FGR investiga al rector de la Universidad de Chapingo por corrupción

TEXCOCO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), José Solís Ramírez, por presuntos actos de corrupción bajo el expediente FED/FEMCC/FEMCC-MEX/0000571/2021 por la denuncia de un ex funcionario universitario que acudió a ratificar la queja en la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

A decir de Luis Miguel Pérez Ángeles, ex subdirector de Finanzas de la institución, la contraloría interna de la UACh, el Consejo Universitario y el subdirector de Recursos Materiales, Francisco Cauich, se dieron cuenta de presuntos fraudes en la compra de materiales para contrarrestar el contagio de covid y en la realización de obras internas.

Perea además señala que informó al rector José Solís Ramírez de los negocios irregulares que hacía su hijo Vicente Solís Trueba al interior de la UACh, todo lo cual obligó al ex subdirector de Finanzas a renunciar al cargo.

Condiciones de los dormitorios de la UACh

En el caso del subdirector de Recursos Materiales, Francisco Cauich, fue acosado por autoridades universitarias quienes con ayuda del personal de seguridad de la UACh lo obligaron a abandonar su oficina ya que se negó a firmar documentos que avalaban compras ilícitas. De ello da cuenta el propio Francisco Cauich en una denuncia presentada al Consejo Universitario el 23 de enero de este año, y del cual tiene copia La Silla Rota.



LA DENUNCIA FUE ENVIADA A AMLO Y LEGISLADORES

El ahora ex subdirector de Finanzas, Luis Miguel Perea, envió un informe de las irregularidades financieras al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los diputados de la legislatura federal pasada.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, antes de dejar su cargo como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior en la pasada legislatura, notificó de ello a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados de San Lázaro, y ésta, a su vez, envió un oficio a la FGR para que se iniciara una investigación.

EL DENUNCIANTE

Perea Ángeles fue subdirector de Finanzas del 8 de agosto de 2019 al 19 de diciembre de 2020 y conocía el manejo financiero de la institución agrícola. Decidió renunciar a su cargo porque, según dijo, no se puede defraudar a esta institución pública formadora de profesionistas que recibe a miles de alumnos rurales que se quieren forjar un mejor futuro gracias al apoyo del estado mexicano.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores les escribió:

"Por medio del presente, en mi carácter de ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, por mi propio derecho, ante Usted, comparezco con el debido respeto para exponer hechos probablemente constitutivos de delito, cometidos por funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo (Rector, Director General de Administración, Director General de investigación y Posgrado, Subdirector de Servicios Asistenciales, Tesorero General, Coordinador de Finanzas, Jefe de Departamento de Contabilidad, Jefe de Departamento de Egresos, Jefe del Departamento de Adquisiciones, Jefe de Departamento de Educación Física, Jefe del Departamento de Proyectos y Construcciones y Jefe Departamento del Almacén General)".

Condiciones de los dormitorios de la UACh

De acuerdo con la denuncia, existe "la presunción de actos de corrupción de personas físicas o morales privadas que están vinculadas con actos de gobierno en la Universidad Autónoma Chapingo", así como de supuestas empresas fantasmas que solo facturan sin cumplir con las obras o dotación de equipamiento.

Luis Miguel Perea Ángeles informó a los diputados que solo tres empresas son las beneficiadas en la UACh, dato que obtuvo a través de la oficina de transparencia y de la subdirección de Recursos Materiales de la UACh.

DORMITORIOS EN DEPLORABLES CONDICIONES

Como antecedente, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo aprobó una asignación presupuestal de 35 millones de pesos para el "Mantenimiento General de los Dormitorios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la Unidad Central de la Universidad Autónoma Chapingo."

Estos dormitorios ya presentan daños considerables, incluso hay fotografías que prueban que los techos y paredes están en malas condiciones, así como los baños y el sistema de regaderas; sin embargo, los daños en los dormitorios no se pueden reparar debido a que no se ha cumplido el contrato asignado en la licitación pública nacional número LO-008A1|001-E57-2020 que realizó la UACh, para el "Mantenimiento General de los Dormitorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11".

Condiciones de los dormitorios de la UACh

El contrato UACh-072/OP/PU/AD/2021 se asignó a la empresa "Planet Infraestructura, S.A. de C.V.", por un monto de más de 34 millones de pesos. A pesar del incumplimiento, "la Universidad Autónoma Chapingo no optó por la imposición de las sanciones que se estipulan en el contrato en contra del contratista y así como las distintas sanciones que se señalan en las disposiciones legales vigentes".

La Universidad Autónoma Chapingo le rescindió el contrato sin perjuicio para empresa "Planet Infraestructura, S.A. de C.V.", lo anterior, en detrimento del patrimonio de la universidad, dijo el ex subdirector de Finanzas.

"Resulta insultante para la sociedad mexicana, que la Universidad Autónoma Chapingo que recibe subsidio federal, mejor opte por realizar otra licitación pública nacional número LO-008A1|001-E02-2021("Rehabilitación de áreas Comunes de los dormitorios 1 al 11 del Departamento de Internado) que, defender su patrimonio propio y sus recursos financieros de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato número 072/OP/PU/AD/2021 por parte de la empresa "Planet Infraestructura, S.A. de C.V.", con estas acciones se exhibe la corrupción e impunidad de la administración del Rector de la Universidad Autónoma Chapingo".

Condiciones de los dormitorios de la UACh

FRAUDE EN LA OBRA DEL PERIFÉRICO INTERNO DE LA UACh

El H. Consejo Universitario de la Universidad Agrícola aprobó también una asignación de 40 millones de pesos para el proyecto 570 denominado "Mantenimiento al Periférico de la Unidad Central", junto con esto, también se le asignó la cantidad de 11 millones de pesos al proyecto 575 denominado "Mantenimiento a la Cerca de la Sede Central".

El Departamento de Proyectos y Construcciones de la Universidad Autónoma Chapingo fue el encargado de elaborar los catálogos de conceptos para cada "Mantenimiento – Obra", dando como resultado lo siguiente:

Proyecto 570 "Mantenimiento al Periférico de la Unidad Central de la Universidad Autónoma Chapingo": 23 millones trescientos setenta dos mil novecientos noventa nueve pesos.



Proyecto 575 "Mantenimiento a la Cerca de la Sede Central de la Universidad Autónoma Chapingo": 20 millones quinientos noventa cinco mil quinientos noventa pesos. Este presupuesto del proyecto 575 rebasó el doble de lo asignado por el Consejo Universitario, no obstante, el Departamento de Adquisiciones dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales de la UACh continúo con el proceso de concurso de licitación.

Estas irregularidades se reiteraron en la licitación pública nacional número LO-008A1|001-E20-2020 que realizó la UACh para el Mantenimiento al Periférico de la Unidad Central y la Primera Etapa de Mantenimiento a la Cerca Perimetral de la Sede Central de la Universidad Autónoma Chapingo.

El Grupo Constructor Dolmen S.A. de C.V. al que le adjudicaron las obras presentó montos totalmente diferentes y el contrato quedó por más de 41 millones de pesos. Es el contrato número UACh-081/OP/PU/LPN/2020 con la empresa "Grupo Constructor Dolmen S.A. DE C.V.", siendo el monto del contrato de 41 millones novecientos treinta mil setecientos trece pesos. A este grupo consultor se le atribuye haber presentado una firma falsa del dirigente sindical de los trabajadores que debían realizar la obra.

INCUMPLIMIENTO DE OBRA POR CONSTRUCTORA

"Grupo Constructor Dolmen S.A. DE C.V.", del mismo modo que "Planet Infraestructura, S.A. de C.V", incumplió el contrato número UACh-081/OP/PU/LPN/2020; pese a ello, la UACh no impuso las sanciones que se estipulan en el contrato así como en distintas sanciones que se señalan en las disposiciones legales vigentes.

Cuando se vencía el plazo para la entrega de la obra, la UACh suscribió un primer convenio de ampliación de plazo con un periodo comprendido del 1 de enero al 15 de febrero del 2021, lo cual representaba un 100 por ciento más del plazo de ejecución contratado, convenio que fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios de la UACh. Pese a los aplazamientos solicitados, la empresa no concluyó nuevamente con los trabajos pactados.

Condiciones de los dormitorios de la UACh

"Esta situación de actos de corrupción se reitera nuevamente con la Modificación de convenio modificatorio: de acuerdo con una solicitud realizada por el Titular del Departamento de Proyectos y Construcciones de la Universidad Autónoma Chapingo de fecha 15 de febrero de 2021 dirigido a la presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obras Públicas y Servicios (CAYOP), haciendo uso indebido de sus facultades y atribuciones de manera irregular la Q.F.B. Hilda Flores Brito como presidenta del CAYOP y Directora General de Administración de la Universidad Autónoma Chapingo, autorizó otorgar a la empresa Grupo Constructor Dolmen S.A. de C.V. una suspensión temporal de obra a partir del 15 de febrero del 2021 hasta el 15 de mayo de 2021, este último convenio sin la aprobación del Comité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Chapingo".

Se solicitó por parte de la empresa Grupo Constructor Dolmen S.A. de C.V. una nueva ampliación de plazo, con un periodo comprendido del 15 de mayo al 30 de junio del 2021 y a la fecha no han sido terminados los trabajos que le fueron adjudicados en el concurso de licitación pública nacional número LA-008A1|001-E23-2020.

Los trabajos ejecutados no cumplieron con la calidad y los tiempos pactados, pero aun así la tesorería de la UACh les pagó más de 14 millones de pesos durante todo el tiempo que la empresa estuvo sin trabajar.

EXHIBEN LAS FALLAS DE LA OBRA EN EL PERIFÉRICO

Al supervisar la obra, el viernes 5 de febrero del 2021, el ingeniero José Gerardo Candia Gutiérrez y el arquitecto Salvador Morales Ramos, del departamento de Proyectos y Construcciones de la UACh, encontraron agrietamientos en un tramo de la carpeta de rodamiento y se le ordenó a la empresa contratista la demolición y sustitución del concreto bajo su propio costo.

De acuerdo con los encargados del área de Proyectos y Construcción de la UACh, el agrietamiento se originó por la mala calidad de los materiales que se utilizaron en esta obra; El ex subdirector de Finanzas afirma que en todo momento la empresa constructora estuvo protegida por la rectoría.

Supervisores de la UACh detectan las fallas en las obras del Periférico

Otra irregularidad que encontraron los supervisores es que la empresa carecía de personal para cumplir con la obra del mantenimiento de la cerca de la sede central, por lo que el 2 de marzo de 2021, los mismos supervisores enviaron un oficio al ingeniero Luis Alberto Martínez Benigno, superintendente de la empresa Grupo Constructor Dolmen S.A. de C.V. donde se le hacía de su conocimiento una queja de constante "interrupción injustificada de trabajo", es decir, había ausencia de personal para cumplir con la obra de acuerdo al contrato.

LA COMPRA DE INSUMOS PARA CONTRARRESTAR EL COVID, OTRA IRREGULARIDAD

En la ejecución del contrato para la adquisición de materiales y suministros para la prevención de la covid-19 UACh-054/BS/LPN/2020, "para el servicio de desinfección, insumos y señalética para la Universidad Autónoma Chapingo, con la empresa "Ingenieros Especializados en Control de Plagas, Jardinería y Limpieza, S. de R. L. de C.V.", también hubo irregularidades.

Se firmó por un total de diez millones novecientos noventa y dos mil diez pesos; sin embargo, la empresa no contaba con la capacidad requerida y, por lo tanto, ella subcontrató parte de los bienes y servicios solicitados por la Universidad Autónoma Chapingo a otra compañía.

Pese a este acto, la Subdirección de Servicios Asistenciales y la Dirección General de Administración de la Universidad Autónoma Chapingo no certificaron que los insumos fueran recibidos de acuerdo a la calidad, modelo, y especificaciones establecidas en el anexo del contrato. Firmaron de recibido y dieron así el "visto bueno" del Responsable del Área Administrativa de la Dirección General de Administración y/o Área Administrativa de la Subdirección de Servicios Asistenciales. Una vez que se contó con el total de las firmas se realizaron los pagos correspondientes.

En la denuncia al legislativo federal se estableció que la empresa "falseó el registro de entradas y salidas de los materiales y suministros, es decir, realizó la simulación de entradas de insumos conforme a los tiempos señalados en el contrato, tal hecho, evidencia la corrupción y el daño patrimonial a la Universidad Autónoma Chapingo y al país". Pese a ello, la UACh suscribió adicionalmente el convenio número CONV-029/BS/LPN/2020 de ampliación al contrato número UACh-054/BS/LPN/2020 para la adquisición de más materiales y suministros, y servicios para la prevención del covid-19.

Es de este modo que, Ingenieros Especializados en Control de Plagas, Jardinería y Limpieza, S. de R.L. de C.V, resulta nuevamente beneficiada, y ahora por un convenio adicional al contrato de dos millones ciento noventa y ocho mil pesos.

En el proceso de investigación se detectó en cuatro facturas que los ingresos de los insumos no fueron avalados por el Departamento del Almacén General, ya que no llevaban el sello de recibido del departamento.

EL HIJO DEL RECTOR OPERABA LOS NEGOCIOS ILEGALES, ASEGURAN

El ingeniero Luis Miguel Perea Ángeles describió a La Silla Rota que, en diciembre de 2020, le advirtió al rector José Solís Ramírez que su hijo José Vicente Solís Trueba estaba atrás de todos los negocios ilegales al interior de la universidad, además de que cobraba cuotas o "rentas" a los directores y subdirectores. No obstante, el rector hizo caso omiso a la advertencia de su entonces subdirector de Finanzas y solo le pidió que le firmara un documento para la compra de computadoras con un valor de 120 millones de pesos. Esta petición fue desobedecida por Perea Ángeles que mejor renunció a su cargo para no verse involucrado en los negocios ilícitos del rector y su hijo.

El ex funcionario afirma que las pruebas sobre sus dichos las presentará ante la Fiscalía General de la República.

Fallas en las obras del Periférico interno de la UACh

REPRESION POR NO QUERE AVALAR PRESUNTOS FRAUDES

El hijo del rector José Solís amedrentó al subdirector de Recursos Materiales, Francisco Cauich Can, cuando se negó a avalar los presuntos fraudes de la obra del Periférico y la dudosa compra del material para prevenir la covid.

Ante su negativa, él ha dicho a otros ex funcionarios que Vicente Solís Trueba fue personalmente con el personal de seguridad de la UACh a sacarlo de su oficina al y no le dejaron sacar sus pertenencias personales. Sobre la forma como tuvo que salir luego de ser despedido, el mismo Francisco Cauich Can relató los hechos en el escrito que envió al H Consejo Universitario de la UACh.

En su denuncia describió que el viernes 8 de junio de 2021 de manera extraoficial se presentó a sus oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales, el licenciado Mario Antonio Sánchez García, Subdirector de la Unidad Jurídica de la Universidad de Chapingo, para obligarlo a firmar documentación de pagos para el Grupo Constructor Dolmen.

Fallas en las obras del Periférico interno de la UACh









El subdirector de Recursos Materiales había recibido notificación de la Contraloría General Interna de la UACh sobre "concursos de obras públicas y servicios de la Universidad, que presumiblemente están al margen de la normatividad y que podrían constituir una falta Administrativa".

En su escrito expuso: "Se detectó que en el Contrato UACH-054/BS/LPN/2020 del servicio de desinfección, insumos y señalética para la UACH por la cantidad de 10 millones 992 mil 010 pesos, más una ampliación presupuestal por más de 2 millones de pesos, se detectó que los ingresos de insumos Covid no fueron avalados por el almacén general, es decir los conceptos de dichas facturas (4) no llevan sellos de almacén general y mucho menos se detallan las cantidades en litros, piezas y todo lo referente a este contrato".

Francisco Cauich estableció que se negó a solapar el presunto fraude, ya que a todas las UBPP´s (Unidades Básicas de Planeación y Presupuesto) se les ha descontado un porcentaje de su presupuesto para este contrato. Ante ello, estas unidades estaban preparando una compilación de elementos para realizar la respectiva denuncia ante la Comunidad y la Contraloría General Interna".

Ante la negativa del subdirector de Recursos Materiales de avalar el presunto fraude fue cesado de manera fulminante.

Fallas en las obras del Periférico interno de la UACh









"Es una clara muestra de intimidación ante mi postura de negarme a firmar documentación que considero podría constituir una falta administrativa y de denunciar la corrupción en ciertas áreas de la administración del Dr. José Solís Ramírez".

LA RECTORIA SE NIEGA A RESPONDER

La Silla Rota buscó la versión del rector José Solís Ramírez sobre la investigación de la FGR sobre presuntos fraudes; sin embargo, a pesar de que la solicitud fue por escrito, en la rectoría y en al área de comunicación social se negaron a dar una entrevista al respecto.









