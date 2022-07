FGJ no citará a Serranía por caso L12, pues "violaría sus derechos humanos"

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México que encabeza Ernestina Godoy, determinó no citar a rendir entrevista a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, por el desplome de un tramo de la Línea 12 que mató a 26 personas.

El Ministerio Público argumentó que se pueden violar sus derechos humanos porque "el solo hecho de girar citaciones y girar oficios implica una actuación deficiente de la autoridad ministerial".

También lee: Comparecerán Florencia Serranía y exfuncionarios por desplome de L12

Así lo dio a conocer el penalista Teófilo Benítez, abogado de 13 víctimas, quien solicitó a un juez la comparecencia de Florencia Serranía, petición que fue autorizada.

Sin embargo, Benítez indicó que la fiscal María de la Luz Alcántar, consideró que es improcedente el testimonio de la exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

#Video | "¿Las víctimas no tienen derechos humanos? ¿De qué lado está la Ministerio Público, del lado de la justicIa, de su política, o de no molestar a la amiga de su jefa?", puntualizó Teófilo Benítez, abogado de 13 víctimas de la #L12 https://t.co/s4Rm5HJcvb pic.twitter.com/fSEqBF8JWJ — La Silla Rota (@lasillarota) July 10, 2022

"Lo anterior es parte de la respuesta de la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación CI-FICUH-STCMP/UI/3, María de la Luz Alcántar Alcántar, quien evocó el criterio federal de tribunales Colegiados de Circuito de la Décima Época en materia constitucional, penal, y tesis, 1.60 P. 98, lo cual quedó publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la federación en febrero de 2018.

En éste se precisa: "En términos de los artículos 212 y 213 del Código Objetivo Nacional, que, entre otras cosas mandata a esta Fiscalía a explorar todas las líneas de investigación posibles, a partir de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos, para así evitar el detrimento de los derechos de la víctima, de la defensa, y desde luego de cualquier persona que pueda ser citada (Florencia Serranía) para emitir una entrevista".

La Agente del Ministerio Público Alcántar estableció también que si "Se realizan citaciones y gira oficios sin contar con líneas de investigación para determinar el objeto de ésta, ello implica una actuación deficiente en detrimento de los derechos de Florencia Serranía y su posible defensa, además sería violatoria de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Federal".

El penalista manifestó que esas afirmaciones están fuera de contexto, pues el Ministerio Público está obligado a agotar todas las líneas de investigación y en éstas efectuar las entrevistas que sean necesarias para esclarecer un hecho criminal.

Sobre todo, porque a pesar de que el Juez resolvió que el Ministerio Público debe citar a comparecer a Florencia Serranía, éste les pidió a las víctimas de la Línea 12 que justifiquen por qué resultarían útiles para la investigación los dichos de quien fuera directora del Metro cuando colapsó la Línea 12 del Metro, dejando 26 personas muertas y 98 lesionadas.

"No puedo creer que la Ministerio Público nos esté pidiendo justificar el por qué pedimos la comparecencia de Florencia Serranía, ya que dice que estamos actuando en detrimento a sus derechos humanos de Serranía, entonces yo le pregunto a la Ministerio Público ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? ¿De qué lado está la Ministerio Público, del lado de la justica, de su política, o de no molestar a la amiga de su jefa?", puntualizó Teófilo Benítez en un comunicado.

Puntualizó que no existe ninguna ilegalidad en solicitar que Florencia Serranía comparezca, toda vez que las constituciones federal y local contemplan este derecho de pedir al representante social la práctica de actos de investigación y de entrevistas que sean necesarias, para llegar a la verdad de los hechos.

"Esto implica respetar y hacer valer el derecho humano de acceso a la justicia y a la verdad de los hechos, que en este caso Florencia Serranía, tiene mucho que explicar puesto que al momento del desplome ella fungía, no sólo como directora general del STC Metro, sino además como Subdirectora de "Mantenimiento, hecho del que lo mexicanos desconocen cuál era la situación de la Línea 12 del Metro.

Eso a pesar de las advertencias de 2019, cuando se efectuó un sobrevuelo con drones que detectaron deficiencias en el mantenimiento en la interestación Tezonco-Olivos", agregó.

Será el 14 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia de imputación contra Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, y nueve coacusados, por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos.

esc