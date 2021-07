Familias en Neza acuden a centros de llenado de gas LP para bajar sus gastos

IXTAPALUCA. - El incremento al costo del gas LP en el Valle de México ha obligado a las familias a recurrir a la compra del combustible en la modalidad de rellenado.

Una de ellas es la señora Martha López, quien ha tenido que adoptar esta práctica, aunque le parezca peligrosa para ahorrar dinero.

De los 560 pesos que se tendría que gastar para comprar un cilindro de 20 kilos en uno de los camiones que recorren su colonia, en el municipio de Ixtapaluca, ahora solo destina apenas 200 pesos al mes.

Y aunque es menos gas, la necesidad de cuidarlo la ha llevado a administrarlo para evitar un gasto mayor.

EL CAMIÓN ES MÁS CARO

"Ya es muy caro cómpralo del camión, con eso mejor le vamos echando como vamos ocupando, porque tantísimo dinero de un solo golpe es bien difícil", reconoce.

En su vivienda habitan cinco personas y los 200 pesos con los que rellena el tanque les rinden más de dos semanas, lo que les permite administrar los 2 mil pesos que les restan para comprar insumos del hogar.

"Yo no trabajo, porque me dedico a cuidar a mi suegra que es una mujer adulta mayor y tiene problemas de movilidad".

"El dinero que tengo cada 15 días son dos mil pesos, de ahí tengo que comprar el gas y todo para la comida, no alcanza", advierte.

Aunque dice tener miedo a un accidente cuando acude a los centros de rellenado, la necesidad de bajar el costo del combustible la hace continuar con esa práctica.

"Me da miedo llevar el tanque porque tengo que ir en un mototaxi, para que me rinda el dinero", asegura.

CRISIS COVID LA OBLIGÓ A CORTAR GASTOS

Hasta hace dos meses, la señora Martha adquiría el cilindro con gas en uno de los camiones que distribuyen en gas en la colonia de Ayotla, pero la crisis que le dejó el nuevo coronavirus, dice, la obligo a recortar gastos.

"Se me hacía mucho más seguro, ya solo le hablaba al señor y me traían mi tanque de gas hasta mi casa, ellos mismos me lo instalaban y no había tanto problema, pero ahora hay que buscarle"

"Me da miedo ir por él, traerlo y tener que encargarme de eso, sobre todo porque se dicen muchas cosas, que los tanques se desgastan y nos pueden explotar, pero hay que hacerlo", agregó.

Ahora, su comida la prepara en una pequeña parrilla para evitar poner las ollas en la estufa, a veces ocupa un anafre y para bañarse ya no deja el piloto automático en el boiler.

"Antes se podía dejar el boiler prendido, con el piloto, pero ya no, ya mejor lo apagamos y cuando se puede se calienta a la luz, con una conexión especial".

EN ZONA ORIENTE DEL EDOMEX PREFIEREN RELLENAR TANQUES

Como ella, cientos de familias de municipios de la zona oriente, como Ixtapaluca, Chalco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl han tenido que adquirir el combustible en centros de recarga.

Tan solo en el municipio de Nezahualcóyotl hay cerca de 370 mil viviendas, de las cuales, según estimaciones de las autoridades locales, al menos el 70 por ciento de la población utiliza el cilindro de gas.

En esta zona, los distribuidores de gas reconocieron que en las últimas semanas se han elevado los costos del servicio que ha pegado también las ventas a domicilio.

"Acaba de subir la semana pasada, ya nos mandaron los nuevos (costos) en una tabla, pero sí ha bajado, antes se vendía más porque ya la gente prefiere ir a rellenar, aunque es peligroso", comentó Andrés, un despachador de la colonia Benito Juárez.

Actualmente las tarifas para el servicio estacionario y de carburación rondan los 15.10 pesos por litro mientras que en centros de rellenado se ubica en 9.85 pesos, en la zona oriente del Valle de México.





(SAB)