"Fati no ha muerto, Fati somos todas" colectivos protestan en juzgados de Lerma

TOLUCA.-Al grito de "Fati no ha muerto, Fati somos todas", integrantes del Observatorio Nacional de Feminicidios y colectivas feministas se manifiestan frente a los Juzgados de Lerma, donde se lleva a cabo la audiencia por la reposición de proceso que solicitó uno de los tres implicados en el feminicidio de Fátima Varinia Quintana.

Fátima fue víctima de tortura, violación y feminicidio cuando se dirigía a su casa tras salir de la secundaria, en la comunidad La Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma. La pequeña Tatis, cómo le decía su mamá, apenas tenía 12 años.

#Metrópoli | Al grito de "Fati no ha muerto, Fati somos todas", fue como feministas exigieron justicia por esta menor. #yn ????https://t.co/fAE201MTmx pic.twitter.com/v10ssCd4ki — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2021

El 5 de febrero de 2015, Fátima regresaba de clases a su casa, cuando fue sometida por tres hombres que la torturaron, la violaron, apuñalaron en más de 70 ocasiones y asesinaron tirándole dos piedras en la cabeza. La enterraron a escasos 100 metros de su casa, y aunque los vecinos de la comunidad de Las Rajas, perteneciente a Lerma, intentaron lincharlos, la madre, Lorena, los entregó a la policía en búsqueda de justicia.

Dos de los feminicidas fueron sentenciados, uno de ellos a tan solo 5 años por ser menor de edad, el otro a 73 años y el tercero fue absuelto en primera instancia, después reaprehendido y actualmente enfrenta la reposición del proceso.

Protesta en los juzgados de Lerma por el feminicidio de Fátima

El tercer implicado presentó un video con el que intenta probar que estaba en otro lugar el día de los hechos, que él no estuvo involucrado y que no lo iban a linchar ese 5 de febrero, por lo que interpuso un recurso de amparo luego de que un juez decidiera desechar el video como prueba ya que no era verosímil.

Será posiblemente hasta el 7 de octubre cuando se de a conocer la resolución.





(SAB)