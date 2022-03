FGJ y gobierno local me dejaron solo: marido de mujer arrollada por Facundo Rosas

La esposa de Crisanto Martínez, Blanca Estela, murió el 27 de enero al ser arrollada sobre avenida Insurgentes Sur por Facundo Rosas, ex subsecretario de Seguridad Pública federal, caso que actualmente sigue impune, acusó el deudo.

Martínez Rosales narró que pocos días después de que su pareja murió, fue despedido de la empresa donde trabajaba, pues, dijo, personas hicieron una colecta para apoyarlo económicamente, acción que fue sancionada por su supervisor, quien, por cierto, ha sido acusado de quedarse con el dinero.

El hombre señaló que la fiscalía y el gobierno capitalinos lo dejaron solo, sin la ayuda que le prometieron para cubrir los 40 mil pesos que costó el funeral y sin la asesoría jurídica para darle seguimiento al caso de Blanca Estela.

El Ministerio Publico no ha solicitado, hasta ahora, audiencia para imputar el delito de homicidio culposo a Facundo Rosas, cercano a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, lo que no sólo retrasa la justicia en este caso, sino también la reparación del daño a los deudos.

Actualmente, Rosas se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, pero por el caso federal de tráfico de armas conocido como Rápido y furioso.

EL DESPIDO

Crisanto, ex guardia de seguridad privada, contó que después de perder a Blanca Estela, quien era enfermera, también se quedó sin su trabajo, donde ganaba 7 mil pesos mensuales y estaba asignado a la vigilancia de un complejo de departamentos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con su testimonio, residentes del complejo decidieron hacer una cooperación para apoyarlo; sin embargo, indicó que sus supervisores, Ulises "C" y Ramsés "T", le dijeron que eso estaba prohibido.

Cuando Crisanto pidió el dinero que le habían donado, los hombres lo despidieron, por lo que trabajó hasta el 6 de febrero y, señaló, no le entregaron la cantidad reunida por los residentes.

"Ni siquiera me pagaron del 21 de enero al 6 de febrero, eso sí, me están pidiendo el uniforme que yo pagué con 150 pesos quincenales y que sumaron mil pesos", comentó.

Posteriormente, contactó a una abogada que le cobrará honorarios hasta que ganen el juicio contra la empresa.

La Silla Rota intentó comunicarse con Ulises "C", pero en la empresa donde éste trabaja respondieron que no se encontraba y que no podían dar alguna información.

Crisanto, quien tuvo tres hijos con Blanca Estela, ahora tampoco puede pagar los 5 mil pesos que le pidió la funeraria para entregarle la factura que le exige la fiscalía capitalina para apoyarlo con los gastos fúnebres.

"La FGJ miente cuando asegura que me contactó a través del Área de Atención a Víctimas, por el contrario, no sólo no me han buscado como víctima o deudo, ni siquiera contestan mis llamadas, las que hago para ver cómo va el proceso por el fallecimiento de una mujer trabajadora y madre de familia", agregó.

El hombre dijo que en una ocasión, una funcionaria de la FGJ le dijo que compartió sus datos con Asesoría Jurídica, por lo que le llamarían en el transcurso de la tarde, pero no se comunicaron con él.

También le recomendaron llamar a una persona a la que identificó como "el licenciado Lucio", el cual le dijo que no sabía nada de la carpeta de investigación por la muerte de Blanca Estela; después, ese hombre también le dejó de contestar el teléfono.

En una tarjeta informativa, la fiscalía local señaló que "personal de la Dirección General de Atención a Víctimas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género brinda acompañamiento especializado con una célula victimal conformada por un equipo jurídico, psicológico y de trabajo social (a familiares de Blanca Estela), además de apoyo para los servicios funerarios".

La Silla Rota pidió una postura al respecto a la Dirección General de Comunicación Social de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, pero no hubo respuesta.

Crisanto afirmó: "Todo eso es mentira, ¿por qué relegan a segundo plano la muerte de mi esposa, por qué no nos apoyan y lo ven como algo sin importancia?".

