Fenómeno "Calcetitas Rojas": los niños asesinados y abandonados en Edomex

"Encontramos el cuerpo de una niña de entre dos y cuatro años entre la maleza de un terreno baldío", así fue la denuncia de pobladores de San Marcos Huixtoco en Chalco, Estado de México.

El hallazgo del cuerpo de la niña de dos años y 10 meses de edad no ha sido el único en el Estado de México pues en los últimos dos años, los cuerpos de niños sin identificar son encontrados con mayor frecuencia como ocurre con los adultos.

El caso de "Calcetitas Rojas", una niña que por nueve meses permaneció sin ser identificada ha sido uno de los más icónicos:

El 18 de marzo de 2017 en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México fue reportado en un lote baldío el cuerpo de una niña que estaba semidesnuda y usaba unas calcetas rojas que la identificaban.

El caso de la menor sin identificar comenzó a llamarse como "Calcetitas Rojas" y la activista contra los feminicidios, Frida Guerrera, inició una campaña de búsqueda y difundió un retrato hablado.

Por nueve meses "Calcetitas Rojas" permaneció en el anonimato y bajo el riesgo de ir a la fosa común; sin embargo, no fue hasta diciembre de ese año que la menor fue identificada como Lupita, no existía en ningún archivo pues no fue registrada de manera oficial y fue maltratada por su madre y su padrastro quien además de golpearla físicamente, abusaron sexualmente de la niña.

Actualmente, el caso fue cerrado luego de que los familiares que asesinaron a la menor fueran sentenciados a 88 años de prisión.

Sin embargo, meses después ocurrió otro caso similar:

El 4 de octubre de 2018, un bebé fue abandonado en una obra negra en Santiago Teyahualco en Tultepec, Estado de México. El bebé de edad aproximadamente de 1 y 2 años tenía señas de extrema violencia, golpes en el rostro y cuerpo así como excoriaciones en la cara.

Este caso nuevamente fue tomado por la activista Frida Guerrera quien realizó el retrato hablado del menor y la difusión del caso para dar con los responsables del homicidio.

74 días después del hallazgo del bebé, que no había sido reclamado ni habían dado resultados las indagatorias tras descubrir que la zona donde fue abandonado no había cámaras de videovigilancia, fue sepultado aunque la Fiscalía del Estado de México continuó pidiendo el apoyo de la ciudadanía para identificarlo.

Fue hasta el 13 de marzo del 2019 que su madre fue capturada e identificada como Karla Viridiana de 21 años de edad.

El pasado 10 de noviembre de este año, nuevamente el Estado de México enluteció tras el hallazgo del cuerpo de una niña en Chalco.

A diferencia de los casos de los otros dos menores, la niña no presentaba signos de violencia pero su cuerpo fue abandonado de igual forma en un lote baldío de San Marcos Huixtoco y permaneció más de 24 horas sin identificar.

Poco después de que se conoció el caso de la menor, fue identificada sin que se precisara el motivo de su muerte así como por qué estaba ahí abandonada; únicamente se dio a conocer que los familiares de la niña ya estaban en diálogo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿Por qué ocurren estos casos?

Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM comenta que hay que contextualizar que en estos casos ya de violencia extrema, el homicidio es el paso final pero sin duda hay detrás muchísima más violencia familiar o por parte de otras personas a cargo del menor la realizaron antes de llegar a estos casos.

"En el contexto de normalizar la violencia y la impunidad, la localización de los cuerpos es un mero trámite y no hay compromiso de parte del gobierno por resolver los casos, por lo que es muy fácil tenerlos en la impunidad", explica.

En esto, Pérez García subraya que estos casos son muestra de que la infancia no es la mayor prioridad de seguridad para las autoridades y actualmente no solo los sicarios matan, sino que los padres y familiares conocen el nivel de impunidad que es "sencillo" poder abandonar un cuerpo y el paso de tiempo sin que estos sean identificados.

Las cifras

De acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) obtenida a partir del Secretariado Ejecutivo, desde 2006 hasta 2019, alrededor de 16 mil niños y niñas han sido asesinados y en el caso del Estado de México, se registraron 2 mil 220 menores de 2006 a 2018.

Según la misma información, después del grupo de adolescentes (15-17 años), el grupo de edad más vulnerable en la entidad es de los niños y niñas de 0 a 4 años.

Y REDIM destaca que de 2013 a 2018 el Estado de México es la entidad con el primer lugar de homicidios contra niñas y adolescentes mujeres.

