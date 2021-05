Familiares de víctimas de L-12 reclaman apoyo a AMLO; "no queremos foto", responden

Familiares de fallecidos y lesionados por el accidente en la Línea 12 del Metro le respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no quieren verlo ni tomarse una fotografía con él, sólo piden que alguien del gobierno les garantice el apoyo que requieren.

En la conferencia mañanera de este viernes el presidente López Obrador fue cuestionado sobre por qué no ha ido a Tláhuac o a los hospitales para apoyar a los familiares de las víctimas del accidente del Metro que dejó un saldo de 25 muertos y 88 lesionados, de los cuales 35 siguen hospitalizados.

El mandatario respondió que no ha ido con las víctimas "porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo".

#EnLaMañanera |Preguntan al presidente el motivo por el que no ha visitado los hospitales donde se encuentran las víctimas de la #Línea12, a lo que @lopezobrador_ responde " no es mi estilo, no me gusta la hipocresía, no es de irse a tomar fotos, eso ya al carajo" asegura #rb pic.twitter.com/h1DqA4Zkqm — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

Al respecto, familiares de personas que fallecieron o resultaron heridas en este hecho manifestaron que no quieren que el presidente vaya a verlos, pero sí piden que alguien del gobierno se ponga en contacto con ellos, porque hasta la fecha nadie se ha acercado y les preocupa que los dejen abandonados.

NO ME GUSTARÍA NI VERLO, EXPRESA ABUELA DE BRANDON

Con enojo y exigencia por una mejor atención hospitalaria para los afectados por la caída de la ballena en la Línea 12, Mayté de Jesús Herrera, abuela de Brandon Giovanny Hernández, consideró que el presidente López Obrador debería aparecerse en los hospitales donde se encuentran las personas heridas, para que sepa sus necesidades y reciban atención.

"Para qué se paran si el pinche siniestro ya pasó, párate aquí donde están los enfermos, donde se necesita la pinche puta ayuda, donde la señora está pidiendo clavos para su hermano. Realmente párate ahí, ve al hospital y ve al enfermo cómo está. Párate ahí donde hay algo qué hacer", dijo, entrevistada por La Silla Rota.

El actual reclamo de Mayté, que a los pocos minutos de ocurrido el siniestro llegó a buscar a su nieto, pasó la noche ahí y luego fue a buscarlo a hospitales y a ministerios públicos, es que atiendan a su yerno.

"No lo han operado, él tiene una pierna partida en tres pedazos, necesitan operarlo de la pierna y hacerle un estudio de la cabeza para no afectar el cerebro, sólo le hacen cosas momentáneas y no le han hecho un diagnóstico y la operación la posponen. Estamos hablando de cuántos días transcurridos y la operación está posponiéndose y posponiéndose. Apenas vinimos, por lo de mi nieto, y nos enteramos de un señor que necesitaba una operación por algo que le pasó en las vísceras y no se la han hecho", explicó.

Pero no es su único reclamo. Aseguró que tampoco hubo apoyo económico del gobierno capitalino para los gastos funerarios generados por el fallecimiento de su nieto.

"No hemos recibido del gobierno nada y ni algún empleado se ha acercado. Solo vimos un comunicado que el transporte del Metro está sacando una póliza para los damnificados, en este caso una para dos, mi nieto y mi nuero. Eran dos personas, no vienen pegados, son iguales, no pueden hacer una cosa como esa. Mi nieto también pagó boleto. ¿Cómo voy a pasar una póliza si mi nieto ya falleció, como hago otra para mi yerno que necesita una operación médica? ¿Entonces hasta cuándo vamos a esperar? Mi niño falleció al instante, sabían que había fallecido y nunca nos lo dijeron y además negaron oficialmente que había un menor", señaló Mayté.

Recordó que ante la falta de información en las primeras horas sobre el paradero de su nieto, ellos solicitaron la activación de la alerta Amber y continuaron la búsqueda hospital por hospital hasta las 11:00 de la mañana.

"En todos los recorrimos y lo encontramos en Cabeza de Juárez y qué casualidad que cuando activamos la alerta Amber nos dicen que sí tenían a alguien parecido. Necesitamos que el gobierno se haga cargo de mi yerno", dijo.

Mayté reiteró que no sirve que el presidente López Obrador o la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum vayan a donde pasó el siniestro.

"¿Para qué me sirve que vayan a donde pasó el siniestro? Vayan a los hospitales para ver lo que necesitamos".

Le preocupa que su yerno, un hombre trabajador de 28 años, quien trabajaba como mesero y a veces cocinero en un restaurante, le haya cambiado la vida a causa del accidente.

"De mi yerno su vida cambió para siempre, tiene un problema de la cabeza y el pie ya no será igual, ¿cree que trabajará al 100% así? Él era trabajador. Si siguen pasando los pinches días aumentarán las secuelas", expresó sin ocultar su indignación.

-¿Le gustaría ver al presidente?

-No me gustaría ni verlo, ahora que la gente se está muriendo por la inconsciencia de ellos -concluyó.

FAMILIARES DE LESIONADOS PIDEN QUE LES ASEGUREN EL APOYO

"Yo no quiero una foto con el presidente, la verdad. Yo sí estoy muy enojada con las autoridades, todos estamos indignados", expresó Fabiola Alvarado Hernández, hermana de Sergio René Alvarado Hernández, quien se encuentra internado en el Hospital General de Xoco.

"Mi hermano también mantiene familia y ahorita ni siquiera han venido a preguntar del gobierno, nadie ha venido. No es tanto por el dinero, sino que nos vengan a oír a nosotros", enfatizó la mujer.

Sergio es padre de familia, en casa la esperan su esposa y su hija que está por cumplir 15 años, pero también sus siete hermanas, ya que es el único hombre y siempre ha estado al pendiente de ellas.

Fabiola explicó que este viernes los médicos les dieron buenas noticias sobre el estado de salud de su hermano, pues ya dejaron de mantenerlo sedado y están a la espera de ver cómo reacciona para determinar su estado neurológico.

Cuando se encuentre más estable, Sergio va a necesitar que le hagan varias operaciones, en las costillas y el brazo, aunque los médicos les han dicho que tienen que esperar.

Víctor Manuel León, cuñado de Luis Alberto Arteaga, quien se encuentra hospitalizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", en Magdalena de las Salinas, indicó que a su familiar lo operaron el jueves y lo reportan delicado, pero estable.

Sobre las declaraciones del presidente López Obrador, dijo que más bien deberían acercarse a ellos las autoridades del metro, porque son los responsables de la falla en la estructura que provocó el accidente.

"Esperemos, con este gobierno que prometió tantas cosas, no se ha visto nada. Nosotros estamos abogando porque salga bien, por el trato que le vayan a dar después del hospital, porque saliendo el Seguro Social no se hace responsable de nada, entonces nos queremos acercarnos a las autoridades para que nos faciliten la ambulancia o el equipo que necesite para su rehabilitación", destacó.

"Yo no tengo nada en contra del señor presidente, pero si pienso que debería enviar a una persona de confianza y que podamos estar hablando con esa persona y nosotros poder hacer una entrevista con él", dijo Columba Alvarado Nieva, quien tiene a su hermano Benito internado en Magdalena de las Salinas, y a José en el Hospital del ISSSTE en Tláhuac.

Ambos viajaban en el tren que cayó cuando colapsó la estructura de la Línea 12 a la altura de la estación Olivos. A cuatro días del accidente, los reportan como graves. Benito fue operado este viernes y será intervenido nuevamente el domingo.

En el caso de José, Columba expresó preocupada que no lo han podido ver porque está en un hospital covid y sólo les dan información vía telefónica. Ella espera que le permitan entrar por lo menos algunos minutos para verlo y saber cómo está.

Columba relató que a un familiar de otro lesionado por el accidente le dijeron que quedaría paralítico y a ella le preocupa mucho que algo así le suceda a sus hermanos, por lo que indicó que el gobierno debe comprometerse a apoyarlos después de que sean dados de alta, pues no se sabe si podrán hacer su vida como la hacían antes de la tragedia.

MJP