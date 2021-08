Familiares de presos inician huelga de hambre en Toluca

TOLUCA.-Héctor Lemus González tenía 19 años cuando fue detenido e inculpado por el delito de secuestro cuando iba al Oxxo a comprarle un café a su pareja, en Chimalhuacán. Su familia tardó un mes en encontrarlo, estaba en el penal de Tepic, Nayarit, era recibir una carta que decía: "Favor de avisarle a mis papás o a mi esposa que estoy en el penal de Tepic. Vayan al 5to juzgado de Nezahualcóyotl". Este jueves, como parte de las acciones emprendidas en la llamada Revolución de los Nadie, su madre Maribel González, junto a otras cuatro mujeres -también familiares de los injustamente presos- comenzó una huelga de hambre en la Plaza de los Mártires, en Toluca.

Durante siete semanas consecutivas, las familias de personas que están encarceladas en la entidad mexiquense y que cuentan con un dictamen de violación de derechos humanos, se han manifestado. El primer jueves de protesta se raparon, al siguiente pintaron con sangre la palabra Libertad, el tercero hicieron una velada.

En la cuarta manifestación se pararon en los puentes y avenidas más transitadas de la entidad, hace dos semanas simularon la tortura que viven sus injustamente presos y el jueves pasado se acostaron en la calle para formar las palabras: Justicia, Libertad y Amnistía mientras una mujer vestida de blanco y con los ojos vendados representaba a la justicia que no llega.

"Ojalá que esto funcione, que Dios ya le dé la libertad a mi hijo, que toque el corazón de Ricardo Sodi (presidente del Poder Judicial del Estado de México), de Alfredo del Mazo (gobernador mexiquense). Que le llegue su libertad a mi hijo y a todos los presos inocentes. Son ya siete años pagando un delito que no cometió, se perdió de ver nacer a su hija, de verla crecer. Es injusto. Me duele ir a visitarlo y dejarlo detrás de las rejas, viéndome cómo me voy. Realmente espero que Dios toque los corazones de ellos para su pronta libertad", comentó Maribel.

La única prueba que había para detener y sentenciar a Héctor a 35 años de prisión, fue una confesión que firmó luego de que lo torturaran y amenazaran con que violarían a su madre y a su novia embarazada frente a él y luego las matarían.

Actualmente, Héctor, uno de los más de 700 llamados "injustamente presos" está en el Penal de Molino de las Flores, ubicado en Texcoco, Estado de México. Su madre ha pasado siete años luchando por su libertad, por ello, una huelga de hambre es, para ella, el último recurso para que se reconozca que su hijo fue torturado y encarcelado sin cometer crimen alguno.

Si bien de iniciaron la huelga de hambre Karina Rivera, hermana de Jorge Rivera; Maribel González Pacheco, mamá de Héctor Lemus; Edit Paz Rivas, hermana de David Gregorio Paz; y Celia Arroyo, mamá de Daniel Plácido, se espera que en los próximos días se sumen más madres, hermanas, esposas, hijas de personas cuyos derechos se violentaron y a quienes se presume se les fabricaron delitos.

"Sólo estarán ingiriendo bebidas o líquidos miel y, en todo caso, evidentemente hemos gestionado ante las propias autoridades la presencia de servicios de salud que estén al pendiente de las posibles reacciones. Tenemos que decir con todas sus letras es que fue planteado el hecho de que no estarán participando en esta etapa de la huelga de hambre personas con enfermedades crónicas, no estarán participando personas con diabetes personas, con hipertensión ni tampoco personas que sufren de problemas hormonales como tiroides", comentó Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero", mismo que ha estado respaldando al colectivo Haz Valer Mi Libertad en la búsqueda de amnistía para aquellos que están acusados de un crimen de alto impacto.

El activista hizo un llamado a otras organizaciones a sumarse a esta etapa de la Revolución de los Nadie.

"Decidieron llegar a esta determinación después de haber ofrecido su sangre, después de haber ofrecido su cabello y siguen sin hacerles caso, siguen ignorándolos y lo voy a decir así porque es eso, le vienen a ofrecer su vida, su vida misma está puesta aquí con una evidente decisión personal, muy pensada, muy reflexionada, valga la expresión, muy decidida. Esperamos pues que las autoridades escuchen este grito de Justicia que es con esta esta protesta".

Lara Duque lamentó tener que llegar a una huelga de hambre para exigir libertad y justicia a quienes se encuentran presos por la fabricación de delitos.





