Felix acude por segunda dosis en Neza para seguir cuidando a su hijo

Esta semana en municipios como Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan iniciaron con la aplicación de la vacuna Astra Zeneca para las personas de 30 a 39 años de edad y en Nezahualcóyotl los de 50 a 59 años recibieron la segunda dosis del biológico Sputnik-V.

COMPLETAN ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Felix Castrejón Rojas, habitante de Nezahualcóyotl y padre soltero de un hijo con síndrome de Down, acudió esta tarde a recibir su segunda dosis anti covid en el municipio de Nezahualcóyotl.

Para él, contar con su esquema completo de vacunación es indispensable y hasta una garantía de salud para su motor de vida, debido a que es el único sustento para Julio, su único hijo quien carece de movilidad.

"Él tiene 30 años, no se sirve por el mismo, yo lo baño, le doy de comer y me voy al trabajo. Ahorita lo deje solo para venirme a vacunar y estar más protegido", dice.

Debido a que su esposa falleció al momento de dar a luz, don Félix, de 56 años, ha tenido que coordinar sus jornadas laborales con los cuidados que requiere Julio en la colonia Ejidos de San Agustín, donde rentan un pequeño cuarto.

"Temprano desayuno con él. Le dejo todo listo y me voy al trabajo en una empresa recicladora que está cerca de la casa. Ya en la hora de comida pido permiso y le voy a dar de comer y me regreso hasta la hora de salida", cuenta.

Aunque nunca dejó de trabajar durante la pandemia, en ocasiones con su salario no logra adquirir el medicamento que requiere su vástago, por lo que pidió ayuda en varias ocasiones, que hasta el momento no ha llegado.

"Ahora con las campañas yo le dije a los candidatos que necesitaba un apoyo, no para mi, porque trabajo, sino para mi hijo, y me dijeron que me iban a traer unas despensas pero nunca llegaron"

"De todos modos tengo que salir adelante con mi hijo porque le dan ataques y le tengo que comprar medicamento. Gracias a Dios nunca me quedé sin trabajar, me mantenía con lo poco que había de trabajo y todavía seguimos", dice.

Don Félix acudió esta tarde al centro de vacunación instalado en el deportivo Metropolitano, una de las seis sedes colocadas en Nezahualcóyotl para la vacunación de adultos de entre 50 a 59 años que culminará el próximo viernes.

Aunque el hijo de don Félix ya tendría que haber recibido su primera dosis anti covid en Nezahualcóyotl la semana pasada en la etapa de inmunización de la población de 30 a 39 años de edad, un problema en sus documentos impidió realizarlo.

"Él no sé vacunó porque no tiene sus papeles, ya fui al Palacio Municipal para que le dieran una hoja en donde diga que vive aquí y que sí está conmigo, y ya lo voy a traer la otra jornada para que los dos ya estemos vacunados y haya menos riesgo", comentó.

LLEGA VACUNA ANTICOVID PARA CONCLUIR VACUNACIÓN DE 50 A 59 AÑOS EN NEZAHUALCÓYOTL

Al igual que don Félix, a partir de hoy más de 120 mil vecinos de entre 50 y 59 años de edad podrán recibir su segunda dosis de vacunación anti covid en Nezahualcóyotl.

La aplicación del antígeno Sputnik-V se llevará a cabo del 19 al 23 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las seis sedes de vacunación que se encuentran instaladas en el municipio.

Para este lunes fueron inmunizados los adultos cuya letras del primer apellido se encuentre con las letras A, B, C, D, E.

Para mañana martes 20 será quienes cuenten con las letras F, G, H, I, J, mientras que para el miércoles 21 de julio será de las letras K, L, M, N, Ñ.

Para el jueves 22 de julio lo harán con las letras O, P, Q, R, S, T, y para el último día de vacunación viernes 23 de julio será de las letras U, V, W, X, Y, Z, además de personas rezagadas.

Las sedes de vacunación peatonal son:

La Explanada de Palacio Municipal en avenida Chimalhuacán sin número, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, en la zona centro del municipio.

La Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, en Lateral de avenida Central Calle 35 sin número esquina Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana.

La preparatoria Colegio de la Comunidad incorporada a la UAEM en calle Condesa esquina con Aviación Civil, colonia Vicente Villada.

El Deportivo Nezahualcóyotl, en calle San Esteban esquina con Sara García, colonia Ampliación Vicente Villada.

Mientras que en la sedes de vacunación peatonal se encuentran en:

En la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, en avenida Hacienda de Rancho Seco sin número colonia Impulsora.

Y en la Ciudad Deportiva Nezahualcóyotl en avenida Bordo de Xochiaca detrás de la Plaza Comercial Ciudad Jardín.

ARRANCA VACUNACIÓN PARA TREINTAÑEROS EN TLALNEPANTLA

Con un mínimo de tiempo de 30 minutos y sin filas en el exterior avanza la vacunación de personas de 30 a 39 años en esta alcaldía.

Alejandro Sánchez, vecino de La Blanca refirió que no tardó más de 30 minutos, "desde que te formas, te vacunan, permaneces en reposo y para ver si no hay reacciones, hice 30 minutos, es rapidísimo", dijo tras su salida.

El Teatro Algarabía, en el Centro de Tlalnepantla, se realiza la vacunación y en este el primer día acuden vecinos de 30 a 39 años y con primer apellido inicia con la letra A, B y C.

En este lugar como en los otros centros de vacunación, se aplica el biológico Astra Zeneca a los asistentes.

Además del Teatro Algarabía, se aplica la vacuna contra el coronavirus en el Deportivo San Rafael, Parque Hidalgo en San Juan Ixhuatepec y en el estacionamiento del centro comercial Costco, este último se aplica la vacuna solo en auto.

En este municipio concluirá la vacunación el viernes próximo, donde esperan además a mujeres embarazadas y personas rezagadas.

De acuerdo con la encuesta inter-sensal del INEGI, en este municipio habría una población de 52 mil 438 personas de 30 a 34 años y de 35 a 39, según la encuesta, serían 52 mil 591 habitantes.

Para el martes son convocados a vacunarse las personas de 30 a 39 años cuyo primer apellido comience con la letra D, E, F y G.

A este grupo poblacional se aplica la vacuna por primera vez en esta y otras alcaldías como Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza y Coacalco.





(SAB)