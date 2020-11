Fraccionamientos residenciales tiran aguas negras a río de Naucalpan

NAUCALPAN.- Tras las denuncias de vecinos de la colonia La Mancha 2, quienes demandaron la intervención del Ayuntamiento de Naucalpan para clausurar las descargas ilegales, a través de las cuales el fraccionamiento Bosque Real tiraría sus aguas negras al Río Sordo, ocasionando malos olores y enfermedades a algunos de ellos, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) informó que realizará un operativo de supervisión sobre el afluente, con el fin de detectar la existencia de éstas, además de demandar la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su clausura, toda vez que se trata de un cauce federal.

El director del OAPAS de Naucalpan, Ricardo Gudiño Morales, indicó que, recientemente, se realizó un recorrido por el afluente, en el que se detectaron cuatro descargas ilegales, a través de las cuales el Grupo Bosque Real y un complejo de edificios aledaño, del que se desconoce su razón social, estarían arrojando sus aguas crudas o negras al río.

Señaló que, desde hace un año, el organismo de agua potable notificó y denunció a la Conagua sobre estas descargas, al ser la institución facultada para clausurarlas, pero la reestructuración que enfrentó la dependencia federal, ha impedido que se atienda esta problemática que afecta a quienes viven en las inmediaciones del Río Sordo, lo que incluso ha dificultado que ambas puedan llevar a cabo un operativo y recorrido de supervisión en conjunto.

DOS FRACCIONAMIENTOS SERÍAN RESPONSABLES

Ricardo Gudiño explicó que el envío de aguas negras al Río Sordo, corresponde en mayor medida al complejo de torres de departamentos que se alza a un costado del Bosque Real, el cual contaría con tres descargas ilegales en la zona, mientras que la cuarta correspondería al fraccionamiento residencial, pues la colindancia que tiene con Huixquilucan ha imposibilitado revisar si la planta de tratamiento está operando o no y las condiciones en que está tirando las aguas al cauce.

Detalló que el conjunto Bosque Real cuenta con dos conexiones de drenaje en la zona; la primera, se conectaría con la colonia Vicente Guerrero de Naucalpan, desde donde se llevarían las aguas al cárcamo de bombeo, para conducirlas hasta la planta de tratamiento y, aparentemente, usar ese líquido para el riego de las áreas verdes con las que cuenta este fraccionamiento, y la segunda en la zona conocida como La Ribera.

"En La Ribera del río también una planta de tratamiento y es de la que desconocemos su estatus, para saber si está o no funcionando. Tendríamos que ir a verificar el cumplimiento de esa planta, pues ésta no está delimitada y existe la controversia sobre si está del lado de Naucalpan o Huixquilucan, pero haremos el recorrido en los siguientes días, independientemente, de si ésta nos pertenece o no, para para conocer si cumple con la Norma Oficial 003 y, en su caso, proceder", manifestó.

Gudiño Morales sostuvo que, en caso de que las descargas ilegales se mantengan, como se detectó en el pasado, nuevamente se procederá para realizar las denuncias correspondientes ante instancias como la Conagua y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) para que actúen conforme a derecho, aunque consideró que, en ambos casos, los grupos constructores podrían ser acreedores a multas por los daños al río y a quienes habitan en la periferia.

NO QUIEREN SER EL PATIO TRASERO DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL

Y es que los habitantes de esta comunidad, ubicada en la zona limítrofe con Huixquilucan, acusaron que el Grupo Bosque Real estaría tirando sus aguas negras sin tratar a la barranca de La Ribera, lo que ocasionaría que, durante la época de estiaje, como la que está por comenzar, se generan lodos que provocan mal olor en colonias como La Mancha 1 y 2 y Ampliación Minas Palacio, afectando la salud de quienes ahí habitan.

Los vecinos de La Mancha 2 reclamaron que todas las amenidades que el Grupo Bosque Real ofrece a sus clientes, se contraponen con el daño que les ha hecho a los habitantes de esta colonia, pues cada día descarga más aguas al afluente, por lo que demandaron a ambos gobiernos municipales que realicen una revisión de las descargas permitidas y de las que pudieran operar de manera ilegal.

"Lo único que queremos es que corrija su desagüe, porque entendemos que es propiedad privada y que nos encontramos en el límite territorial, pero no se puede seguir permitiendo que un fraccionamiento de alta plusvalía venga a afectar a quienes vivíamos aquí antes que ellos, sin que ahora nos tomen en cuenta", acusaron.

NIEGA HUIXQUILUCAN QUE SE TIREN AGUAS NEGRAS A COLONIAS DE NAUCALPAN

Por su parte, el Ayuntamiento de Huixquilucan informó que el colector conocido como Arrayanes, ubicado del lado este, se encontraría operando sin contratiempos, pues las aguas tratadas continúan siendo usadas para regar las áreas verdes del fraccionamiento, mismo que se pudo en operación en agosto de 2019, para evitar vaciar aguas negras al Río Sordo.

Apuntó que el fraccionamiento residencial cuenta con un programa continuo de revisión para asegurar que la planta tratadora y el colector cumplan con la normatividad en la materia; no obstante, aunque aseveró que no se tienen reporte de alguna descarga en alguna de las colonias colindantes con Naucalpan, mencionó que revisará también las descargas que se realizan en el afluente para conocer si el complejo de torres habitacionales sí está tirando sus aguas al mismo y, de ser necesario, realizar las acciones correspondientes.





(Sharira Abundez)