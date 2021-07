Fiestas familiares y de graduación hacen latente tercera ola covid en Toluca

"Por lo menos en el Valle de Toluca y en Toluca municipio, aún este repunte no está tan claro, seguramente pueda que suceda, quiero hacer énfasis en el aún. No tenemos manera de monitorear las variantes que circulan, eso le compete a la Secretaría de Salud, no tenemos los elementos para hacerlo pero seguimos pidiendo a la gente que conserve las medidas, incluso con el gran avance que tenemos en vacunación".