueron entregadas.

Luego del acto, llegó el punto cumbre de la agenda eclesiástica, arribó a la Catedral de San José donde fue recibido por el aún arzobispo Chavolla Ramos. Frente a miles de fieles, políticos mexiquenses y empresarios, Monseñor Raúl Gómez se comprometió a trabajar con fe para mejorar no sólo la afluencia de fieles sino la calidad de la comunicación del evangelio.

(Foto: Fernanda García)

Durante juramento, señaló que alentar la fe en la población de la Arquidiócesis de Toluca, que incluye a Cuernavaca, Morelos; reforzar la buena administración de los bienes temporales de la Iglesia, evangelizar y atender las necesidades espirituales de los fieles; serán parte de los ejes rectores de su ministerio.

El nombramiento oficial

Este jueves, en punto de las 11:00 de la mañana se llevará a cabo la toma de posesión e inicio del ministerio del nuevo arzobispo de Toluca con una celebración eucarística, también en Catedral de Toluca. En el acto se entregará la Silla de catedral y el Báculo pastoral, es decir, se entrega la sede a Monseñor Gómez González.

El proceso de transición del nuevo arzobispo implica la elaboración de un informe de las distintas pastorales, de la administración, de la oficina de sacramentos, entre otras, el cual ya fue entregado a la Nunciatura Apostólica y esta a su vez al nuevo arzobispo para dar seguimiento a los trabajos emprendidos. Este también contiene información sobre el Seminario diocesano, los distintos grupos y movimientos, casas de caridad, entre otras.

(Foto: Fernanda García)

Esto se da luego de que en junio del año pasado, Monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos anunciara su renuncia al Vaticano por haber llegado a la edad de 75 años, misma que le fue aceptada en diciembre.

En marzo de este 2022 fue anunciado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, Raúl Gómez González fue nombrado Arzobispo de Toluca.

¿Quién es el nuevo arzobispo?

Monseñor Raúl Gómez González, nació en capilla de Guadalupe, Jalisco, el 17 de febrero de 1954, en el Seminario Diocesano de Guadalajara hizo sus estudios de secundaria y preparatoria.

En septiembre de 1974 pasó al Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos, donde realizó estudios de filosofía y teología, recibió la ordenación sacerdotal, el 23 de abril de 1983, en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos.

(Foto: Fernanda García)

En septiembre de 1985, fue enviado a Roma donde estudió en la escuela de música sacra.

En su diócesis se desempeñó como vicario parroquial, además de ser profesor de teología y fue vicario general de la diócesis de San Juan de los Lagos de junio de 2008 a noviembre de 2009.

El Papa Benedicto XVI lo nombró primer obispo de la diócesis de Tenancingo el 26 de noviembre del 2009, recibiendo la ordenación episcopal el 25 de enero de 2010.

Se espera que al menos 7 años dure en el cargo debido a actualmente tiene 68 años de edad.

aemz