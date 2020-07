Fieles crean "automisas" para evitar contagios de covid en Atizapán

ATIZAPÁN.- De manera involuntaria, la Iglesia de San Fernando, ubicada a un costado del fraccionamiento residencial Hacienda de Vallescondido, en Atizapán, implementó las "automisas", consistentes en que los fieles escuchen las misas o celebraciones eucarísticas dominicales desde sus vehículos, para evitar contagios relacionados con la covid-19.

Y es que, el pasado domingo 19 de julio, reabrieron los 203 templos religiosos que conforman la Arquidiócesis de Tlalnepantla, ubicados en este mismo municipio, así como en Atizapán, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotizngo y Naucalpan; sin embargo, de entre todos ellos, destacó la "Nueva Normalidad" que aplicó esta parroquia, cuyo líder religioso, Pedro Marmolejo Picazo, permitió que los feligreses no descendieran de sus vehículos y aprovecharan el audio que el personal colocó en el atrio, para atender el llamado religioso.

"Cuando llegaron los fieles, le preguntaron al padre si podían escuchar la misa desde el coche; entonces, les dijo que si querían, adelante, pero como tal no fue una implementación de una automisa. Como el estacionamiento tiene la capacidad y, de alguna forma, permite que quien quiera escuchar misa, lo pueda hacer, pues se prestó a ello, pero como tal, no fue una invitación directa del padre", comentó una trabajadora de la iglesia.

Quieren repetirlo

Este modelo tuvo un gran impacto entre los católicos, quienes decidieron aparcar alrededor de 30 vehículos en el estacionamiento y disfrutar del mensaje religioso al aire libre y a bordo de sus unidades, por lo que se prevé que este fin de semana pudiera repetirse bajo este mismo protocolo que no pone en riesgo a las familias.

Iglesia de San Fernando

Los trabajadores del templo señalaron que, desde que se dio a conocer el protocolo bajo el cual cada centro religioso podría regresar a sus actividades con el cambio del semáforo epidemiológico al color naranja, el párroco decidió que el inmueble permanecería cerrado debido a que es pequeño y, en su lugar, trasladaría el altar al atrio, donde fue acondicionada una carpa para proteger a los fieles de las inclemencias del sol y para procurar que se respetara el metro y medio de distancia.

"Los fieles se comenzaron a acomodar en los espacios que están asignados para los vehículos y solo bajaron sus ventanas para escuchar el mensaje; algunos ni siquiera entraron al estacionamiento, se quedaron en las aceras y, desde ahí, oyeron la misa y al padre no le molestó, porque era una forma de estar seguros", comentaron.

Los trabajadores mencionaron que, desde este domingo, se activaron los protocolos de sanidad para atender a los cerca de 30 católicos que han participado en alguna de las tres misas que se celebran en este lugar de lunes a viernes, como la implementación de tapetes sanitizantes, la toma de temperatura con termómetros digitales y la aplicación de gel antibacterial, aunque solo los usaron pocas personas que sí llegaron hasta el atrio.

"Esta modalidad es, sobre todo, segura para las personas adultas mayores y los niños, quienes no pueden asistir aún a misas en espacios cerrados, pero que sí se quedan en sus propios vehículos, pues no corren ningún riesgo, porque no conviven con nadie más que con sus familias y también observamos que en los vehículos solo venían dos o tres personas", destacó uno de los religiosos.

No cuentan con aprobación

Las autoridades eclesiásticas de San Fernando reconocieron que este modelo de "automisa" no cuenta con la aprobación del arzobispo de Tlalnepantla, José Antonio Fernández Hurtado, pues no fue planeada, aunque la gente es quién decidirá si continúa participando o no bajo esta nueva modalidad.

"Hay gente que llega con cubrebocas, caretas, no hay saludo de la paz y la comunión se da en la mano y delante del sacerdote la tienen que tomar, por lo que es muy seguro y, claro, aquí se puede hacer por el espacio y por cómo está diseñado el atrio, pero hay lugares donde no se pueden llevar a cabo de esta manera", apuntó una empleada.

Al respecto, el secretario Ejecutivo de Comunicación de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, Jesús Orozco, mencionó que, hasta ahora, no tienen conocimiento de que se estén llevando a cabo este tipo de automisas en otros templos que conforman esta diócesis, aunque reconoció que, en otras parroquias como la de San Judas Tadeo, ubicada en Interlomas, Huixquilucan, se llevan a cabo confesiones desde el automóvil.

Catedral de Tlalnepantla





"Ahí, en el estacionamiento se implementó una ruta para que te formes en el auto y, desde ahí, el padre te tome la confesión y salgas por otro lugar para que no se generen aglomeraciones. Se pusieron en práctica desde el inicio de la contingencia, pero han tenido mucho éxito por parte de los fieles", resaltó.

Responden los fieles

En la primera semana de la nueva normalidad en esta Arquidiócesis, los fieles regresaron a los templos bajo los protocolos de sanidad. En la Catedral de Tlalnepantla, por ejemplo, solo tienen permitido ingresar si portan cubrebocas y pasan por el tapete sanitizante, para luego, colocarse gel antibacterial. Ahí solo se permite sentarse en una banca sí y en otra no, para mantener la sana distancia, mientras que los espacios comunitarios quedaron suspendidos.

"Es la primera vez que vengo desde hace cinco meses y me sentí segura adentro de la catedral, porque sí implementaron las medidas. Tenía que venir a agradecer porque afortunadamente no nos hemos contagiado de covid-19", comentó la señora Eva.

Jesús Orozco destacó que los fieles poco a poco comienzan a regresar a los templos, por lo que incluso, en algunos, se han llegado a presentar más católicos de los permitidos, a quienes se les pide que regresen en otros horarios para evitar exceder la capacidad permitida, que es del 30 por ciento.

"El numero de misas se han mantenido, pero hay algunas iglesias que disminuyeron el número para evitar contagios, mientras que otras implementaron más horarios por la demanda de la gente", agregó.

Puntualizó que, en esta reapertura, el reto más importante ha sido convencer a las familias de que no pueden acudir con niños y/o adultos mayores, a quienes se les invita a seguir las misas a través de los medios electrónicos que existen, ya que están exentos del precepto religioso.

(Sharira Abundez)