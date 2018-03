NARRA LOS TOCAMIENTOS

Fernanda Ostos sufre agresión sexual en la Condesa

Ostos narró que la agresión ocurrió cuando ella bajaba de su auto y fue sorprendida por un hombre que llegó directamente a tocarle los senos

REDACCIÓN 14/03/2018 11:19 a.m.

La conductora Fernanda Ostos (Tomada de video)

La presentadora de televisión Fernanda Ostos fue agredida sexualmente en la colonia Condesa, de la Ciudad de México, por un sujeto que, después de una persecución, fue detenido y trasladado al Ministerio Público.

Lee también en La Silla Rota: ¿Qué decían en redes del profesor denunciado de acoso?

De acuerdo con el diario Milenio, Ostos narró que la agresión ocurrió cuando ella bajaba de su auto y fue sorprendida por un hombre que llegó directamente a tocarle los senos.

"Me acaban de manosear con violencia en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa, un tipo me tocó los senos de una forma tan fuerte, tan agresiva y tan violenta, que me dolió", dijo a través de una transmisión en Twitter afuera de la agencia del Ministerio Público.

Aseguró que el hombre intentó darse a la fuga, sin embargo, gracias al apoyo de las personas que atestiguaron el hecho, el agresor fue detenido por elementos de la Policía capitalina, algunas calles más adelante.

Fernanda se mostró enérgica ante la propuesta de los agentes de la policía que le recomendaron acusar al imputado por robo pues y no por la agresión sexual, pues "no le va a pasar nada", según comenta la actriz.

"Me dijeron 'señorita si usted no dice que la intentó robar no le va a pasar nada"", hecho que lamentó, ya que "es más fuerte que me intente robar la cartera a que me haya tocado los senos porque mi cuerpo vale menos que la cartera para las leyes de aquí, es probable".

LEA TAMBIEN Despiden a profesor de Prepa 5 denunciado por acoso Ricardo Colín Hernández, ex profesor de Historia en el plantel, fue denunciado de acosar sexualmente a varias de las alumnas

Ostos se dijo nerviosa, pero dispuesta a levantar el acta para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas y señaló que en caso de que las autoridades no hagan su parte, ella la va a hacer al balconear por redes sociales a su agresor.

"Es un chavo joven que llegó directamente sobre de mí, me agarró completamente desprevenida (...), yo de aquí no voy a salir hasta que tenga los cargos que tenga que tener, no me voy a dejar y voy a hacer lo que es mi parte y si las autoridades no hacen su parte, que pena mi país que me duele muchísimo, yo voy a hacer la mía", puntualizó.

La también actriz reveló que es la segunda vez que le sucede, la primera fue hace muchos años y en esa ocasión el agresor fue detenido, pero salió libre.

Más tarde la conductora realizó otra transmisión para informar sobre el seguimiento del caso, en la que mostró el acta de la denuncia por abuso sexual agravado, información que detalló la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CdMx) por medio de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.

Ostos recomendó no quedarse callado ante este tipo de delitos, también expresó que espera que las autoridades realicen su trabajo.

LEA TAMBIEN Martha Higareda relata cómo fue el acoso sexual que vivió y lo que hizo La actriz reveló que también fue presa del acoso sexual y mando un mensaje para todas las mujeres





(Con información de Publimetro)





lrc