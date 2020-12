Fortalece Gobierno de CDMX filtros sanitarios en el Centro Histórico

Con una participación de 200 servidores públicos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y la Autoridad del Centro Histórico, fortaleció con 60 filtros sanitarios el Centro Histórico para prevenir y evitar contagios de covid-19.

Los filtros se ubican en intersecciones de calles como Del Carmen, Correo Mayor, Mesones, Venustiano Carranza, Soledad, Corregidora, República de Colombia, Palma, 5 de febrero y Madero.

En estos puntos, los servidores públicos suministran gel antibacterial a los peatones y controlan el flujo de personas en el primer cuadro de la Ciudad de México. Asimismo, proporcionan cubrebocas a quiénes no lo portan y advierten a la población de que se encuentran en una zona de alto riesgo de contagio.

El Gobierno de la Ciudad de México llama a la población a ser responsable y seguir las siguientes cinco reglas con el objetivo de disminuir los contagios:

1) Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2) Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

3) No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4) Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5) Si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

