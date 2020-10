Franeleros, "dueños" de calles de Satélite; vecinos piden parquímetros

NAUCALPAN.- Vecinos de Ciudad Satélite, en Naucalpan, solicitaron el regreso de los parquímetros en la zona comercial de este fraccionamiento, debido a que más de 50 franeleros se han adueñado de las calles de los circuitos Centro Comercial y Médicos y quienes han establecido cuotas que superan los montos que se pagaban cuando funcionaban estos aparatos en la zona hasta 2018.

Y es que, desde el año pasado, comenzó a proliferar la presencia de hombres de todas las edades, incluyendo menores de edad, para realizar labores de "viene-viene" en calles como Federico T de la Chica, Pafnuncio Padilla, Manuel E. Izaguirre, Enrique Sada Muguerza y Carlos Arellano, entre otras.

Colonos del fraccionamiento que recurren a los establecimientos que se encuentran en ambos circuitos señalaron que, tal como sucediera en el pasado, estos hombres se han adueñado nuevamente de los lugares de estacionamiento que están marcados en dichas calles, para realizar cobros irregulares por cuidar los vehículos y, en caso de negativa al pago, se han visto involucrados en algunos altercados en donde algunos automóviles han resultado dañados.

NO HABRÁ PARQUÍMETROS PRONTO

Al respecto, el Ayuntamiento de Naucalpan afirmó que se ha llevado a cabo operativos en la presente administración para retirarlos, aunque la situación persiste; no obstante, descartó informar cuántos se han efectuado este año y el número de personas que, de ser necesario, han sido presentadas ante un juez conciliador por este motivo.

Comentó que, a pesar de que la alcaldesa Patricia Durán Reveles anunció a finales de 2019 que regresarían los parquímetros este año, la pandemia del covid-19 retrasó los esfuerzos para reactivarlos, por lo que se decidió que primero se reactiven las infracciones de Tránsito y, posteriormente, se analice la viabilidad o no del retorno del cobro por estos espacios en las zonas residenciales, donde se registra esta problemática.

REGRESARON CON LA NUEVA NORMALIDAD

Agustín Robles, vecino de La Florida, indicó que los franeleros se fueron un tiempo por la pandemia del covid-19, pero a partir de que se comenzaron a reabrir los restaurantes y varios comercios de esta zona, regresaron y se incrementó el número.

"El problema es que si no les pagas la cuota que te exigen, se esperan a que te alejes de tu vehículo y te lo rallan o lo golpean, principalmente, en la noche, para que no te des cuenta inmediatamente", dijo.

Carlos Ruiz, un profesionista que se reúne varias veces a la semana con sus clientes en esta zona, comentó que, con el paso del tiempo, se ha notado un incremento de estas personas en ambos circuitos, quienes se han adueñado por completo de los espacios e, incluso, han creado nuevos lugares para el estacionamiento, adicionales a los existentes, lo cual complica la circulación en la zona.

"En primera, cuando te estacionas en un lugar, ya te están esperando en la puerta del conductor para preguntarte a qué lugar vas y cuánto te tardas y con base en eso parece que cobran una tarifa. Si no les contestas, te dicen que son 50 pesos para que te cuiden el coche y que se los tienes que pagar en el momento. Si no lo haces, ya sabes que le podrían hacer algo a tu auto", comentó.

Los testimonios de vecinos y de los clientes que acuden a esta zona comercial relatan que las tarifas son diversas durante el día y por la noche, cuando aumenta el costo por la vigilancia del vehículo, además de que algunos establecimientos de este lugar han tenido algunos problemas con estas personas, debido a que hay un acoso a sus visitantes y han dejado de respetar algunos lugares que se suponían eran para estos locales.

"Ya hemos tenido algunos problemas con ellos, porque son majaderos, especialmente, en donde están los consultorios médicos. Incluso, uno de ellos tuvo que ser presentado ante el juez cívico porque amenazó a los doctores, y el año pasado se colocaron algunas lonas para solicitar su retiro y llegaron a romperlas", puntualizó una vecina.

NO HAY ACUERDO CON FRANELEROS

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Ciudad Satélite, Jazmín Priego Ruiz, reconoció que la presencia de estos franeleros permanece en la zona comercial y en la de bancos de este fraccionamiento, aunque aseveró que no existe ningún acuerdo con ellos por parte de las autoridades auxiliares, quienes incluso han solicitado que se les retire de este lugar, ante la permanencia de este grupo que aparentemente no forma parte de alguna agrupación sino que se dicen independientes.

Explicó que, a pesar de que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico de Naucalpan han implementado operativos para impedir que se mantengan en este lugar, éstos regresan horas después, por lo que esta problemática se mantiene y se ha comenzado a tolerar.

Apuntó que, ante ello, los vecinos han comenzado a solicitar que se vuelvan a poner en operación los parquímetros, aunque la petición es que sólo se haga en la zona comercial y no en la habitacional, para no perjudicar a quienes habitan en este fraccionamiento.

En tanto, los vecinos confiaron en que la reactivación de las multas de Tránsito en esta demarcación, a partir del 15 de octubre, sirva para evitar que este grupo se siga adueñando de las calles, hasta en tanto no hay una definición de los parquímetros.

"Esperamos que ahora que regresan las multas, vengan los elementos acá y no les permitan que estacionen vehículos en doble o triple fila o que otorguen espacios donde no está permitido. Hay algunas calles en las que a ciertas horas es imposible pasar por el acomodo que estos señores hacen y lo único que queremos es que haya orden en Satélite, como lo ha habido. Si no piensan reactivar los parquímetros, al menos que no les permitan que se adueñen por completo de nuestros espacios", agregó la vecina Elisa Bettancourt.

(MJP)