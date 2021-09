Familiares de Fátima piden justicia a 6 años del feminicidio en Toluca

TOLUCA.- Este jueves se lleva a cabo la audiencia de desahogo de pruebas por el feminicidio de Fátima, víctima que fue asesinada a los 12 años en 2015.

Mientras se desarrolla la audiencia de desahogo en el caso de Fátima Quintana, una niña de 12 años que en 2015 fue víctima de tortura, violación y Feminicidio en Lerma, Estado de México; grupos feministas le gritan a sus padres que no están solos y clausuraron simbólicamente las instalaciones de los Juzgados de Lerma.

Dos de los feminicidas fueron sentenciados, uno de ellos a tan solo 5 años por ser menor de edad, el otro a 73 años y el tercero fue absuelto en primera instancia, señalaron activistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

El tercer implicado presentó un video con el que intenta probar que estaba en otro lugar el día de los hechos, que él no estuvo involucrado y que no lo iban a linchar ese 5 de febrero, por lo que interpuso un recurso de amparo luego de que un juez decidiera desechar el video como prueba ya que no era verosímil.

José Juan N., identificado como el tercer implicado en el crimen que estremeció a todo el Estado de México fue absuelto de todo cargo por una jueza de control en 2017, pero en 2018 fue recapturado; esta mañana la audiencia es para el desahogo de pruebas en su contra, misma que será definitiva para saber si, a seis años del Feminicidio de Fátima, habrá justicia.

