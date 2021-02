Feministas radicales protestan en Toluca vs Ley de Indentidad de Género

La Cámara de diputados del Estado de México, fue vandalizada por un grupo de 12 mujeres del colectivo "Indómitas Feministas Radicales", quienes, dirigidas por una persona que se identifica con el nombre de Nathaly Jaimes Salazar, tuvieron su punto de reunión y partida el jardín Zaragoza, en el centro de Toluca, donde comenzaron a protestar por la Ley de identidad de Género, que aún permanece en comisiones de la 60 legislatura mexiquense y que según ellas, violenta sus derechos al eliminar a la mujer biológica.

En su trayecto, las radicales portaron una bandera de México y dos antorchas encendidas y al pasar por el corredor Constitución y la Concha Acústica, que se ubican en el centro capitalino, gritaron consignas hacia los diputados estatales a quienes advirtieron que de no echar atrás dicha Ley que les perjudica, regresarán el próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, para volver a protestar, pero ahora con el apoyo del grupo "La Manada Periferia".

Una vez que arribaron al recinto de La Casa del Pueblo, las radicales rompieron con palos los vidrios de las ventanas que dan al exterior, al mismo tiempo que pintarrajearon con spray los muros expresando su rechazo a lo que está en comisiones legislativas.

También tomaron la bandera mexicana para quemarla y pintar también consignas sobre la estatua de Don Miguel Hidalgo y Costilla, que se ubica justo frente a la puerta principal del Congreso.

Durante la protesta no hubo presencia policíaca para detener las acciones de este grupo de mujeres radicales, mientras que poco antes de las 20:00 horas de este sábado, la dirección de Comunicación Social de la Cámara de diputados, no se había pronunciado para condenar los actos vandálicos ni tampoco se informó si ya se había iniciado o no una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que este hecho no quede impune.

Una vez que el grupo de inconformes se retiró, personal de intendencia se dio a la tarea de borrar las consignas pintadas en los muros del Congreso local y a recoger del suelo los vidrios rotos que dejaron las acciones de la jóvenes.