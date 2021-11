Fiscalía impugnará el amparo de Collins, aseguró Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local va a impugnar el amparo que Raymundo Collins obtuvo en la investigación en su contra por uso ilegal de facultades el martes pasado.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró no depende del gobierno de la Ciudad que tras las diversas carpetas de investigación que hay en contra de Collins, el exfuncionario esté libre, ya que eso depende del trabajo que realice la FGJ local y los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

"Ahí depende de la Fiscalía General de Justicia, no depende de nosotros, y del trabajo que realiza y por supuesto también de los jueces tanto del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y en particular lo que tiene que ver con el amparo, pues son los jueces federales".

La jefa de Gobierno explicó que el extitluar del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México logró ampararse por que argumentó que no fue citado antes de la orden de aprehensión.

Por ello, la FGJ impugnará la resolución emitida por un Tribunal Federal ya que "se le cita y no se presenta porque no se encuentra en el país. Entonces, hay maneras de impugnar esta resolución, no es una resolución definitiva". comentó en conferencia de prensa.

CASO RAYMUNDO COLLINS

Raymundo Collins fue titular del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México durante el la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera.

El exfuncionario del Invi es investigado por su presunta adquisición de inmuebles que no fueron presentados en su declaración patrimonial, además por el el uso indebido de atribuciones y facultades.

En marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en su contra por la cual el exfuncionario recientemente logró ampararse.

En octubre de 2020 las autoridades capitalinas implementaron un operativo para catear varios inmuebles de Collins en la CMDX y en el estado de Morelos en donde se aseguraron 41 automóviles clásicos, acuamotos, lanchas y obras de arte.





(SAB)