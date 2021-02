Feminicidio de Leticia y Ximena, una muestra de las fallas en Edomex

"Le comenté a uno de los abogados de oficio que me atendió en la en la Subprocuraduría de Justicia en Tlalnepantla el dato de las sábanas que yo las reconocía y que sospechábamos del esposo de mi mamá porque la celaba e incluso mi hermanita me contó que en una ocasión la espió mientras se cambiaba... pero aún así el abogado me dijo que esa información no era relevante y que los celos están en todas las relaciones".