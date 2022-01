Fiscalía de CDMX investiga posible exhumación clandestina del cuerpo de un bebé

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina recibió una denuncia del administrador de un panteón de Iztapalapa sobre la posible exhumación clandestina de un cuerpo.

Autoridades dijeron a La Silla Rota que investigan si se trata del bebé hallado el 10 de enero de 2021 en los contenedores de basura del penal de San Miguel, en el estado de Puebla.

La FGJ de la Ciudad de México realizará los dictámenes periciales en el panteón donde presuntamente se llevó a cabo la exhumación ilegal.

Saskia NIño de Rivera, fundadora de Reinserta, informó en Twitter que ya contactó a la familia de Tadeo, quien nació el 4 de octubre de 2021 y por problemas intestinales murió el 5 de enero de 2022.

Indicó que el 6 de enero pasado fue sepultado en el panteón de Iztapalapa.

Señaló que al darse a conocer el hallazgo de su cuerpo en el penal de Puebla, los padres fueron al panteón, donde al ver que el cadáver ya no estaba por lo que fueron amenazados para que no presentaran una denuncia.

Los padres, dijo, están en la Fiscalía de Justicia de Puebla buscando reconocer el cuerpo.

A los pocos días de hacerse público el hallazgo en el penal de San Miguel, y al ver la noticia en los medios, los papás sospecharon que el bebé que habían encontrado en el penal era su hijo. Fueron al panteón. Fueron amenazados al ver que el cadaver de su bebé ya no estaba.

BEBE MUERTO EN PENAL DE PUEBLA FUE ROBADO EN CDMX: ONG; NO HAY DENUNCIA: FGJ

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigó si el cuerpo del bebé encontrado muerto en un penal de Puebla fue sustraído en la capital, luego de que la activista Saskia Niño de Rivera, vocera de la organización Reinserta, revelara que el menor fue robado. Sin embargo, en la Fiscalía capitalina no existe ninguna denuncia al respecto.

"El bebé fue robado de la Ciudad de México. Las investigaciones marchan y se están complicando cada vez más en cuanto a que es interestatal. El por qué, de qué manera, no sabemos quién todavía, aún no sabemos si la incisión del bebé fue para el tema de las drogas o alguna cuestión médica, no hemos tenido mucha información", dijo en entrevista para Radio Fórmula.

Hay una ficha de que ese bebé estaba desaparecido, hay una alerta Amber de ese bebé", agregó

Al respecto, la Fiscalía de la CDMX, luego de iniciar una investigación para determinar si el cadáver del bebé fue sustraído de algún anfiteatro de la Ciudad de México, resaltó que no se cuenta con denuncia alguna.

La #FGJCDMXInforma que tras un rastreo en anfiteatros de la ciudad, tanto de la institución, como de hospitales y el INCIFO, no cuenta con denuncia o reporte, sobre la desaparición o sustracción de una persona menor de edad, con características del cuerpo hallado en Puebla

"No cuenta con denuncia o reporte, sobre la desaparición o sustracción de una persona menor de edad, con características del cuerpo hallado en Puebla", informó la fiscalía capitalina.

¿TRÁFICO DE DROGAS?

El bebé hallado muerto en el interior del penal de San Miguel, en Puebla, habría sido utilizado para ingresar drogas a ese centro penitenciario.

Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, señaló que no se sabe prácticamente nada del bebé, que inicialmente se pensaba tenía 3 meses, pero en realidad tenía seis días.

No se sabe nada. Las autoridades, con excepción de (el gobernador Miguel Barbosa) que en un video mencionó que ya se está investigando

De acuerdo con Niño de Rivera, se descubrió que el bebé que se encontró muerto en un basurero dentro del penal tenía una incisión quirúrgica a la altura del abdomen. Con esos datos "la imaginación se echa a andar", aseguró.

Ya van 8 días desde que encontraron al bebé muerto en el basurero del penal de San Miguel.



¿Que paso? Seguimos sin saber nada.



¿Ingreso Muerto? ¿Lo mataron adentro? ¿Porque no sabían las autoridades que entró un bebé y nunca salió?



Urgen respuestas @MBarbosaMX — Saskia Niño d Rivera (@saskianino) January 19, 2022

También dijo que se sabe que el bebé ingreso muerto al penal en los brazos de una mujer que ya fue identificada, durante un día de visita.

Según información oficial, la Fiscalía de Puebla ya citó a declarar a la mujer que habría ingresado al bebé al penal de San Miguel.

Todo indica que ingresó muerto al penal... aquí no se dieron cuenta que un bebé ingresó y no salió, lo que nos hace pensar que las autoridades estaban coludidas... nos hace pensar que ese bebé se usó para ingresar droga, es inaudito

Además, recordó que las autoridades no han informado o dado una razón para la incisión con la que se encontró al bebé.

La presidenta de Reinserta aseguró que ha visitado en diversas ocasiones el penal y ha denunciado que dentro se realizan muchas peleas de perros, por lo que ya en otras ocasiones se han encontrado cadáveres de estos en la basura.

Agregó que el que no se hayan dado cuenta en el penal de San Miguel que no haya salido el bebé es una muestra de una ingobernabilidad nunca antes vista en México, pues el menor ingresó a un penal con altos índices de reos condenados por violencia sexual infantil y aun así no se revisó al infante.

"Lo que es inaudito y me parece que habla de ingobernabilidad a un nivel nunca antes visto en México es que haya entrado un bebé no hayan revisado al bebé o bien, ya haya estado apalabrado que ese bebé iba a ingresar, y que el bebé nunca haya salido"