Feminicidas de la niña Fátima retrasan su juicio con un amparo

Debido a un amparo que presentaron Giovana "N" y Mario "N", quienes son acusados de asesinar a la menor Fátima, un juez de Control no ha podido fijar una fecha para el inicio del juicio oral, donde se definirá si son culpables o no de este crimen.

Lo anterior lo dio a conocer este martes un juez durante un acto judicial, quien aseveró que aún no hay una resolución en el recurso que los imputados interpusieron argumentando presuntas irregularidades y violaciones a sus derechos al ser detenidos el 19 de febrero de 2020.

Al término de la audiencia intermedia que se celebró en los juzgados del reclusorio Oriente, Selena Hernández prima de Fátima aseguró que el Ministerio Público, la defensa de los detenidos y el abogado que representa a su familiar presentaron pruebas e indicios para que sean considerados durante el juicio.

"La audiencia intermedia sí se llevó a acabo. Las partes presentaron las pruebas, y ya se delimitó todas las que entran y todas las que no, pero hasta que no se resuelva el amparo no se va a dar fecha para el juicio", dijo.

Fiscal aseguró que amparo no influiría en proceso de feminicidas

La joven confío en que la resolución será en contra de Giovana "N" y Mario "N", ya que afirmó que "no existen pruebas y no está fundamentado el amparo que presentaron".



Fue en febrero pasado cuando la defensa de los imputados presentó dicho recurso, y en ese mismo mes Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que los acusados no tenían posibilidades de que el amparo se resolviera a su favor y con ello recuperaran su libertad.

La funcionaria recalcó que existía una sólida investigación contra los responsables de este hecho, y afirmó que ya están vinculados a proceso.



"Hubo investigación, hubo detenciones y los responsables están vinculados a proceso con una carpeta muy sólida en la investigación. No hay posibilidades, como se ha manejado, de que hicieron un amparo y que vayan a salir", declaró Godoy.



Sin embargo a más de un año de que ocurriera el crimen, el amparo ha impedido que el juez fije una fecha para el inicio del juicio oral.



Pedirán 170 años de cárcel contra feminicidas

Selena también indicó que cuando el juicio comience solicitarán para Giovana 'N' y Mario 'N' una sentencia de 170 años de prisión.



En febrero del año pasado la niña Fátima fue plagiada presuntamente por Giovana cuando salió de su escuela en el pueblo de Santiago Tulyehualco, en Xochimilco.

La menor, quien estudiaba la primaria en la escuela Enrique C. Rébsamen, fue privada de la vida y su cuerpo encontrado en un paraje de la alcaldía Tláhuac.



