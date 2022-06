FGJ no logra que se imponga pena de 50 años de prisión contra "El Lunares"

Un Tribunal de Enjuiciamiento ratificó la sentencia de 27 años seis meses de prisión contra Oscar Andrés Flores, alias "El Lunares", líder de La Unión Tepito, por el asesinato a sangre fría de una mujer a la que disparó en el rostro en 2019.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) no logró que se le impusiera la pena de 50 años de cárcel que solicitó, esta vez durante la reposición del procedimiento.

"El Lunares" ya había sido sentenciado a 27 años seis meses en octubre de 2021 por asesinar a una comerciante de nombre Violeta, en julio de 2019, tras descender de una moto y darle un tiro.

El crimen ocurrió en un puesto de quesadillas en la calle Jesús Carranza, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Mensaje a Medios del vocero Ulises Lara, en seguimiento al caso de Óscar Andrés "N" https://t.co/wwwoLVcSK6 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 28, 2022

TESTIMONIO DE LA HIJA DE "EL LUNARES"

La Silla Rota presenció la audiencia del 20 de febrero de 2020 cuando la fiscalía presentó los cargos por homicidio por primera vez.

Sin embargo, durante la diligencia Daniela, hija de la víctima, testificó que el líder de La Unión Tepito no fue el asesino.

La joven afirmó entonces que "El Lunares" no mató a su madre, y señaló que ella vio directamente al homicida, a quien describió como "un hombre bajo, moreno, cuya mirada de ojos verdes nunca podría olvidar".

Operativo realizado en febrero de 2020 para trasladar a "El Lunares" al Reclusorio Oriente (Cuartoscuro/Archivo)

Autoridades de la FGJ dijeron que Daniela exculpó a " El Lunares" bajo amenazas de muerte y le ofreció protección.

Dicha audiencia fue encabezada por el juez Roberto Castellanos en las salas de oralidad del Poder Judicial de Ciudad de México.

Por esta imputación de asesinato, Flores fue capturado el 15 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero, después de que libró en dos ocasiones cargos federales.

RATIFICAN SENTENCIA

Este martes, el vocero de la FGJ, Ulises Lara, informó que tras un exhaustivo proceso penal se logró que un Tribunal de Enjuiciamiento dictara una sentencia de 27 años seis meses de prisión contra "El Lunares" por el delito de homicidio calificado.

"Luego de que la defensa del acusado presentó un recurso de apelación y se ordenó la reposición del procedimiento penal, en el que ya había sido sentenciado a la misma pena, el representante social de la Subprocuraduría de Procesos pudo acreditar de nueva cuenta la responsabilidad del hoy sentenciado en la comisión del delito de homicidio calificado.

"Al llevarse a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, nuestro Ministerio Público también logró que se le ordenara el pago de los conceptos de reparación del daño y gastos funerarios, además de que se le negaron los beneficios y sustitutivos penales por el tiempo que dure la pena, y sus derechos políticos también quedaron suspendidos", puntualizó.

El funcionario agregó: "Asimismo, esta Fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años para el sentenciado, sin embargo, la autoridad judicial aplicó el principio de NON REFORMATIO IN PEIUS, la cual refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto".









