Franeleros se adueñan de calles aledañas a hospitales covid, reportan

Los franeleros continúan apropiándose de las calles de la Ciudad de México y ni a los enfermos perdonan las cuotas, pues un usuario reportó la presencia de estos en inmediaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y del Instituto Nacional de Cardiología, mismos que dan atención a pacientes con covid-19.

El usuario de Twitter Marco Tapia Maltos @marcvs_avrelivs denunció en sus redes sociales que ha denunciado diariamente por más de una semana que grupos de franeleros se han apropiado de las inmediaciones de ambos hospitales.

Aunque en ocasiones anteriores han enviado a oficiales de tránsito a atender esta situación, no se ha resuelto absolutamente nada. Tal parece que se toman una foto en el lugar retirando un par de botes y se van. — Marco Tapia Maltos (@marcvs_avrelivs) January 14, 2021

Aseguró que, si bien en ocasiones anteriores policías de tránsito han llegado al lugar para atender el asunto, esto no se ha resuelto en su totalidad "Tal parece que se toman una foto en el lugar retirando un par de botes y se van", indicó por medio de mensajes en la red social.

"No es sorprendente que horas más tarde se encuentren las mismas personas apartando los mismos lugares y que al día siguiente no haya cambiado absolutamente nada. Se necesita una solución integral a este problema. No es posible que privaticen el espacio público impunemente", denunció.

Les recuerdo que lo que estas personas hacen es una falta a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX y son acreedores a una multa por ello. Solamente estoy pidiendo que cumplan con su responsabilidad como autoridad y hagan valer la ley. — Marco Tapia Maltos (@marcvs_avrelivs) January 14, 2021

Ante su llamado a autoridades, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana informó que canalizaría a policías de tránsito al lugar.

Buenos días @marcvs_avrelivs, canalizamos policía de #TránsitoGCDMX al lugar. — Unidad de Contacto del Secretario SSCCDMX (@UCS_GCDMX) January 14, 2021

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicada el 7 de junio de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece en su artículo 28 fracción II que es infracción contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello.

Para denunciar este tipo de casos se puede hacer en el sitio de Quejas y Trámites de la Ciudad de México, cabe recordar que la queja no puede hacerse de forma anónima, pues es de carácter cívica y no penal.

Para hacer la solicitud vía telefónica deberás llamar al 56236700 extensión 2003.

cmo