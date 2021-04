Fatal accidente en la carretera Toluca - México deja cuatro muertos

TOLUCA.- Un fatal accidente ocurrió esta tarde sobre el kilómetro 45 de la carretera libre Toluca-México, a la altura de Los Chirinos, en el municipio de Ocoyoacac, pues un tráiler al que aparentemente le fallaron los frenos dejó como resultado al menos cuatro personas muertas y varias lesionadas de gravedad.

En su trayecto, la pesada unidad con razón social "Barragán de Ecatepec", fue arrastrando automóviles particulares, postes de energía eléctrica y comercios hasta que se fue a impactar a un negocio que quedó destrozado, en tanto, los cuerpos yacían regados sobre la carretera, reveló el informe de la policía.

En este suceso también estuvieron involucrados tres tráileres que pasaban por la zona. Uno de los tráileres color blanco tenía placas de circulación 02-ALGM, con razón social "Barragán de Ecatepec" y donde no se halló al chofer, uno más con placas de circulación 66-AG-7M y razón social "Barragán de Ecatepec" y al otro no se le apreciaron las placas de circulación, ni de la caja seca ni del tractocamión.

También fueron impactados por la pesada unidad que se quedó sin frenos, un automóvil compacto tipo sedan color blanco al que no se le alcanzaron a ver las placas de circulación debido a que quedó desecho, una camioneta blanca a la que no se le encontraron las placas de circulación y también quedó desecha y otra camioneta color negra marca Nissan, a la que no se le encontraron las placas de circulación pues todo el frente quedó desecho.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona que se vio en severo conflicto vial, mientras que elementos de Protección Civil del Estado de México, de la Cruz Roja Mexicana y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) brindaron apoyo a las personas heridas de gravedad y el Ministerio Público dio fe del lamentable suceso.





(Sharira Abundez)