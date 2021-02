FGR identifica a 8 grupos que organiza marchas y tomas de instalaciones en la UNAM

Al menos ocho grupos fueron identificados y son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), ya que fueron señalados como los principales organizadores de marchas, protestas, desmanes y daños que se han ocasionado durante los últimos días en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó El Universal.

Estos grupos fueron identificados como Biblioteca Social Reconstruir, Colectivo Anarquista (Escuela Nacional de Antropología e Historia), Centro Cultural Ocupado El Engrane, Okupa Ché, Cooperativa Café Victoria, Comparsa Chanti Ollin, Colectivo Reta, así como el Colectivo Coordinador Estudiantil Anarquista.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, las organizaciones están compuestas hasta por mil integrantes, y algunos han recibido “adiestramiento” de corte “anarquista” de universidades de Sudamérica, pues entre los líderes del movimiento se identificaron a cuatro chilenos y cuatro argentinos; sin embargo, no se dan más detalles sobre este tema.

Las autoridades informaron que estos líderes residen en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, conocido como Che Guevara. En este auditorio organizan reuniones y juntas para establecer las jornadas de actividades de protesta.

Informaron se cuenta con fotografías de los participantes, pero no han sido detenidos, pues no se les ha imputado ningún delito, pues no participan de forma activa en actos violentos.

Además, asegura el diario, los líderes son resguardados por cerca de 50 estudiantes y seguidores, lo que ha complicado la implementación de un operativo en su contra, “pues es conocido que siempre portan drogas y armas para evitar que sean agredidos por grupos rivales que también se disputan el control de los estudiantes a fin de realizar protestas”.

Afirmaron que en el ala más radical de estos grupos se encuentran exmilitares, narcomenudistas, ciudadanos extranjeros, ladrones y exprofesores de Ciudad Universitaria.

Estas personas, agrega, se infiltran en las marchas como las del 2 de octubre y 1 de mayo.

“De igual manera, estos grupos han establecidos nexos con otras organizaciones, como Antorcha Campesina, el SME, grupos porriles, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, Federación Libertaria de México, Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, Círculo Eco-Extremista de Terrorismo y Sabotaje y Regeneración Radio”, informó el diario.

“Asimismo, mantienen comunicación e intercambio de apoyos con colectivos de Chile, Grecia, Francia, España, Cuba, Inglaterra, Canadá e Italia, los cuales van más allá del simple mensaje de solidaridad —publicado en sus portales—, se detalla en los informes del Gobierno capitalino. Tras los actos vandálicos cometidos en la Torre de Rectoría el martes pasado, el rector de la UNAM, Enrique Graue, acusó que existen intereses ajenos que tienen el objetivo de desestabilizar la institución.”

Este jueves se dio a conocer que la FGR tiene ubicados a 13 posibles incitadores a través de seis expedientes abiertos por actos de vandalismo en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes tienen antecedentes penales y habrían participado en hechos de violencia registrados entre 2014 y 2019 en diversos planteles de la máxima casa de estudios.

Israel Beltrán Tovar, El Tripio o El Tepeji; Sandra Galia Domínguez, alias Cynthia Flores o Darany; Víctor Lima Pineda, La Vitola; y María Sandra Marco Gabarre, La Española o La Güera, son algunos de los nombres que aparecen en los informes de la Fiscalía, de acuerdo con información de El Heraldo.

Según se informa, el punto de reunión de este grupo se ubica en el auditorio Justo Sierra, anexo a la Facultad de Filosofía y Letras, dentro de Ciudad Universitaria. Se destaca que los expedientes cuentan con testimonios y algunas fotografías que vinculan a las personas en cuestión con delitos de daño en propiedad y lesiones.

En adición, existe un apartado de delitos contra la salud, asociado al narcomenudeo, así como de robo y ultraje. No obstante, los nombres de los señalados se reservan por tratarse de ilícitos de mayor gravedad, pero se especifica que los involucrados se reúnen en el Justo Sierra.

(Mauricio Oblea)