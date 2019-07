Francisco, estudiante de enfermería preso por un delito que no cometió

Francisco Manuel Lua Domínguez de 26 años de edad hasta mayo estudiaba enfermería y trabajaba en una empresa para fabricar equipos destinados a las artes gráficas. Sus familiares y amigos lo describen como un joven solidario, humilde y tranquilo. Actualmente se encuentra preso en un penal de Nezahualcóyotl, acusado de extorsión agravada. De encontrarlo culpable podría cumplir una pena de 40 a 70 años de cárcel.

Desde hace ocho años entró a trabajar a Fenix, máquinas para serigrafía en Valle de Chalco. Empezó como ayudante. Aprendió a soldar, cortar los materiales, hacer instalaciones eléctricas y plomería. Ahora ya tiene tres personas a su cargo y cierta responsabilidad en la empresa, señaló Agustín Espíndola Carrillo, dueño de la fábrica y jefe de Lua, como así le dicen sus allegados.

Hace 10 años, el señor Espíndola conoció a Lua. Su mamá vendía pan en un triciclo. "Él y su hermana la acompañaban. Su familia es muy humilde, pero muy trabajadora. Se hizo amigo de uno de mis hijos y después entró a trabajar con nosotros. Es un joven muy noble a quien le hemos asignado tareas personales como acompañar a mi esposa al mercado o lleva a mi nieta a la escuela", recuerda.

El año pasado, Francisco pidió que le cambiaran el horario en su trabajo para poder estudiar los viernes y sábados la carrera técnica de Enfermería en el Instituto Roosevelt plantel Chalco. Entró en agosto de 2018 y hasta mayo de este año cursaba el segundo semestre, así consta una carta emitida por esa escuela.

La noche del 4 de mayo cambió su vida por completo. Ese sábado en la noche después de ir al Instituto fue a una fiesta con el hijo de su jefe, quien es su amigo. Antes de media noche fue a dejar, en uno de los vehículos de la empresa de Espíndola, a una joven a su casa. De regreso a la reunión fue detenido en un reten de la Policía Federal en la colonia Santa Bárbara, muy cerca de Chalco.

Los agentes lo llevaron al Ministerio Público con sede en dicho municipio. Lo acusaron de portar arma de fuego, a lo que Lua rechazó. Dos días después fue puesto en libertad, debido a que un juez federal determinó que hubo anomalías en esa detención, puesto que no apareció la pistola, relató Sergio Magallán Carmona, quien lleva la defensa del joven.

Sin embargo, el 7 de mayo al salir de los juzgados federales de Chalco fue capturado por policías ministeriales del Estado de México. El Ministerio Público de Ixtapaluca, Rubén Fernández Contreras solicitó su orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada y supuestamente por ser integrante de una banda del crimen organizado.

"Hay evidencias físicas y materiales de que esa imputación que se le hizo a Lua está plagada de siembra de datos de prueba. La pena que puede obtener es vitalicia, podría alcanzar de los 40 a los 70 años de prisión, debido a que lo acusan por un delito agravado. La única defensa sería desvanecer todos los datos de acusación, los cuales son sembrados por parte del Poder Judicial del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia estatal", indicó su abogado.

A las 2:40 horas del 6 de mayo, mientras Francisco estaba en los separos de los juzgados federales, al MP de Ixtapaluca llegó un hombre a denunciarlo por extorsión. Según la declaración de la víctima, el 26 de abril Lua presuntamente le pidió dinero a cambio de no hacerle daño a él y a su novia afuera de su domicilio, ubicado en la colonia San Buena Ventura de dicho municipio, y el viernes 3 de mayo en ese mismo lugar cobró 10 mil pesos.

"Parte de las inconsistencias es que tan solo unas horas después de que Lua fuera denunciado por extorsión, un juez especial por solicitud del MP Fernández giró orden de aprehensión, sin ninguna prueba contundente y solo con los dichos de las supuestas víctimas: el hombre y su pareja, y de un policía ministerial", señaló la defensa de Francisco.

En la carpeta de investigación consta que el 6 de mayo, el mismo día que se hizo la denuncia, un policía ministerial relató que al realizar una visita de campo a la colonia donde vive Lua llegó a una pollería, donde el encargado le comentó que el joven se dedicaba a extorsionar. A su vez, el denunciante declaró que un taxista le dijo que Lua era un delincuente.

"No tenemos el nombre ni la ubicación de la pollería. En ese perímetro no existe un local con esas características. También desconocemos la identidad del taxista, pues eso lo dijo la víctima. Con esas pruebas se detuvo a Lua".

Las evidencias a favor del estudiante

Magallán Carmona tomó el caso antes de que al joven lo vincularan a proceso. Presentó varias pruebas para mostrar su inocencia. Entre ellas, varios testimonios que avalan que estaba en un lugar diferente los días de los hechos. Su familia aseguró que el 26 de abril permaneció en su casa, puesto que aún no iniciaba el semestre.

Mientras que el 3 de mayo, dos de sus compañeras y un profesor afirmaron que a las 19:15 horas, tiempo que refiere la víctima entregó el dinero a Lua, estaba tomando clases en su escuela.

Además, el Instituto Roosvelt expidió dos cartas firmadas por la directora del plantel y por la encargada de control escolar, donde confirman que Lua tiene una matrícula de alumno en el segundo semestre en la carrera de Enfermería y que el 3 de mayo estuvo en la escuela de las 17:00 a las 20:00 horas.

Estas evidencias fueron desechadas por el juez de control del distrito judicial de Chalco, Álvaro Higadera Flores, quien lo vinculó a proceso. Argumentó que los testigos de Lua eran familiares y eso era una coartada. En cuanto a los testimonios de sus compañeras y profesor manifestó que no le habían demostrado que pertenecían a esa escuela.

El abogado señaló que en las investigaciones para el caso encontró que la víctima tiene antecedentes penales. Estuvo detenido en la Ciudad de México por narcomenudeo.

Aunado a ello, comentó Magallán Carmona que antes de que se dictara el auto de vinculación a proceso, la defensa citó a la víctima y a su pareja sentimental para cuestionarlos. No obstante, la notificadora judicial, Elba Rodríguez Castillo declaró en una acta circunstanciada que al visitar a estas personas en su domicilio, dirección donde ellos mismos refieren ocurrió la presunta extorsión, los vecinos afirmaron que ellos ya no viven en ese lugar.

"Aquí no viven, tiene un año aproximadamente que me cambié con mi familia a vivir aquí, nosotros rentamos y no conozco a la persona que busca", dijo una de las personas que atendió a la notificadora y salió de la casa, donde la víctima señaló como su domicilio.

"Lua es excelente compañero"

Nadia Mendoza Bernal, estudiante de la carrera de Enfermería en el Instituto Roosvelt y compañera de Lua, expresó que lo conoció en agosto de 2018 cuando empezaron el primer semestre.

Para mí, Lua es un chico muy buena onda, una persona llena de valores. Tuve la fortuna de conocerlo. Éramos muy cercanos, quizá no los mejores amigos, pero sí nos juntábamos. La verdad yo lo describo como un chico tranquilo, honesto, trabajador y muy responsable, lo digo porque trabajaba toda la semana y todavía el fin de semana se daba tiempo para ir a la escuela

Señaló que no puede creer de lo que se le está acusando, ya que nunca ostentó lujos. Siempre comentó que solo se dedicaba a trabajar en la fábrica de serigrafía.

De calificaciones iba más o menos, porque en realidad los que tomamos el turno de viernes y sábado trabajamos y nos cuesta trabajo, pero lo que si me consta es que siempre iba a la escuela

Mendoza Bernal aseguró y así lo testificó ante el juez de control de distrito que el 3 de mayo, Lua acudió a la escuela y estaban en la misma clase. Además, al salir él le llamó por teléfono, mientras ella se dirigía a su casa y hablaron por lo menos 20 minutos.

"Definitivamente se está cometiendo una injusticia con Lua. Es una gran persona y un gran amigo. No cualquiera cuando te ve que no traes dinero para comer, él dice no importa yo te invito un taco", sentenció Nadia.

La Silla Rota solicitó a la Fiscalía General de Justicia un posicionamiento, sin embargo, al cierre de esta edición, la dependencia no envió comunicado.









MJP