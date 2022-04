Fiscalía de Edomex protege a policía que le disparó a mi hijo: papá de Antonio

Ixtapaluca.- Por más de tres horas, familiares de Antonio Villa Alcántara, joven baleado hace dos años por un policía municipal de Ixtapaluca, bloquearon la carretera federal México-Puebla.

Con neumáticos y piedras, los familiares impidieron la circulación en ambos sentidos, a la altura del Centro de Justicia de esta localidad, para exigir justicia por Toño.

Lo hicieron para acusar a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Ixtapaluca por no haber ejercido acción penal en contra del policía responsable, identificado como Luis Alberto "N", a dos años de la agresión.

"Para toda la familia ha sido frustrante ver todas las cochinadas que han hecho quienes bien tenían que haber protegido a mi hijo, nos han hecho pomada literalmente y emocionalmente", dijo su madre Guadalupe Alcántara.

?#VIDEO | Familiares de Antonio, quien fue baleado, por policía municipal de Ixtapaluca, bloquean la México-Puebla y exigen justicia en su caso; así encararon al director de Gobierno del municipio mexiquense. https://t.co/f1AbSyQYmK pic.twitter.com/o4iHuedzcN — La Silla Rota (@lasillarota) April 26, 2022

Foto: Especial

"Estamos destrozados, mi hija tuvo que dejar de estudiar para poderme ayudara a atender a su hermano y creo que no hay palabras para describir lo que estamos viviendo como familia", agregó.

El 27 de febrero de 2020 Toño, como le dicen sus amigos, regresaba a casa tras asistir a clases en la UAEM de Amecameca, donde cursaba la licenciatura de médico veterinario.

"Mi hijo regresaba de la universidad y quedó en medio de una persecución de delincuentes y seguridad pública de Ixtapaluca, una bala le dio a mi hijo en la cabeza, le atravesó los dos hemisferios del cerebro y dejándolo totalmente incapaz de valerse por sí mismo", recordó su madre.

Foto: Especial

Desde entonces, la familia ha buscado el apoyo de las autoridades para costear los gastos para su atención médica especializada; sin embargo, ni la Comisión estatal de Apoyo a las Víctimas ni e l gobierno municipal se han hecho responsables de los daños.

"Desde el día de los hechos hasta hoy, la fiscalía no ha hecho una imputación en contra de quien lesionó a mi hijo, que fue Alberto, policía municipal de Ixtapaluca, al cual no sé porque la fiscalía se empeñan proteger".

"A dos días cerraron la carpeta y aun así nos trajeron vueltas y vueltas más de un año. Hoy un juez de Control les notificó que tienen que darle seguimiento al caso, pero siguen en su posición de no hacer nada", lamentó la madre de Toño.

Foto: Especial

FUNCIONARIO VA AL LUGAR DE LOS HECHOS

Durante la protesta, Miguel Ángel López, director de Gobierno, quien llegó para tratar de liberar la circulación, encaró a los familiares de Antonio y, en tono de burla, les dijo que no se exige justicia "cometiendo otro delito", en relación con el bloqueo que mantienen sobre la vía.

?#VIDEO | La madre de Antonio aseguró que "Para toda la familia ha sido frustrante ver todas las cochinadas que han hecho, quienes bien tenían que haber protegido a mi hijo". https://t.co/0DUA4j1vCp pic.twitter.com/E2Xo3zbkT6 — La Silla Rota (@lasillarota) April 26, 2022

"Usted no tiene un hijo postrado", le recriminaron.

"Tiene razón, nosotros queremos justicia, pero ¿ustedes creen que así la van a lograr?", respondió, previo a resguardarse en el Ministerio Público donde solicitaría la carpeta de investigación

Para est e año, Antonio concluiría su carrera como médico veterinario, pero ahora tiene que recibir apoyo para comer, moverse y bañarse.

"Mi hijo era un soñador, coleccionista de libros y su mayor sueño era irse a estudiar a Japón al área de investigación porque decía que esa también era la manera de apoyar a los ciudadanos"

"Era locutor de radio para convertirse en un doblador de voces, pero hoy no sabe ni su nombre".

Foto: Especial

Luego de tres h oras de presión, el ministerio público acordó con la familia iniciar acción penal en contra del policía local que presuntamente disparó en contra de Toño y que se encuentra en funciones.

"El fiscal me dice que va a hacer la imputación, ya me enseñó el escrito, pero me dice que necesita autorización, por eso se comprometió a que me lo entrega el lunes a primera hora. Vamos a confiar en su palabra, pero si no es el caso, vamos a regresar hasta que la voz que le quitaron a mi hijo sea escuchada".

Al filo del mediodía, familiares de Antonio Villa Alcántara mantenían un bloqueo sobre la carretera federal México-Puebla.

Los familiares impiden la circulación en ambos sentidos desde el mediodía de este martes, a la altura del Centro de Justicia de esta localidad, donde colocaron neumáticos y piedras que retrasan la circulación de automovilistas.

Lo hicieron para acusar a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con sede en Ixtapaluca por no haber ejercido acción penal en contra del policía responsable a dos años de la agresión.





BV