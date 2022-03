FGJEM suspende búsqueda del cuerpo de Karla, de 12 años, en predio de Edomex

Durante 18 horas, el corazón de Leonor Durán albergó la esperanza de poder por fin encontrar a Karla, su hija menor quien tenía 11 años cuando despreció en diciembre de 2020 en Toluca. Las diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en un predio donde presuntamente fue asesinada y enterrada la pequeña terminaron sin éxito.

La mirada de Leonor estaba perdida, ya no sabía en dónde distraer su mente mientras en el domicilio sin número de la calle Valentín Gómez Farías, en San Pablo Autopan, los peritos de la FGJEM con ayuda de palos, picos, binomios caninos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y hasta una retroexcavadora revisaban cada centímetro del lugar.

Durante la madrugada las diligencias fueron detenidas por la falta de herramienta, por ello se decidió parar las laboras y reanudarlas a las 15:00 horas.

Toda la mañana la casa donde durante la primera parte del cateo se encontraron seis camas, una con manchas hemáticas, estuvo resguardada por elementos de la policía estatal, incluso se cerró la circulación en la calle Gómez Farías, sólo se permitía el tránsito local.

Al filo de las 15:10 de la tarde, las colectivas llegaron, también Leonor y su hija. La retroexcavadora y los perros entraron. Entonces se dio la primera señal, los perros reaccionaron y se encontró ropa que podría pertenecer a la pequeña Karla, pero de ella, no había rastro.

Conforme pasaban las horas las canciones comenzaron a envolver el ambiente que olía a estiércol pues se removió la tierra y una zona del predio tenía una letrina.

"Sólo quiero a mi hija, como sea, sólo quiero a mi hija", repetía Leonor por momentos porque no podía articular más palabras ante la inquietud de la espera lacerante que atravesó, no solamente durante el cateo sino durante 15 meses, pues desde que informó sobre la desaparición de su hija en la FGJEM, no se detonaron los protocolos de búsqueda, ni siquiera una Alerta Amber.

Fue hasta que la colectiva feminista Ehécatl le dio acompañamiento el lunes que todo comenzó a fluir al punto de que se consiguió la orden de cateo para el domicilio que, hace tres meses, fue señalado por un testigo protegido como el lugar donde Karla fue asesinada y enterrada presuntamente por la familia política de la menor.

"Tuvieron tres meses para venir y no lo hicieron, por supuesto que en ese tiempo quienes la mataron tuvieron el tiempo de mover el cuerpo, de abandonar el lugar, de darse a la fuga. Si no la encuentran aquí, no la vamos a encontrar", murmuraban las feministas que brindaron acompañamiento.

Aunque a ratos el silencio y la tensión no dejaban espacio para nada, también se rompía la solemnidad con canciones feministas y consignas. "Karla no murió, la asesinaron" y Canción Sin Miedo, se repitieron por lapsos que daban aliento a su mamá, a Leonor, quien no se sintió sola durante las cuatro horas que duró la segunda etapa de las diligencias.

Al filo de las 19:20 horas de este miércoles, se determinó que ya no había más por hacer, que ahí el cuerpo de Karla no descansaba, que se tienen seguir otras pistas para dar con ella.

Entonces de nuevo el dolor y las desesperanza se adueñaron del rostro y del corazón de Leonor. Quien no dejó de sollozar desde el martes por la noche, quien no ha dejado de luchar por recuperar a su pequeña Karla, viva o muerta.

Así que frente a los peritos prometió que no va a dejar de presionar porque ya entendió que tiene que levantar la voz para obtener respuestas y ella ya encontró la manera.

EN ESPERA DEL CATEO

Para lograr que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciaran las investigaciones en un predio de San Pablo Autopan, al norte de Toluca, Leonor Durán tuvo que esperar un año y tres meses, además de buscar a colectivas feministas pues sola no logró siquiera que se detonara una Alerta Amber.

Así, al filo de la 01:00 de la mañana de este miércoles, comenzó la verdadera búsqueda de Karla Maibé, una menor de 12 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en diciembre del 2020.

Para lograr que por fin se le otorgara una orden de cateo del inmueble donde teme que todas sus pesadillas se consumen, tuvo que buscar apoyo de la colectiva feminista Ehecatl así como de activistas buscadoras.

LA BÚSQUEDA DE LEONOR

"Yo quisiera recuperar a mi hija, como sea la quiero recuperar, tenerla conmigo", así comienza Leonor a relatar su historia, la de la desaparición de la menor de sus hijas.

El 11 de diciembre del 2020, acudió a las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres de la FGJEM para reportar la desaparición de Karla.

Un año después se le informó que la declaración de un testigo indicaba que la menor había sido asesinada, en el caso incluso podría estar involucrada la sue gra de una de sus hijas.

(Foto de colectivas: Fernanda García)

"Nunca siguieron los protocolos homologados que vienen en la Ley General de Desaparecidos, es decir, las búsquedas inmediatas, la difusión general del Boletín de Amber. ¿Por qué una víctima se tiene que acercar a un colectivo para que le hagan caso? No debería pasar, todas deben ser tratadas iguales y, sin embargo, a Leo, hasta que la colectiva la acompaño le dieron celeridad al caso", lamentaron las activistas.

EL CATEO

Tras el primer acercamiento con las activistas feministas, logró que se le otorgara una orden de cateo. Ésta llegó de la mano del fiscal especializado para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Juan Joel Pacheco Vilchis.

(Foto de colectivas: Fernanda García)

Tras realizar los protocolos legales, entraron al domicilio ubicado sobre la calle Valentín Gómez Farías.

Mientras los peritos realizaban la búsqueda, afuera las activistas y colectivas feministas esperaban con picos, palas y palos para sumarse, pues temían que no se realizaran diligencias en cada centímetro cuadrado del lugar.

CAO