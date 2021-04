Fieles dan gracias tras superar a la covid en Edomex

TOLUCA.-Fieles católicos acudieron este Viernes Santo a las iglesias de la zona oriente del Valle de México para pedir por la salud de los enfermos de covid-19, para dar gracias por haber superado esta enfermedad y orar por los difuntos que no lo lograron.

En iglesias ubicadas en los municipios más poblados como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, se habilitaron carpas al exterior de los templos, y en algunos casos excepcionales, se permitió la entrada a los inmuebles con medidas sanitarias.

Doña María del Pilar, fue una de las asistentes a la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, ubicada en la cabecera del municipio de Chimalhuacán, a donde acudió para agradecer una nueva oportunidad de vida.

#Metrópoli | Fieles católicos se dieron cita en las iglesias para pedir por la salud de los enfermos y que no haya más contagios. #yn https://t.co/sAdBJHDIht pic.twitter.com/7PyYVwHkZE — La Silla Rota (@lasillarota) April 3, 2021

El pasado mes de octubre enfermó de coronavirus, necesito oxigeno por un mes, pero logró salir adelante a sus 52 años de vida tras permanecer aislada por más de 40 días, periodo donde encontró en la fe católica su única esperanza.

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán

"Gracias a dios que estamos contando estar aquí, porque yo fui una que enfermó de covid, pero gracias a Dios, le decía a mi comadre, que estamos aquí todavía contándolo", contó.

Esta mañana, después de casi tres meses en resguardo, decidió salir de su vivienda, dice, para agradecer a Dios por haberla salvado del virus, que ha dejado hasta al momento más de 224 mil muertes en México.

"Fue una vivencia difícil, pero salimos adelante gracias al todopoderoso, por eso estamos aquí dándole gracias al señor y seguirle pidiendo por los que siguen enfermos".

Al igual que María del Pilar, su comadre Gabriela también se dio tiempo para acudir a la parroquia de su comunidad para dar gracias a Dios por estar sanas y orar por el descanso eterno de su suegra.

"Mi suegra falleció por covid, enfermó y vengo a pedir por ella y por todos los enfermitos que están. Estamos a la voluntad de Dios", dice.

Para los fieles católicos, estos días santos servirán para reflexionar sobre las nuevas enfermedades que han paralizado la vida social, aprender a mirar a Dios y saber hasta dónde amarlo.

"A la vez mal por lo que se padece, pero a la vez la familia no me dejó, estamos con la familia y es la que nos acompaña. Dicen que la familia es la fuerza gracias a dios con los hijos que no nos dejan caer"

"Yo siendo y digo siempre que el me salvo, en seguida que me levante vine a dar gracias cuando abrieron la iglesia porque digo sin él no hubiera salido, me miró con claridad", sostuvieron.





(Sharira Abundez)