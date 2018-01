COMERCIALIZADORA SHAMER

Firma vinculada a Toledo le vendió de todo a Coyoacán

Le vendieron a la delegación 4 mil tinacos, tabletas, pintura para fachadas, apoyo logístico, gorras y hasta taquizas

REDACCIÓN 24/01/2018 11:17 a.m.

El ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo (Especial)

La empresa Comercializadora Shamer, vinculada al ex delegado y actual diputado local por el PRD, Mauricio Toledo, vendió entre 2015 y 2017 diversos productos a la delegación Coyoacán, como 4 mil tinacos, tabletas, pintura para fachadas, apoyo logístico y hasta gorras, lo cual equivale a un costo de más de 44 millones de pesos.

El ex asambleísta que acusa a Toledo por amenazas de muerte, Alejandro Robles, señaló que el ex delegado le comentó en 2015 que tenía interés de crear una compañía para vender productos al gobierno, dicha firma fue identificada como Shamer, según la petición de exilio de Robles ante Canadá.

"Entendí que lo que me estaba diciendo era que no necesitaría extorsionar a compañías y servidores públicos, sino que estaba planeando lavar dinero a través de su empresa (...) Él me dijo que su socio sería una persona llamada Manuel Sayavedra", este es el punto 15 en la lista de motivos que argumentaba Robles lo obligaban a salir de México.

De acuerdo a información de Reforma, los primeros contratos de Shamer con la delegación Coyoacán datan de 2015. Fueron 10 y alcanzaron 25 millones de pesos para la adquisición de todo tipo de bienes y servicios.





Con ellos, le vendió tinacos, pintura, tabletas, arrendamiento de apoyos logísticos, contratación de un elenco artístico para la ceremonia del Grito de Independencia, gorras beisboleras, box lunch, taquizas y material de limpieza.





